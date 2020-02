Nauczyciele bez żalu odchodzą z zawodu. "Spokojnie dadzą sobie radę"

Z wydłużeniem czasu pracy i likwidacją wcześniejszych emerytur wiąże się kolejny problem – wymiany kadr nauczycielskich. Uniemożliwienie nauczycielom odchodzenia na wcześniejsze emerytury zablokowało dopływ młodych ludzi do zawodu. To prędzej czy później spowoduje tąpniecie, bo bez względu na to, jakie działania ministerstwo podejmie, to i tak większość nauczycieli prędzej czy później osiągnie wiek emerytalny. A jeśli będą mogli wcześniej odejść, to na pewno to zrobią. To m.in. efekt prowadzenia przez różne ekipy rządzące wyniszczającej polityki oświatowej.

Czy jako związek będziecie podejmowali jakieś akcje zwracające uwagę na sytuację nauczycieli?

Nie. Obecnie czekamy na rozpoczęcie prac zespołu trójstronnego, skupiającego samorządy, związki zawodowe, MEN i inne ministerstwa. Na pewno też wykorzystamy aktywność Rady Dialogu Społecznego, aczkolwiek tu są inne podmioty i to w pewnym sensie nie jest dla nas korzystne.

Nie sądzę jednak, by do wiosny były możliwe jakieś ustalenia, bo tak naprawdę będzie decydował kalendarz wyborów prezydenckich. To widać chociażby po aktywności strony rządowej, która co kilka dni wypuszcza do przestrzeni medialnej tylko balony próbne, jak np. sprawa wcześniejszych emerytur czy sprawa zwiększenia pensum, żeby zająć środowisko innymi tematami niż realny wzrost wynagrodzeń zasadniczych. A to jest clou całej sprawy, tylko wymaga pieniędzy. Tego dotyczyła sprawa autopoprawki rządu do budżetu.

W przypadku wydatków oświatowych nie była ona zbyt wysoka, tylko 100 mln zł, ale to ponoć wystarczy na obiecywaną 6-proc. podwyżkę od września. Uważa pan, że powinno być więcej?

Uważamy, że powinno to być około 15 proc. Mówiliśmy o tym, że taka poprawka jest niezbędna, bo w przeciwnym razie będzie to oznaczało obciążenie JST skutkami wdrożenia ubiegłorocznych podwyżek. W ubiegłym roku nie wpisano podwyżki do budżetu, tylko wygospodarowano środki w ramach przesunięć międzyresortowych. Do końca nie wiemy, kto, co i ile przesuwał, ale na pewno jednostki samorządu terytorialnego na tym ucierpiały. Jeśli chodzi o tegoroczny budżet, to on na pewno okaże się zaniżony. Podczas ostatniego spotkania z ministrem Dariuszem Piontkowskim przedstawiliśmy nasze negatywne stanowisko w sprawie 6-proc. wzrostu kwoty bazowej, a de facto podwyżki wynagrodzeń od 1 września. Wykazaliśmy, że ten wzrost będzie nawet poniżej szacowanej inflacji o mniej więcej 1,2 proc. Czyli te nożyce płacowe będą się nadal rozwierały.

Jeżeli nie będzie politycznej decyzji uruchomienia rzeczywistych środków na wynagrodzenia i obwarowania tego pewnymi zmianami – czyli podjęciem prawdziwych rokowań, to będziemy mieli w dalszym ciągu mieszanie w tym samym garze. Komentatorzy będą mieli o czym pisać, a rzeczywistość będzie nadal skrzeczała.

Nie da się ukryć, że ona skrzeczy.

Ludzie coraz częściej zaczynają głosować nogami, bo ile można się kopać z koniem. Zaczyna do nich docierać, że poza oświatą jest życie i spokojnie dadzą sobie radę. I nikt nie będzie od nich wymagał pracy w domu. Nikt nie będzie do nich wydzwaniał o 20.00, że wysłał e-mail i jeszcze nie dostał odpowiedzi, co z Jasiem. Nauczyciele, jeśli tylko znajdują jakąś ofertę pracy, gdzie mają zagwarantowane w miarę przyzwoite warunki i wynagrodzenie, to bez żalu odchodzą z zawodu. Z niepokojem obserwuję tę tendencję, która dotyczy już nie tylko dużych miast, gdzie zawsze było pole manewru, ale i mniejszych miejscowości.

Nie wiem, co za pięć czy osiem lat zrobi kolejna ekipa rządowa, bo obecna sytuacja zaczyna przypominać późne lata 80. A wtedy do pracy w szkole brano każdego, kto chciał. Byle miał maturę, bo resztę się nadrobi. Jakoś to poszło, bo nie kombinowano tak z zapisami Karty Nauczyciela, bo jednak w zamian była np. wcześniejsza emerytura. Jeśli porównamy ówczesne zapisy KN z dzisiejszymi, to tylko daty się zgadzają i nazwa dokumentu, ale jego istota jest zupełnie inna niż była jeszcze w połowie lat 90. Zwracam uwagę, że Karta Nauczyciela pełni też funkcje swoistego układu zbiorowego pracy dla sektora oświaty.

Macie jakiś konkretne postulaty w sprawie Karty Nauczyciela?

Wychodzimy z założenia, że uregulowania dotyczące zawodu nauczycielskiego muszą być powszechne. A więc musi to być dokument rangi ustawowej, dotyczyć wszystkich, a nie różnicować nauczycieli ze względu na rodzaj organu prowadzącego. Bo jeśli np. szkoła katolicka dostaje dotację wg kosztów, jakie są w szkole publicznej, to również obowiązki i uprawnienia nauczycieli powinny być takie same. A obecnie funkcjonuje to na różnych zasadach – inaczej w szkołach niepublicznych, inaczej w placówkach kościelnych. I takich wytrychów mamy mnóstwo. Dla niektórych organów prowadzących szkoła stała się narzędziem do robienia biznesu.

Nie zawsze. Są też małe szkoły, w małych miejscowościach, na których nikt nie zarabia.

Te szkoły są bardzo potrzebne. W ich przypadku reprezentujemy pogląd prof. Aleksandra Nalaskowskiego, że szkoła w małej miejscowości i na wsi pełni nie tylko funkcje dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze, ale de facto również państwowotwórczą, bo szkoła to element państwa polskiego. Więc oddawanie jej stowarzyszeniom czy fundacjom to wyzbywanie się obowiązków przez państwo. Rezygnacja z funkcji, które państwo powinno rzeczywiście sprawować, a nie tylko mieć je zapisane w ustawach.

Jaki jest stosunek związku do pomysłu różnicowania płac nauczycieli, np. pracujących w dużych miastach, w dużych szkołach, a maleńkimi szkołami wiejskimi, gdzie dzieci jest naprawdę garstka. Ten problem jest oczywiście wielowarstwowy, ale czy jesteście gotowi o nim rozmawiać?

Można też dyskutować, czy pensum powinno być dla wszystkich nauczycieli takie samo. Czy nie uzależniać je od rodzaju szkoły, typu szkoły, nauczanych przedmiotów itd. Ta dyskusja jest otwarta, bo nie ma tu uniwersalnego rozwiązania i różne są też przyjmowane. Pytaniem jest, co, za co. Jestem np. w stanie merytorycznie odnieść się do innego pensum dla polonisty czy matematyka, niż dla muzyka czy wuefisty. Bo to pensum nie różnicuje jakości jego pracy, ale zakresy przygotowania i obowiązków są już zupełnie inne. Także gdy patrzymy na kwestie tych końcowych oczekiwań rodziców, uczniów itd. Można o tym dyskutować. Pamiętam, że kiedyś inne pensum było w szkołach podstawowych, a inne w szkołach średnich.

W pewnym sensie są to rozwiązania uzasadnione.

Każde rozwiązanie ma swoje plusy i minusy. Pytanie brzmi, na ile rozmowy na temat ich wprowadzenia będą poważne i uczciwe. Bo na pewno nie zgodzimy się na propozycję strony rządowej: najpierw się na to zgódźcie, a my, kiedy już zbierzemy wszystkie propozycje, to się zastanowimy, czy dać na to kasę, by mieć możliwość kształtowania wynagrodzeń bardziej godziwych. Warunkiem tych rozmów jest jednak polityczna decyzja rządzących o konkretnych pieniądzach, które będą przeznaczone na wynagrodzenia oraz poprawę warunków pracy. To jest dla nas warunek sine qua non. Wzruszają mnie takie stwierdzenia, że wynagrodzenie ma mieć motywacyjny charakter. To może nie wypłacajmy ludziom w ogóle wynagrodzeń i wydawajmy im talony, które będą mogli wymieć na towary tylko w naszych sklepach. Nie będą wtedy myśleli o głupotach. Będą zmotywowani.

System reglamentacyjny już był…

Z punktu widzenia rządzących te „bony” to bardzo dobry sposób. Proszę zwrócić uwagę na fakt, że cały szeroko pojęty sektor publiczny, w tym nauczyciele, nie korzysta i nie korzystał przez ostatnie 30 lat z żadnych dobrodziejstw zmiany ustrojowej - oczywiście poza wolnością i innym aspektami życia w demokratycznym kraju - kiedy były prywatyzacje przedsiębiorstw państwowych, pracownicy dostawali pakiety akcji wielkich spółek, np. telekomunikacji, a my? Nie słyszałem, żeby pielęgniarki czy nauczyciele dostali akcje TP SA, Poczty Polskiej SA czy innych firm. Sfera budżetowa nie partycypuje we wzroście PKB. Jedyne, co nauczyciele mogli wziąć, to przejąć – jako stowarzyszenie, fundacja, spółka - szkoły, których nikt już nie chciał prowadzić. Nie ma lepszego i prostszego pomysłu dla cwaniaków wszelkiej maści niż taki, że koszty uspołeczniamy, a zyski prywatyzujemy.

Cóż... Mówił pan, że mimo szumnych zapowiedzi nie spodziewacie się wiele po pracach zespołu trójstronnego.

Nie mamy złudzeń. Trzymamy się wersji cara Aleksandra II, który w 1856 r. podczas wizyty w Warszawie przemówił do lojalistów polskich: żadnych złudzeń panowie, żadnych złudzeń! Tak naprawdę rozstrzygające będzie to, jak będą wyglądały te rozmowy. Po pierwszym, drugim spotkaniu będziemy już wiedzieli, na ile tematyka tych spotkań jest uzależniona od kalendarza wyborczego. I to będzie zasadniczy test. Zakładamy, że w tle może się pojawić dyskusja o pensum. Jeśli tak będzie, to my zaczynamy rozmawiać o warunkach pracy. Zadziwiające jest, że styczniowe spotkanie nie będzie dotyczyć sprawy zwiększenia poziomu wynagrodzeń, lecz spraw dotyczących postępowań dyscyplinarnych…

Istnieje spory nacisk na to, by nauczyciele pracowali te 40 godzin w szkole.

To naturalne. Dla nas jest jednak oczywiste, że jeśli mamy pracować w domu, to organ prowadzący powinien nam stworzyć warunki. A jeśli nie, to niech płaci za wynajem pokoju, za światło, za korzystanie z domowych komputerów i drukarek. Mówimy oczywiście o realizacji innych zadań statutowych szkoły, czyli różnicy między pensum a 40 godzinami tygodniowo. Proszę bardzo – jest umowa, są jakieś zasady. Nie będzie żadnych problemów. Są przecież przepisy regulujące telepracę – zróbmy podobnie. Jak kiedyś zaczęliśmy o tym mówić, to samorządowcy się trochę zagotowali. Nie wiem, dlaczego, bo przecież żaden urzędnik nie musi pracować w domu. No może z wyjątkiem tych sytuacji, kiedy mają podjąć jakieś ważne decyzje i coś tam jeszcze potrzebują przejrzeć po pracy. Na pewno nie robi tego każdy.

Większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, jak praca nauczyciela wygląda.

To prawda. Widzą tylko ciągłe wolne, zwłaszcza w święta i w ferie – to już prawdziwy skandal, przecież rodzice nie mają aż tak długich urlopów… Część rodziców, również moich znajomych, chciałoby mieć taką szkołę 24-godzinną i przez 7 dni w tygodniu. Żeby oddać tam dziecko, od czasu do czasu się z nim spotkać, i odebrać po kilku latach neurochirurga.

Nie licząc neurochirurgii, to takie rzeczy dostępne są tylko w szkołach prywatnych za granicą. Tymczasem u nas rodzice narzekają na jakość kształcenia w szkołach publicznych. Powodów jest wiele, jednym z nich jest brak selekcji do zawodu.

Nie mamy na to wpływu. Nawet popierany przez nas sensowny pomysł zmiany w tzw. Konstytucji dla Nauki, polegający na tym, by nauczycieli kształcić wyłącznie w uniwersytetach o najwyższym stopniu referencyjnym, ograniczono wyłącznie do wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego. Czyli to znaczy, że fizycy chemicy, matematycy mogą być z dowolnej szkoły wyższej. Jeśli władza publiczna na takie coś się godzi, to tak naprawdę pokazuje, że na jakości kadr nauczycielskich jej nie zależy. Reformy nie można rozpoczynać od przedszkoli, bo te są najlepiej uporządkowane, ale od szkolnictwa wyższego.

Jednak zaostrzanie warunków dostępu do zawodu musi być związane z tym, o czym cały czas rozmawiamy – z wysokością wynagrodzeń.

Tu kłania się model skandynawski, gdzie poziom nauczania jest tak wysoki, że całkowicie wyeliminowano korepetycje. Dlaczego? Przecież tam nie ma mądrzejszych uczniów ani nauczycieli. Tam odmiennie zorganizowano system edukacji, wszystkie zadania edukacyjne przerzucono na szkołę, ale ta nie musi się martwić, że nie ma pieniędzy. Na przykład, że trzeba zatrudnić nowego nauczyciela czy specjalistę, bo pojawił się uczeń ze SPE. Jeśli jest taka potrzeba, to dziecko tę usługę dostaje - będzie się uczyło matematyki dłużej niż inne dzieci, będzie miał indywidualne nauczanie. I są na to pieniądze. Nie można problemy sprowadzić do stwierdzenia, że to jest obowiązek dyrektora, który musi to zorganizować.

Zatem spraw jest dużo. Czy podobnie jak w minionym roku będziecie działać w sojuszu z ZNP?

Na razie nie wchodzimy w żadne sojusze – pamiętamy sposób zakończenia kwietniowego strajku. Zakładamy jednak, że jakaś współpraca może pojawić się wtedy, kiedy ocenimy działania rządu jako zagrożenie dla naszego środowiska. Trzymamy się wersji, że nie mamy przyjaciół ani wrogów, tylko interesy naszych członków do reprezentowania. Tę angielską metodę z XIX wieku będziemy się starali wdrażać. Mało prawdopodobne jest jednak, abyśmy się mogli zbliżyć do drugiej centrali związkowej, ponieważ kwietniowe doświadczenia pokazały, że grają wyjątkowo nieczysto. Jak siadamy do brydża, to nie powinniśmy grać w pokera.