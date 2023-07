Nauczyciele coraz bliżej pensji minimalnej

Mąż

2023-07-05 08:44:31

Nie za 18 godzin redaktorku. Etat nauczycielski wynosi 40 godzin i rzadko nauczyciele się mieszczą w tych 40 godzinach. Z reguły poświęcają na pracę zawodową dużo więcej. Jeśli ktoś uważa, że praca nauczyciela kończy się na tych mitycznych 18 godzinach przy tablicy, to znaczy, że nie ma pojęcia o ty

...

m zawodzie. Nawet największy obibok musi przynajmniej 35 godzin wypracować. No ale dla niektórych konsultacje, szukanie materiałów po internetach, przygotowywanie lekcji, uroczystości, wycieczek itd to nie praca. To takie hobby i relaks. Lekarz za teleporade bierze kasę i to jest praca, ale jak nauczyciel wisi na telefonie i rozwiązuje problemy uczniów z rodzicami, to tylko zwykła pogawędka. Przecież nauczyciel w tym czasie nie ma nic ciekawego do roboty. Nie ma rodziny, własnych dzieci, ogrodu itd. Nie ma przecież prywatnego życia, bo po co mu ono... Na wycieczki jeździ odpoczywać i to na krzywy ryj jak powiadają. No bajka. I jeszcze by chciał, żeby mu za to placono?