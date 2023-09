Nauczyciele czekają na nagrodę specjalną. Kwota może ich jednak mocno rozczarować

Nie prawie 900 zł, a niecałe 755 zł netto mogą dostać nauczyciele z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej. Powód? Różne rozumienie kwoty brutto określonej w ustawie.

Najpóźniej 14 października na kontach nauczycieli pojawi się nagroda specjalna z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej.

Na ten cel rząd, a właściwie parlament, przeznaczył kwotę 1125 zł, nowelizując budżet na 2023 r. i ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących jej realizacji.

Jednak pytanie, ile to będzie netto, nie znajduje prostej odpowiedzi.

Opierając się na wypowiedziach polityków, bez cienia wątpliwości można stwierdzić, że nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej wyniesie 900 zł. Taka była pierwotna informacja.

Może się jednak okazać, że będzie ona znacznie mniejsza i wyniesie niewiele ponad 754 zł. Tak przynajmniej twierdzą samorządowcy.

Nauczyciele nie dostaną 900 zł nagrody, tylko nieco ponad 750 zł

Problem polega na tym, jak rozumiana jest ustawowa kwota 1125 zł brutto - czy jest to kwota dla pracownika, czy dla pracodawcy.

Informacje na ten temat zdają się przesądzać, że mówimy tu o tej pierwszej. Wówczas na konta nauczycieli powinno wpłynąć dokładnie 891,95 zł (opieram się tu na wyliczeniach kalkulatora wynagrodzeń - przyp. red.), wtedy jednak samorządy i w ogóle organy prowadzące powinny otrzymać kwotę 1355,41 zł brutto dla każdego nauczyciela, który może być beneficjentem tej nagrody, by po uwzględnieniu kosztów pracodawcy wypłacić uprawnionym kwotę w ww. wysokości.

W przeciwnym razie będą musiały od kwoty 1125 zł odjąć koszty pracodawcy. A wtedy ilość pieniędzy, która wpłynie na konto nauczyciela, wyniesie 754,98 zł netto, czyli 933,77 zł brutto. I takie według samorządów będą te nagrody.

Ministerstwo Finansów nie zamierza dopłacać do nagrody dla nauczycieli

- Wielokrotnie pytaliśmy Ministerstwo Finansów, czy kwota, którą otrzymamy na nagrody dla nauczycieli, będzie kwotą brutto, uwzględniającą również składkę odprowadzaną za pracownika przez pracodawcę, czy też będzie to dokładnie 1125 zł. I odpowiedziano nam, że wskazana w ustawie kwota zawiera wszystkie koszty, a więc również koszty pracodawcy. Nic więcej nie dostaniemy. Podobną odpowiedź otrzymaliśmy w Ministerstwie Edukacji i Nauki - mówi Marek Wójcik, ekspert Związku Miast Polskich i współsekretarz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

I dodaje: - Nieba byśmy przychylili nauczycielom, ale skoro dostajemy tyle, to oznacza, że tyle możemy na ten cel wydać.

Pytany o dalsze rozmowy na ten temat, odpowiada: - Nie spodziewam się, bo stanowisko Ministerstwa Finansów w tej sprawie jest jasne.

Nagroda specjalna z okazji 250-lecia powołania Komisji Edukacji Narodowej obejmie wszystkich nauczycieli

Na podstawie dodanego nowelizacją art. 92a-92h Karty Nauczyciela, który reguluje kwestie nagrody specjalnej, nagrodę tę w wysokości 1125 zł otrzyma co do zasady każdy nauczyciel zatrudniony w dniu 20 września 2023 r. w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego oraz szkole lub placówce i to niezależnie od wymiaru prowadzonych zajęć, zajmowanego stanowiska, okresu zatrudnienia, stażu pracy i stopnia awansu zawodowego.

