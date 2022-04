Nauczyciele do nauki. Ten program pomoże im w świecie cyfrowej edukacji

Kompetencje informatyczne polskich nauczycieli nie są powodem do dumy. 85 proc. z nich - zapytanych, już po doświadczeniach zdalnej edukacji wymuszonej przez pandemię - przyznała, że nigdy wcześniej nie korzystała z narzędzi do edukacji online.

Pedagodzy mają zostać objęci specjalistycznymi szkoleniami, w efekcie których będą kreowani lokalni mentorzy.

Projekt adresowany jest przede wszystkim do kadry z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich.

Kompetencje informatyczne polskich nauczycieli mają wzrosnąć. W ramach porozumienia pedagodzy zostaną włączeni do dwóch nowych inicjatywy edukacyjnych: Intel® Skills for Innovation, która skupia się na rozwoju Sztucznej inteligencji oraz Intel® Digital Readiness, której głównym celem jest rozwój kompetencji cyfrowych nauczycieli z obszarów wiejskich i miejsko-wiejskich.

Technologie angażujące

– Sektor prywatny odgrywa kluczową rolę w rozwoju kompetencji cyfrowych. Dzięki współpracy jesteśmy w stanie odpowiadać na wyzwania, które stawia przed nami dzisiejszy szybko rozwijający się świat. Bardzo się cieszę, że będziemy mogli wspólnymi siłami działać na rzecz kadry nauczycielskiej – stwierdziła Justyna Orłowska, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech oraz Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki ds. Transformacji Cyfrowej.

Czytaj: Pół miliarda złotych na komputery i tablety dla uczniów szkół popegeerowskich

Jak możemy przeczytać na stronie internetowej resortu edukacji w pierwszym etapie współpracy nauczyciele zostaną wyposażeni w komputery przenośne wyposażone w programy, które mają pomóc nauczycielom wdrażań technologie i rozwiązania edukacyjne angażujące uczniów do nauki zarówno w środowiska wirtualnym jak i szkolnym.

Z opublikowanego przez Polski Instytut Ekonomiczny dwa lata temu raportu "Cyfrowe wyzwania stojące przed polską edukacją" wynika, że jest sporo do zrobienia. Przede wszystkim, blisko dwie trzecie uczniów po doświadczeniu zdalnej edukacji związanej z pandemią COVID uznało ją za nieefektywną do tego stopnia, że stwierdziło, iż nie chciałoby jej kontynuować. Jak to wyglądało z drugiej strony katedry?

Nauczyciele nieprzygotowani do zajęć

W raporcie czytamy: "Zgodnie z wynikami badania przeprowadzonego na niereprezentatywnej próbie blisko 3 tys. polskich nauczycieli, zaledwie 5 proc. określiło swoje przygotowanie do prowadzenia zajęć w sposób zdalny jako bardzo dobre, a ok 40 proc. czuło się przygotowanym w stopniu małym lub umiarkowanym. Podobnych opinii na temat przygotowania nauczycieli do realizacji lekcji zdalnych dostarczyli uczniowie. Zaledwie 8 proc. uważało, że umiejętności ich nauczycieli były na wysokim poziomie, a 26 proc. oceniało je źle"

Czytaj: NIK wytyka błędy w cyfryzacji Polski

To nie pierwsze wyniki pokazujące słabość polskiej edukacji w tym zakresie. Kilka lat wcześniej badacze z Instytutu Informacji Naukowej Uniwersytetu Warszawskiego informowali, że sprzęt IT podobnie jak dostęp do internetu jest zarezerwowany przede wszystkim dla sal i zajęć informatycznych. Dostęp do sprzętu komputerowego na wszystkich lekcjach lub przynajmniej większości lekcji ma mniej niż 30 proc. pedagogów. Badacze wskazywali też na słabość i małą ilość publikacji metodycznych, z których nauczyciele mogliby się dowiedzieć jak skutecznie wykorzystać technologie informatyczne w swojej pracy.