To pewne. Nauczyciele dostaną 12-proc. podwyżkę

Jest już pewne, że nauczyciele otrzymają od nowego roku podwyżkę nieco przewyższającą 12 proc. Projekt budżetu zakłada 15-proc. wzrost subwencji oświatowej.

Nauczyciele dostaną podwyżkę od nowego roku kalendarzowego.

Wzrost wynagrodzeń o ponad 12 proc. wynika z projektu ustawy budżetowej.

To dużo, ale niewiele więcej niż wyniesie inflacja w tym roku.

Planowany wzrost wynagrodzeń nauczycielskich wynika z wysokości zaplanowanej subwencji oświatowej, a dokładnie mówiąc części oświatowej subwencji ogólnej na ten rok. Według projektu ma ona wzrosnąć w stosunku do roku 2023 o rekordowe 15 proc.

Zdaniem Marka Wójcika, współsekretarza Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, przedstawiciela Związku Miast Polskich, w subwencji oświatowej na 2024 r. przewidziano środki nie tylko na wynagrodzenia nauczycieli, ale i podwyżki.

- Ta podwyżka wyniesie nieco powyżej 12 proc. - twierdzi.

KWRiST ma o tym dyskutować już w środę (30 sierpnia), podczas posiedzenia. Nie należy się jednak spodziewać, by strona samorządowa w tym konkretnym przypadku oponowała.

Podwyżka 12-proc. to dużo mniej niż chcieliby nauczyciele, ale więcej niż się spodziewali

To dobra wiadomość dla środowiska oświatowego. Wprawdzie nie jest to podwyżka rzędu 20 proc. o którą dla nauczycieli upomina się tzw. opozycja demokratyczna oraz wszystkie związki zawodowe, w tym przede wszystkim Związek Nauczycielstwa Polskiego, który w tej sprawie złożył pod koniec marca projekt ustawy, ale i nie 6,6-proc., jak wynikało to jeszcze kilka miesięcy temu z przymiarek budżetowych.

Nie zmienia to faktu, że nic nie wskazuje na to, aby jeszcze w tym roku kalendarzowym miało się coś w wynagrodzeniach nauczycieli wydarzyć. Mówił o tym wprost wiceminister Dariusz Piontkowski po spotkaniu z przedstawicielami Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” 22 sierpnia, stwierdzając, że do końca roku 2023 podwyżek pensji nauczycielskich nie będzie.

Nie wspomniał jednak o tym, na co w rozmowie z PortalSamorzadowy.pl wskazał przewodniczący solidarności oświatowej Waldemar Jakubowski - że od 2024 r. szykuje się podwyżka co najmniej 10-proc.

Nagroda specjalna to jedyne pieniądze, na które nauczyciele mogą liczyć w tym roku

Zatem jedyne pieniądze, na jakie nauczyciele mogą w tym roku liczyć, to tzw. nagroda specjalna z okazji 250-lecia utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, której wypłata została zagwarantowana w nowelizacji ustawy budżetowej na 2023 r., uchwalonej 7 lipca.

Będzie to świadczenie jednorazowe w kwocie 1125 zł brutto, czyli „900 zł na rękę”, choć co do tej drugiej kwoty zdania są podzielone.

Nagrodę tę - co do zasady - otrzyma każdy nauczyciel zatrudniony 20 września 2023 r. w:

przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego,

w szkole lub placówce.

12 proc. to mniej więcej tyle, ile według NBP wyniesie inflacja w tym roku

Warto też dodać, że według prognoz NBP z lipca br. średnioroczna inflacja (CPI) wyniesie w tym roku 11,9 proc. I będzie ona tylko o 2,5 pkt proc. niższa w 2022 r. Tymczasem ani w tym, ani w roku 2022 podwyżki nauczycieli nie miały regulacji płac, która mogłaby w jakikolwiek sposób te ubytki w budżetach domowych rekompensować. Wyjątkiem jest tu oczywiście regulacja płac, która objęła tzw. nauczycieli początkujących we wrześniu 2022 r.

Zatem zaplanowana w projekcie budżetu podwyżka w wysokości nieco ponad 12 proc. nie rozwiąże problemu wynagrodzeń nauczycieli, choć nieco złagodzi skutki inflacji. Pocieszające jest to, że w 2024 r. średnioroczna inflacja ma być 5,2-proc.

