Nauczyciele dostaną 6,6-proc. podwyżkę. W roku 2024

Jeśli chodzi o wynagrodzenia nauczycieli, to nie ma dobrych wieści. Na Radzie Dialogu Społecznego rząd przedstawił informację o wzroście ich wynagrodzeń, ale dopiero od 2024 r.

Nauczyciele nie mają co liczyć na wysokie podwyżki ani w tym, ani w przyszłym roku, no chyba że rząd ma jakąś w zanadrzu.

Według założeń rządu średnioroczna inflacja w 2024 r. wyniesie 6,6 proc. I taki jest też zakładany wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej.

Jeśli partia rządząca nie przewiduje zaskakującej podwyżki dla nauczycieli jeszcze w tym roku, to po tej wskazanej na posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego (RDS) nauczyciele jeszcze bardziej zubożeją.

Jak poinformował Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP), 10 lipca w Radzie Dialogu Społecznego odbyła się dyskusja z udziałem przedstawicieli rządu, pracodawców oraz związków zawodowych w sprawie rządowych propozycji średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej na rok 2024.

Rząd planuje dynamikę wzrostu wynagrodzeń na poziomie 106,6 proc.

Wynika z nich, że:

średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 106,6 proc.

przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wzrośnie o 9,7 proc.

przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wzrośnie o 9,7 proc.

średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej ma osiągnąć poziom 6,6 proc.

Oznacza to, że przewidywany wzrost wynagrodzeń nauczycieli od stycznia przyszłego roku będzie równy zakładanemu wzrostowi poziomu inflacji, czyli wyniesie 6,6 proc.

Jak informuje ZNP, przedstawiciel związku, odnosząc się do tych propozycji, wskazał na „żenująco niski wzrost wynagrodzeń nauczycieli, zwłaszcza w kontekście wzrostu płacy minimalnej”. Oznaczać to będzie spłaszczenie wynagrodzeń, a wręcz obniżenie wynagrodzeń nauczycieli w stosunku do wzrostu wynagrodzenia minimalnego.

Przedstawiciel ZNP zaznaczył, iż rządowe propozycje oznaczają dalszą pauperyzację zawodu nauczyciela. Przypomniał także, że od 30 marca br. w Sejmie leży projekt złożony z inicjatywy ZNP przez wszystkie kluby opozycyjne, dotyczący wzrostu wynagrodzeń nauczycieli o 20 proc. od 1 lipca 2023 roku, któremu nie nadano jeszcze numeru druku sejmowego, a więc nie jest on procedowany.

Nauczyciele mianowani i dyplomowani zostali praktycznie pominięci w podwyżkach z 2022 r.

Trudno się z tą argumentacją nie zgodzić. Mimo licznych dyskusji i negocjacji - prowadzonych w różnych formatach: w ramach powołanego przez ministra edukacji Zespołu trójstronnego ds. statusu zawodowego pracowników oświaty oraz dwustronnych rozmów solidarności oświatowej z przedstawicielami rządu pod auspicjami Prezydenta RP, a obecnie rozmów miedzy solidarnością i rządem oraz solidarnością oświatową i kierownictwem resortu oświaty - nic w sprawach wynagrodzeń nauczycielskich się nie zmienia. Trudno bowiem istotną zmianą nazwać podwyżkę w wysokości 4,4 proc., którą otrzymali nauczyciele mianowani i dyplomowani w maju 2022 r. Bo kolejna podwyżka z 1 września (o 8-10 proc.) objęła już tylko nauczycieli początkujących i to zwłaszcza tych z minimalnym stażem.

Trudno też w taki sposób nazwać podwyżkę w wysokości 7,8 proc. od stycznia 2023 r. w sytuacji, gdy w 2022 r. średnioroczna inflacja wyniosła wg GUS 14,4 proc. Natomiast zgodnie z najnowszą prognozą NBP (z 10 lipca) w 2023 r. wyniesie ona 11,9 proc., a dopiero w 2024 r. wyhamuje do 5,2 proc. To oczywiście prognoza optymistyczna, więc dobrze, że rząd w przedstawionych tu wyliczeniach nie wziął jej pod uwagę, ale i tak zakładany wzrost wynagrodzeń w 2024 r. będzie spóźniony, a tym samym nawet nie wyrówna wzrostu kosztów utrzymania. Bo przecież nie zrekompensuje ich jednorazowa nagroda w wysokości 1140 zł, którą nauczyciele mają dostać z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Kolejne spłaszczenie wynagrodzeń nie przyniesie niczego dobrego oświacie

Warto zauważyć, że w tym samym czasie minimalne wynagrodzenie wzrosło od 1 stycznia 2023 r. z kwoty 3010 zł do wysokości 3490 zł, a od 1 lipca do kwoty 3600 zł. Licząc rok do roku to wzrost o 19,6 proc. Według założeń rządu w 2024 r. ta kwota wzrośnie o kolejne 20 proc. - do kwoty 4242 zł w styczniu i 4300 zł od lipca.

Jeśli do tego czasu nic się nie zmieni w zakresie płac nauczycielskich, dojdzie do kolejnego zbliżenia wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, które już teraz są wyraźnie spłaszczone, to w tym zawodzie nie tylko nikt nie będzie chciał pracować, ale i nikt nie będzie się chciał rozwijać. Według obecnych stawek minimalne zasadnicze wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego (z przygotowaniem pedagogicznym - to ważne), a więc u szczytu kariery, to 4550 zł. Nauczyciel początkujący ma zaś 3690 zł. Z tym trzeba coś zrobić.

