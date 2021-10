Nauczyciele dostaną więcej. Ale tylko niektórzy

Od dwóch lat, ale tak naprawdę od 21 września, kiedy to minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek ujawnił prawdziwe plany dotyczące podwyższenia zarobków nauczycieli, trwa ostra dyskusja na temat ich wynagrodzeń w relacji do czasu pracy. Jak już powszechnie wiadomo, MEiN zaproponowało nauczycielom podwyżki, wynoszące - w przypadku nauczycieli stażystów i nauczycieli dyplomowanych - ok. 1400 zł (brutto).

Planowana od 1 września 2022 r. podwyżka dla nauczycieli może budzić kontrowersje, ale niewątpliwie do niej dojdzie.

Zmiany w wysokości pensum na pewno spowodują redukcję etatów, choć jej wielkości nie sposób jeszcze określić.

Nauczyciele, którzy mieli dużą liczbę godzin ponadwymiarowych, nawet nie zauważą podwyżki, ale inni - tak (pod warunkiem, że będą zatrudnieni na pełnym etacie).

1400 zł brutto plus do przeciętnego wynagrodzenia? Ponad 1060 zł więcej minimalnie? Nikt nie powie, że to podwyżka mała - zwłaszcza przy bardzo umiarkowanych pensjach nauczycielskich.

Jeśli jednak zważyć, że to brutto i dopiero od 1 września 2022 r. oraz że jej otrzymanie będzie się wiązało ze zwiększoną liczbą godzin pracy przy tablicy, czyli tzw. pensum o 22 proc. (z 18 godzin do 22) to już nie bardzo... Zwłaszcza, że takie zwiększenie dla wielu z nich będzie się wiązało z zatrudnieniem w niepełnym wymiarze godzin (a więc de facto pozostaniem na tym samym poziomie uposażenia), a dla niektórych nawet odejściem z pracy.

Źródło: Propozycje MEiN

1000 zł gwarantowane

Nie zmienia to faktu, że podwyżka będzie, bo nawet 1000 zł to kwota nie do pogardzenia - i na pewno większość nauczycieli z niej skorzysta. Zostanie ona wprawdzie osiągnięta w drodze zwiększonej liczby godzin przy tablicy, ale – przyznajmy to – w ramach limitu 40-godzinnego tygodnia pracy.

Z tego też względu nie odnoszę się tu do pomysłu wprowadzenia tzw. godzin dostępności (8 godzin tygodniowo), które również bulwersują środowisko, bo nie każdy widzi w nim coś złego. Wprost przeciwnie – rodzice uczniów i samorządowcy z radością witają to rozwiązanie, które pozwoli na rozszerzenie oferty szkół. Poza tym dla wielu nauczycieli będzie to tylko zmiana miejsca wykonywania tej pracy. Zatem i tu wszystko się zgadza.

Co więcej: wbrew opinii niektórych prawdą jest też, że pieniądze na podwyżki są. Wynika to wprost z wyliczeń MEiN: obecnie statystyczny nauczyciel ma już trzy godziny zajęć ponadwymiarowych w tygodniu. Jeśli zatem miałoby brakować pieniędzy, to tylko na jedną godzinę. Ta jednak będzie sfinansowana z niższego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, z kwot pozostałych z rezygnacji z dodatku uzupełniającego, wypłacanego tym nauczycielom, na których samorząd próbował zbyt mocno zaoszczędzić.

A zatem pieniądze na podwyżki będą, chociaż z tego powodu nauczyciele mówią, że podwyżki sfinansują sobie sami.

