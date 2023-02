Nauczyciele dostaną wyrównanie od 1 stycznia. Rozporządzenie podpisane

Bertrand

2023-02-24 08:52:31

Szanowny Panie Uczniu i Wszystkie Osoby, które mają pretensje do nauczycieli. Jeżeli chodzi o nauczanie, to bardzo mało zależy w szkole od nas, "gównodowodzącym", panem i władcą jest dyrektor. On ustala pracę szkoły i od niego zależy dosłownie wszystko! Każde działanie, akcja, ustalanie po

...

działu godzin, liczba dzieci w klasach itd... Jeżeli więc dyrektor jest dobrym gospodarzem i pedagogiem oraz człowiekiem, to i szkoła pracuje, jak należy. Jeżeli z dyrektora jest kawał ciula, karierowicza i złodzieja, wówczas szkoła pracuje tak, jak jedna ze sławnych podstawówek w Rzeszowie. W niej dyrektorka, nie szanuje nikogo, a co wyprawia, to już historia. Nie krytykujcie więc wciąż nauczycieli, ponieważ kadrę dobiera dyrektor-bóg. Pozdrowionka 💚