Nauczyciele jeszcze poczekają na podwyżkę

Chociaż podpisanie przez ministra Przemysława Czarnka rozporządzenia płacowego otworzyło drogę do wypłat podwyższonych wynagrodzeń z wyrównaniem od 1 stycznia, to nauczyciele w marcowej wypłacie raczej tych pieniędzy nie zobaczą. Chyba, że są mieszkańcami małej gminy.

Rozporządzenie płacowe pozwala na realizację podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli, ale nie da się tego zrobić od razu.

Naliczenie podwyższonych wynagrodzeń wymaga czasu, a tego minister nie dał służbom finansowo-księgowym.

Mimo to przedstawiciele mniejszych samorządów twierdzą, że jak szkoły sobie poradzą, to należne pieniądze zostaną wypłacone.

Wypłata wynagrodzenia budzi emocje - w zimowej przerwie każde pieniądze się przydają. A tu może nie mówimy o kokosach, ale 7,8-proc. podwyżka wynagrodzenia pomnożona przez trzy - bo tyle miesięcy minęło już od 1 stycznia w przypadku nauczycieli, którzy otrzymują wynagrodzenia „z góry” - daje niezłą sumkę. Na pewno pozwoli ona na podreperowanie domowego budżetu.

Przepisy już są, ale samorządy nie mają czasu na ich zastosowanie

Niestety, mimo powszechnej dyskusji na ten temat, rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy minister Czarnek zdecydował się podpisać w czwartek, a zostało ono opublikowane dopiero w piątek i to w ciągu dnia. A to zbyt krótki czas, by wynagrodzenia nauczycielskie zostały odpowiednio wyliczone i wypłacone.

Duże miasta, pytane o to, czy możliwe jest, by te zaległe pieniądze były wypłacone wraz z wynagrodzeniem za marzec, od razu odrzuciły taki pomysł.

- Nie jest możliwe dokonanie wyrównań z wypłatą wynagrodzeń na 1 marca 2023 r. - wskazał UM st. Warszawy.

Według Hanny Janowicz, kierowniczki I Oddziału Organizacji Szkół i Placówek Oświatowych w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta w Poznaniu, również nie jest możliwe wypłacenie zaległych podwyżek w wynagrodzeniu za marzec.

- Rozporządzenie ukazało się 24 lutego. Nie zawiera ono terminu wypłaty należnej od 1 stycznia spłaty. Zakładamy, że spłata będzie dokonana do końca marca - wyjaśnia.

Podkreśla przy tym, że poznańskie szkoły i placówki oświatowe otrzymały informację, żeby bez względnej zwłoki naliczyć i wypłacić wyrównanie do przyjętych rozporządzeniem stawek minimalnego wynagrodzenia dla nauczycieli.

Tylko małe samorządy mogą sobie poradzić z przygotowaniem wypłat na marzec

Krzysztof Mączkowski, skarbnik Łodzi, uważa, że wypłata tych wynagrodzeń w dużych samorządach będzie możliwa dopiero w kwietniu. Po pierwsze dlatego, że nie da się w tak krótkim czasie wyliczyć nowych wynagrodzeń dla tak licznej rzeszy pracowników. A po drugie z tego względu, że teraz będą wypłacane trzynastki.

- Biorąc pod uwagę, że w marcu będzie wypłacana też trzynastka, to wydaje się, że termin kwietniowy jest jak najbardziej realistyczny - argumentuje.

Natomiast - jak podkreśla - w małych samorządach, gdzie jest jedna lub dwie szkoły, jest to jak najbardziej możliwe. I faktycznie wypowiedzi przedstawicieli mniejszych miejscowości brzmią tu nieco bardziej optymistycznie.

- Jeśli tylko dyrektorzy zdążą przygotować odpowiednie dokumenty, to nie będzie problemu - my też zdążymy i nauczyciele dostaną te pieniądze w marcowej wypłacie - usłyszeliśmy w magistracie w Nowym Targu.

- My sobie z tym poradzimy - zapewnia Karolina Dziekan, skarbniczka Swarzędza. - Zobaczymy, czy księgowe w szkołach i placówkach dadzą radę to wszystko wyliczyć. Mamy 10 szkół, 6 przedszkoli, więc mają co robić - powiedziała.

Zatem wygląda na to, że powodzenie w tej sprawie spoczywa obecnie na służbach finansowo-księgowych szkół i przedszkoli, oraz oczywiście ich dyrektorach. Szkopuł w tym, że mają na to bardzo mało czasu.

Beata Rosiak, dyrektorka SP w Nowej Górze (województwo mazowieckie), mówi, że powinna zdążyć z listami płac i te wypłaty mogły być zrealizowane. Tylko że prowadzona przez nią szkoła jest mała - liczy zaledwie kilka klas.

Na podwyżkę i wyrównanie trzeba czekać cierpliwie

Dorota Gajda-Szczegielniak, dyrektorka Zespołu Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała St. Wyszyńskiego w Opolu, twierdzi, że obecnie robią wszystko, żeby te podwyżki były widoczne w wynagrodzeniach marcowych, ale wątpi, czy się to uda.

- Od samego rana nad tym pracujemy ze względu na szacunek dla nauczycieli - stwierdza.

Z kolei Wiesław Jagodziński, dyrektor SP nr 2 w Oławie, nie jest już tak optymistyczny. W ciągu paru dni nauczyciele dostaną te pieniądze z wyrównaniem od 1 stycznia.

- Albo na 1 kwietnia, albo jeszcze w marcu, ale na pewno nie 1 marca - mówi. - Bo tu trzeba przygotować nowe angaże, przeliczyć godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, które poszczególni nauczyciele wypracowali od momentu wejścia w życie rozporządzenia, czyli od 1 stycznia 2023 r. Nie można tego było zrobić wcześniej, bo obowiązywały przepisy dotychczasowe - wyjaśnia.

Zatem nauczyciele muszą się uzbroić w cierpliwość. Wszystko jest już gotowe, ale na pieniądze trzeba jeszcze chwilę poczekać. Widać tak to zostało zaplanowane.

