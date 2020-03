Nauczyciele jeszcze poczekają na zmianę przepisów dyscyplinarnych

Zobacz też: Istotna nowelizacja Karty Nauczyciela nie wcześniej niż pod koniec 2020 roku

- W świetle rozmów (prowadzonych w ramach trójstronnego zespołu – red.) minister postanowił przygotować projekt rządowy, który by te kwestie rozwiązał, ale i uregulował także kilka innych rzeczy, które też były podnoszone przez stronę społeczną. A więc określenie terminu wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego – czyli zmiana terminu, w którym to postępowanie może być wszczęte, i doprecyzowanie przepisów dotyczących zawieszenia nauczyciela bądź dyrektora szkoły w pełnieniu obowiązków. Wydaje się, że te dwie kwestie, pozwoliłby by na pełniejsze uwzględnienie wniosków wynikających z dyskusji w ramach zespołu i w pełni odpowiedziałaby oczekiwaniom społecznym – mówił Maciej Kopeć.

Minister nie zgodził się z wieloma zarzutami pod adresem obecnie obowiązujących przepisów – wskazał, że pojęcie dobra dziecka występuje w prawie oświatowym już od 2004 r., a dopiero teraz zaczęto zwracać uwagę na jego nieokreśloność. Podkreślił, że nowelizacja z czerwca nie zaostrzyła kar dyscyplinarnych dla nauczycieli, a jedynie przepisy o powiadamianiu o zaistnieniu sytuacji, która może nimi skutkować. Wskazał również, że skokowy wzrost liczby wniosków składanych do rzeczników - o 163 proc., na który zwracała uwagę poseł Dziemianowicz-Bąk, nie wynika wyłącznie z niefortunnej nowelizacji z czerwca 2019 r., ale z ogólnego wzrostu liczby tych spraw. Zauważył przy tym, że liczba tych wniosków dotyczy zaledwie marginesu 700-tys. rzeszy nauczycieli. Nie zgodził się również z uzasadnieniem do dyskutowanego projektu. Przede wszystkim dlatego, że nie zwiększono w nim kar dla nauczycieli. Podkreślił również, że intencją wprowadzonych w czerwcu zmian była ochrona praw dziecka, czego domagał się Rzecznik Praw Dziecka.

Rzecznik Praw Dziecka broni przepisu, ale nie terminu

W toku dyskusji nad projektem doszło jednak do wyjaśnienia, że 3-dniowy termin na zawiadomienie rzecznika dyscyplinarnego nie był wymysłem RPD, na co zwróciła uwagę Beata Sobocińska, dyrektorka Zespołu do Spraw Edukacji i Wychowania RPD.



- RPD przez wiele miesięcy zabiegał o to, żeby znowelizować przepisy postępowania dyscyplinarnego wobec nauczycieli w taki sposób, żeby dyrektorzy nie mogli stosować art. 108 Kodeksu Pracy w stosunku do nauczycieli, którzy popełnili czyn przeciwko prawom i dobru dziecka. Zastosowanie tego artykułu uniemożliwiało rozpatrzenie sprawy w toku postępowania dyscyplinarnego. Dlatego te przepisy zostały doprecyzowane, ale w żaden sposób nie zostały zaostrzone, ponieważ w poprzednim stanie prawnym nie było również możliwości nakładania kar z Kodeksu Pracy na nauczycieli, którzy popełniali czyny przeciwko prawom i dobru dziecka. Te przepisy były stosowane w sposób nieuprawniony. RPD nigdy jednak nie występował o ustanowienie terminu 3-dniowego i być może, że ten termin stanowi obecnie największy problem – powiedziała Beata Sobocińska.

Podkreśliła jednocześnie, że wszystkie sprawy związane z naruszeniem praw i dobra dziecka powinny być rozpatrywane przez rzecznika dyscyplinarnego. Inaczej naruszający je nauczyciele będą bezkarni.

A może by tak niczego nie zmieniać

W toku dyskusji nad projektem pojawiały się też głos, żeby niczego w tych przepisach dyscyplinarnych nie zmieniać.

- Nie zgadzam się na proponowane zmiany – mówił jeden z posłów. - Gdybyśmy mieli inny system, pozwalający na przedyskutowanie pewnych niekorzystnych zachowań, rozwiązanie problemów występujących w relacjach szkoły z dzieckiem, to co innego. Obecny system nie działa, dlatego musi być jednak jakiś system karania. Na wiele spraw dyrektorzy nie chcą reagować, nie działają rady pedagogiczne, nie działają rady rodziców.

Poseł Artur Dziambor, odrzucając cały system państwowego szkolnictwa, zauważył natomiast, że to wszystko dzieje się dlatego, że szkoła jest państwowa. Podkreślił jednak, że cieszy się z deklaracji strony rządowej, że część kompetencji wróci do dyrektorów. Bo tak naprawdę do tego sprowadza się ta zmiana.

Decydujący dla losów projektu nowelizacji okazał jednak wniosek posła Tomasza Zielińskiego, który wniósł o odrzucenie projektu.

– Dajmy czas ministerstwu na przygotowanie projektu – stwierdził.

I ten wniosek został przegłosowany.

Komentarz Mirosławy Stachowiak-Różeckiej, przewodniczącej Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży

Deklaracja małej nowelizacji Karty Nauczyciela padła dzisiaj wielokrotnie. Przekonują mnie argumenty, że przy okazji dyskusji w zespole wyszły inne aspekty związane ze statusem zawodowym pracowników oświaty, z kwestiami dyscyplinarnymi, i warto je omówić w tym jednym pakiecie nowelizacyjnym.

Zaletą rządowego projektu ustawy nowelizującej, co minister Kopeć podkreślał, jest to, że kiedy będzie on już przygotowany, będzie on jeszcze konsultowany. To jest również gwarancja porządnej legislacji. Ja rozumiem, że sprawy dyscyplinarne wzbudzają obecnie emocje i te postulaty nauczycieli również dzisiaj wybrzmiały, no ale jeśli podejdziemy do tego drugi raz i w takim trybie, to możemy mieć pewność, że rozstrzygniemy wszystkie wątpliwości i zrobimy coś, co będzie trwale funkcjonowało.

Projekt kolegów z Lewicy był zaproponowany przeze mnie pod obrady Komisji bardzo szybko. Rozumiem, że to jest sprawa, o której chcemy rozmawiać i każde posiedzenie komisji jest do tego dobrą okazją, dlatego wpisujemy się w te tematy. Ale też – co wzbudziło moje wątpliwości – jeśli przedstawiciel ZNP mówi na posiedzeniu komisji, że był na spotkaniu 29 stycznia, które organizował minister Dariusz Piontkowski, który sygnalizował, że trzeba pracować nad sprawami dyscyplinarnymi jak najprędzej, to jestem trochę zdumiona. Mógł przecież powiedzieć na tym spotkaniu – złożyliśmy właśnie projekt dotyczący części tych spraw, które są tematem dzisiejszego spotkania, więc może porozmawiajmy o tym, czy nas poprzecie.

Sprawy edukacji są wrażliwymi zagadnieniami, w których zawsze dziecko musi być na pierwszym miejscu, dlatego warto o nich szczerze dyskutować i mieć naprawdę szczere intencje. To nie może być gra polityczna i ściganie się, kto pierwszy złoży projekt. Jeżeli mamy jasną deklarację ministerstwa, zrozumienie dla postulatów i projekt rządowy, który będzie objęty konsultacjami, to warto iść tą drogą.