Nauczyciele mogą być spokojni – pensum nie będzie ruszone

Odpowiadając na pytanie dotyczące zmian w Karcie Nauczyciela Dariusz Piontkowski stwierdził, że chociaż widzi potrzebę zmian w kilku obszarach funkcjonowania prawa oświatowego, to nie może przedstawić szczegółowych rozwiązań, bo te będą wynikały także z rozmów zespołu trójstronnego – zespołu ds. statusu zawodowego nauczycieli, który składa się z przedstawicieli rządu, samorządu i nauczycielskich związków zawodowych.

– Za kilka bądź kilkanaście miesięcy będziemy gotowi, by przedstawić poszczególne rozwiązania w sprawie awansu zawodowego, czasu pracy nauczycieli, oceny pracy i systemu wynagradzania – powiedział minister.

Co warte odnotowania - w późniejszych wypowiedziach poinformował, że pierwsze w tym roku spotkanie trójstronnego zespołu odbędzie się 29 stycznia i będzie ono przede wszystkim poświęcone ponownemu unormowaniu kwestii wszczynania postępowań dyscyplinarnych, która pojawiła się wraz z ostatnia nowelizacją Karty Nauczyciela.

Piontkowski: postępowanie dyscyplinarne pierwszym temat dla Zespołu ds. statusu

Subwencji wystarczy, bo nauczycieli mniej

Odnosząc się do spornej różnicy w kwocie subwencji, minister Piontkowski, zapewnił, że wszystkie wyliczenia są w porządku, a obecnie planowana subwencja w całości pokryje wydatki wraz z przyszłymi podwyżkami na subwencjonowanych nauczycieli. A to dlatego, że jest ich w systemie mniej niż zakładano.

- Wprowadzone zmiany techniczne i prawne w systemie informacji oświatowej (SIO) spowodowały, że potrafi on dostarczyć nam bardzo aktualne dane dotyczące sytuacji w szkole. Na tej podstawie m.in. departament zajmujący się podziałem subwencji oświatowej był w stanie wyliczyć subwencję oświatową przewidywaną dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie realnej liczby uczniów. Tej, która była zgłaszana na 30 września 2019 r. – mówił minister Piontkowski.

Wyjaśniał, że przy konstruowaniu budżetu i planowaniu subwencji na rok 2020 brano pod uwagę nie dane bieżące, ale prognozowane, wynikające z sytuacji statystycznej w szkołach w pierwszej połowie 2019 roku. I te plany – jak się okazało – nie do końca znalazły potwierdzenie w rzeczywistości. W pracach planistycznych MEN zakładało, że w systemie będzie około 530 tys. subwencjonowanych nauczycieli, tymczasem według danych na 30 września było ich o ponad 10 tys. mniej, a według obecnych jest ich ok. 7 tys. mniej, czyli 523 tys.

- Te ponad 7 tys. etatów w przeliczeniu na środki finansowe to około 743 mln zł, co w pewnym sensie stało się nadwyżką. Gdyby planować subwencję oświatową na początek 2020 roku, czyli na te 523 tys. etaty, to uwzględniając skutki podwyżki z września 2019 roku, powinna być ona pomniejszona o 743 mln zł. Nie jestem zainteresowany tym, żeby zmniejszać subwencję, dlatego rozmawiałem z panem premierem i ministrem finansów o zrealizowaniu obietnicy, która pan premier przedstawił w expose, czyli o kolejnej podwyżce dla nauczycieli w tym roku. Szacowane koszty podwyżki od września do grudnia 2020 r. wyniosą ok. 843 mln zł. Czyli te 743 mln zł, o których wspomniałem, to było trochę za mało. Dlatego po rozmowach z ministrem finansów i panem premierem udało się doprowadzić do autopoprawki rządu, która przekazała dodatkowe 100 mln zł do subwencji oświatowej, dzięki czemu pełen koszt wzrostu wynagrodzeń nauczycieli od września zostanie sfinansowany z subwencji oświatowej – wyjaśnił Dariusz Piontkowski.

Dodał, że zabiega jeszcze o to, aby w trakcie prac nad budżetem zwiększyć rezerwę subwencji oświatowej, chociażby ze względu na zapowiadana konieczność wyposażenia pracowni w szkołach, co m.in. zapowiedział.

- Podwyżki na pewno nie będą finansowane ze wzrostu pensum nauczycieli, co niektórzy sugerują – zakończył minister.