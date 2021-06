Nauczyciele: Nie możemy legitymizować zmian, których nie chcemy

- Takie określenie jest lekkim przerysowaniem, bo tu nie chodzi o to, czy my się boimy. Propozycje Ministerstwa Edukacji i Nauki są groźne dla wszystkich interesariuszy środowiska oświatowego, a nie tylko dla ZNP. Burzą ład wypracowany w ciągu 30 lat od transformacji ustrojowej i wprowadzają rozwiązania, które cały ten system wywracają do góry nogami.

Na niewiele przydaje się tutaj bardzo koncyliacyjna retoryka pana ministra, który mówi, że przecież tu się nic nie zmienia, że tylko kurator otrzymuje dodatkowe wsparcie, jeżeli chodzi o dyscyplinowanie dyrektorów, bo proponowane zmiany np. bardzo osłabiają samorządy. Sprowadzają je do roli dekoracji albo wyłącznie płatnika.

Trudno jednak stwierdzić, że obecny model jest rewelacyjny.

- Oczywiście. To również nie tak, że ZNP był zachwycony dotychczasową postawą samorządu, jeżeli chodzi o wyławianie kadry kierowniczej. Bo ta autonomia dyrektora w jakiejś mierze została już lekko nadszarpnięta poprzez wprowadzenie bezpośrednich wyborów wójta, burmistrza czy prezydenta, co bardzo wzmocniło pozycję organu prowadzącego. Wielu dyrektorów, widząc, że wójt czy prezydent jest bardzo silnie umocowany, robiło wszystko, żeby przypadkiem nie popaść z nimi w konflikt. Ale to jest margines.

Niewątpliwie jednak dotychczasowa formuła się sprawdzała i pewien konsensus został wypracowany, a tu nagle okazuje się, że minister mówi „nie”. Nasze oburzenie pojawiło się zatem nie dlatego, że coś się zmienia, ale dlatego że minister edukacji i nauki próbuje uprawiać retorykę następującej treści: delikatnie wzmacniamy pozycję kuratora oświaty, bo przecież on odpowiada za nadzór pedagogiczny, niczego nie dekomponujemy. Tylko że dla nas to cenzura prewencyjna; element związany z próbą zastraszenia środowiska kadry kierowniczej, a jednocześnie pokazanie samorządom, że są tylko od płacenia. I nic im do nadzoru pedagogicznego.

Tak, ale czy z tym oburzeniem trochę nie przesadzacie? Przecież jeśli spojrzeć obiektywnie, to nadzór pedagogiczny jest od tego, by szkoły realizowały politykę oświatową państwa.

- Państwa, a nie partii.

No dobrze, partii rządzącej, rządu, bo to one bezpośrednio wpływają na tę politykę.

- Tylko że fragmentem tego państwa są także organizacje pozarządowe, cały trzeci sektor, którego kompetencje nagle zostają mocno ograniczone.

Na ten argument minister Czarnek odpowie "Przecież mogą działać wszystkie organizacje pozarządowe, tylko pod warunkiem, że będzie to Ordo Iuris".

Czy pan sobie wyobraża, że oto dyrektor szkoły będzie miał odwagę zaprosić do szkoły stowarzyszenie Ponton czy edukatorów seksualnych albo ludzi z kręgu skupionych wokół obrońców Konstytucji? Żaden. Nawet o tym nie pomyśli. Bo do kompetencji kuratora ma należeć ocenianie działalności szkoły nie tylko w sensie formalnoprawnym (czyli dyrektor szkoły będzie się musiał rozliczać także ze swoich zadań przed kuratorem i w razie jakiejkolwiek wpadki będzie miał 7 dni na wprowadzeniu programu naprawczego), ale także ze względu na działania realizowane przez szkołę.

Efekt mrożący wywołany decyzjami pana ministra już się pojawił.

Patrząc na projekt ustawy, który właśnie trafił do konsultacji, a który przewiduje dla dyrektora nawet trzy lata więzienia za niedopełnienie obowiązków w kwestii opieki lub nadzoru nad małoletnim, można przypuszczać, że ów efekt będzie jeszcze większy.

- Opisywany projekt jest elementem tego scenariusza, o którym czytamy w projekcie modyfikacji nadzoru pedagogicznego, chociaż wydaje się, że zarówno minister sprawiedliwości, jak i minister edukacji nie do końca zdają sobie sprawę z tego, że ustawy Prawo oświatowe i Karta nauczyciela przewidują określone sankcje dyscyplinarne i karne za przewinienia dyrektora.

Jeżeli zatem ministerstwo próbuje teraz powiedzieć, że będzie karało dyrektora więzieniem do trzech lat za niedopilnowanie ucznia, to ja się pytam, co będzie robił sąd? To kolejny straszak na dyrektorów, a resort się tłumaczy, że to minister Wójcik...

Liczę, że w tej sprawie będą mogli się wypowiedzieć posłowie, bo jeśli dyrektor szkoły na przykład będzie sprzedawał w sklepiku słodkie bułki, czym narazi życie i zdrowie dziecka, to czy będzie podlegał tej karze?

Odnoszę wrażenie, że naprawdę chcemy doprowadzić do tego, że będziemy mieli dyrektorów z łapanki albo takich, którzy będą chcieli być tymi dyrektorami za wszelką cenę. Co oznacza, że będą to osoby całkowicie poddane i wierne władzy - a to kwestia wysoce problematyczna.

Czytaj też: W czasie pandemii spadł poziom nauczania

Wróćmy jeszcze do wzmocnienia roli kuratora. Zapowiedź likwidacji ewaluacji to kolejna oprotestowana przez ZNP zmiana. Dlaczego - skoro część środowiska tak mocno ją krytykuje?

- Ewaluacja budziła emocje i nie ulega wątpliwości, że była różnie postrzegana. Bo jeżeli z tej ewaluacji niewiele wynikało, była realizowana w sposób wynaturzony, a więc traktowana jako formalny obowiązek, a nie element krytycznej oceny dotyczącej swojej działalności, działalności rady pedagogicznej, swojej szkoły, to można by się zastanowić nad taką zmianą.

Tylko że ta ewaluacja prawidłowo zrealizowana, z której dyrekcja szkoły, rada pedagogiczna wyciągała wnioski dla działalności podmiotu przez siebie kierowanego, była pożądana. Ewaluacja porządnie zrobiona, solidnie "przepracowana" i przedyskutowana przez nauczycieli była - moim zdaniem - wartością dodaną.

Mam jednak wątpliwość, czy nie bronicie bardziej teorii niż praktyki....

- Mówimy mniej więcej to samo. Zadajmy sobie pytanie, co było powodem takiej negatywnej oceny - czy schematyzm tej ewaluacji, czy pozorowanie oceny dokonanej przez organ nadzoru, czy jakiekolwiek inne działanie, które powodowało, że ludzie mieli tej ewaluacji po kokardki?

Jeżeli przychodzi ktoś i mówi: słuchajcie zróbcie badanie wewnętrzne, jak pracujecie - i nie po to, żeby mnożyć papiery czy tworzyć dodatkowe zajęcie, tylko by zastanowić się, jakie są nasze mocne i słabe strony, to wtedy naprawdę nie jest narzędzie, które można totalnie zanegować, powiedzieć "ewaluacja była do chrzanu i należy ją zlikwidować".

Wyjdźmy w przyszłość: czy obecne protesty oznaczają, że ZNP odrzuca cały pomysł wzmocnienia roli kuratora, czy też będziecie próbowali jakoś z resortem te zmiany negocjować? W końcu to dopiero przymiarka do konsultacji.

- Faktycznie, w tej sprawie nie ma żadnego gotowego aktu prawnego, który moglibyśmy konsultować.

Informacje wzięliśmy ze strony rządowej dzięki przenikliwości jednej z dziennikarek, bo myśleliśmy, że to jakiś wewnętrzny materiał roboczy, że te prace dopiero trwają...

Dla mnie rzeczą wtórną jest, jak będzie wybierany dyrektor, a nawet to, że wybór dyrektora przenosi ciężar decyzyjny na organ nadzoru, bo przeciwko temu mogą protestować samorządy. Ale pewne wątpliwości budzi usytuowanie związków zawodowych w procesie wyłaniania kadry kierowniczej szkoły, a także w procesie oceny i opiniowania arkuszy organizacyjnych. To obszary, które powinny być przedmiotem dwustronnych negocjacji między rządem czy MEiN a nami. I tutaj można się spodziewać jakiegoś postępu w tych sprawach, a przynajmniej doprecyzowania zapisów, które nie będą eliminowały związków reprezentatywnych z tego procesu.

Gorzej jest z tymi zapisami, które dotyczą kwestii nadzoru. Bo one - wbrew temu, co pan minister mówi - są bardzo silnie nasycone wątkiem upolitycznienia, wręcz upartyjnienia szkoły. Bo to, czy samorządy się zgodzą z podziałem głosów 5:3, a w zasadzie 6:3, bo NSZZ „Solidarność” zawsze trzyma stronę kuratorium, to już jest kwestia samorządu. My też nie możemy nad tym przejść do porządku dziennego, bo nagle pojawi się dyrektor takiego partyjnego nadania, według zasady: „mierny, bierny, ale wierny” - i to wcale dobrze dla edukacji nie rokuje.

Czytaj też: Nowe kompetencje dla ministra edukacji? Sejmowa komisja mówi "Tak"

Chcę pana jeszcze zapytać o realizację programu Edukacji dla wszystkich, czyli edukacji włączającej, bo tu cisza zaległa całkowita... Tak jakby nic się nie działo. A przecież terminy gonią.

- Wydaje mi się, że MEiN jest w pełni przygotowany, żeby tę reformę zrealizować. Bo - po pierwsze - na to idą środki europejskie, po drugie: tam się toczą chyba jakieś wewnętrzne ustalenia i rozstrzygnięcia dotyczące zarówno startu tego pilotażu, jak i tego, jak model „Edukacji dla wszystkich” będzie realizowany w przyszłości.

Mój niepokój bierze się stąd, że jest zbyt mało odpowiedzi na nurtujące nas pytania, dotyczące chociażby tego, co się stanie z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, jaka będzie ich rola, co się stanie z procesem orzecznictwa w sprawie niepełnosprawności. I co faktycznie stanie się ze szkołami specjalnymi oraz tysiącami nauczycieli, którzy wzbogacali swoje kwalifikacje o konkretne komponenty i nagle stają przed problemem, że być może nie będą mieli pracy... Ale jednocześnie powstaje pytanie, jak poradzą sobie dzieci z dysfunkcjami w szkole powszechnej. Czy tam będzie dla nich należyte miejsce? Jaka będzie sytuacja tych uczniów?

Niepokoi mnie cisza, która nad tym zapadła... Dlatego, że mam wrażenie, że nauczyciele szkół powszechnych chyba nie do końca zdają sobie sprawę, że w negatywnym scenariuszu, który może si zrealizować, spadnie na nich obowiązek pracy z dziećmi, które wymagają zupełnie innego traktowania. A nie wszyscy i nie wszystkie szkoły będą do tego przygotowani.