Nauczyciele nie nadążają z programem. Sytuacja w szkołach jest alarmująca

- W tej sprawie złożone już były trzy interpelacje. Moja będzie kolejna, bo rodzice są ta maturą przerażeni – zapowiedziała. - Maturzyści są specjalną grupą, którą się trzeba zająć w specjalny sposób. Nie możemy czekać aż skończy się pandemia.

Jednocześnie podkreśliła, że popiera zgłoszony wcześniej przez poseł Kingę Gajewską pomysł, aby minister odstąpił od pomysłu czwartej części egzaminu ósmoklasisty, tzn. egzaminu z jednego z pięciu wybranych przedmiotów, takich jak chemia, biologia czy historia, który ma być obowiązkowy w 2022 r.

- Nie stresujcie uczniów jeszcze bardziej niż już są – apelowała chwilę wcześniej Kinga Gajewska.

Jednocześnie informując uczestników posiedzenia, że zwróciła się z apelem do premiera Morawieckiego, żeby zrezygnował z takiej formy egzaminu ósmoklasisty, pod czym podpisało się już wiele fundacji i organizacji nauczycieli i rodziców, takich jak „Szkoła z klasą”, „Ja.Nauczyciel” czy „Nie dla chaosu w szkole”, a także Związek Nauczycielstwa Polskiego i wielu posłów.

Mocne filary jednak krytykowane

Odpowiedzi przedstawicieli MEiN oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji oscylowały jednak wokół ogłoszonych przez ministra Przemysława Czarnka i rząd filarów wsparcia dla uczniów powracających do szkoły po pandemii, a więc:

- wsparcia merytorycznego dla szkół, na które rząd zamierza przeznaczyć 187 mln zł,

- odbudowie kondycji i aktywności ruchowej uczniów, które miało kosztować 40-45 mln zł,

- pomocy psychologiczno-pedagogicznej, na którą minister Czarnek wyasygnował 15 mln zł.

- programie poprawy wzroku uczniów (jego wartość nie została jeszcze podana).

Jednak nawet te, zdawałoby się optymistyczne informacje, nie uniknęły fali krytyki ze strony posłów opozycji. W krótkiej wypowiedzi Katarzyna Lubnauer zarzuciła przedstawicielom ministerstwa i rządu, że proponując powyższe rozwiązania nie zdają sobie sprawy ze skali zniszczeń, jakie wśród dzieci i młodzieży poczyniła pandemia.

- 10 godzin lekcyjnych na klasę i to pod warunkiem, że będzie 10 osób na danych zajęciach. To znaczy, że jeśli wykorzystamy 4 godziny na matematykę, to na inne przedmioty, których jest mnóstwo, zostanie nam tylko sześć – wyliczała. - W czym te 10 godzin może dzieciom pomóc – zastanawiała się. - Kolejna kwestia to pomoc psychologiczno-pedagogiczna. To 3 zł na ucznia. Można powiedzieć, że nie każdy uczeń wymaga pomocy i przyjąć, że potrzebuje jej tylko 20 proc. Wtedy mamy już 15 zł na ucznia. Ale czy to oznacza, że jesteśmy mu w stanie zaoferować tylko 15 minut pomocy. I to jednorazowo – pytała.

Odpowiadając na te pytania przedstawiciele MEiN wskazywali na istotną rolę szkoleń dla nauczycieli, specjalistów i rodziców, a znaczne zwiększenie i zwielokrotnienie siły tego wsparcia. Nie zmienia to jednak faktu, że jeśli spojrzeć na te proste wyliczenia, to można mieć wątpliwości, czy to wsparcie naprawdę wystarczy.