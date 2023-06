Nauczyciele pracujący z uchodźcami dostali nowe narzędzie. I to pierwsi w świecie

Platforma Learning Passport ma wesprzeć edukację włączającą uchodźców do polskiego systemu edukacji. Polska to pierwszy kraj na świecie, który uruchomił ją w wersji uwzględniającej tematykę radzenia sobie ze stresem, komunikacji międzykulturowej oraz pracy nad traumą wojenną.

Dostęp do platformy i wszystkich kursów jest bezpłatny. Kursy dostępne są w języku polskim, ukraińskim i angielskim.

W 2023 roku dzięki platformie Learning Passport UNICEF zamierza przeszkolić 8900 nauczycieli i edukatorów w Polsce.

Około 180 tys. dzieci, które uciekły przed wojną w Ukrainie uczęszcza obecnie do polskich szkół i przedszkoli. W ponad 85 tys. klas jest co najmniej jeden uczeń-uchodźca.

Po raz pierwszy platforma została uruchomiona w 2018 r. i teraz jest obecna w 32 krajach świata. Umożliwia ona dzieciom i młodzieży, w tym ze społeczności przesiedlonych lub dotkniętych kryzysem, dostęp do wysokiej jakości edukacji włączającej i rozwijanie umiejętności potrzebnych do budowania lepszej przyszłości.

Polska jako pierwszy kraj na świecie uruchomiła narzędzie e-learningowe Microsoft i UNICEF z myślą o nauczycielach pracujących z dziećmi-uchodźcami.

Learning Passport będzie wdrażany w Polsce przez Biuro UNICEF ds. Reagowania na Potrzeby Uchodźców w Polsce we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki oraz Fundacją SOK. Przedstawiciele tych organizacji przy udziale ekspertów ds. edukacji z Polski i Ukrainy, nauczycieli i uczniów zainaugurowali dziś (28.06) projekt.

W co trzeciej klasie w Polsce jest uchodźca z Ukrainy

- Szansa na naukę i przebywanie w bezpiecznej przestrzeni razem z rówieśnikami i nauczycielami nie tylko zapewnia edukację, ale daje również kluczowe poczucie stabilności, normalności i nadziei dzieciom i młodzieży dotkniętym wojną - powiedział Rashed Mustafa Sarwar, krajowy koordynator Biura UNICEF ds. Reagowania na Potrzeby Uchodźców w Polsce.

Dodał, że Learning Passport w Polsce pomoże nauczycielom zdobyć umiejętności niezbędne do pracy i wspierania wielokulturowej klasy, zapewniając wszystkim dzieciom-uchodźcom możliwość nauki i rozwoju.

Kursy dostępne na platformie Learning Passport zostały stworzone przez ekspertów w dziedzinie Digital Learning Design z UNICEF oraz trenerów współpracujących z Fundacją SOK. Nowoczesne metody nauczania, interaktywne ćwiczenia i wysokiej jakości materiały wideo sprawiają, że kursy umieszczone na platformie wyróżniają się jakością i przystępnością. Dostęp do platformy i wszystkich kursów jest bezpłatny. Kursy dostępne są w języku polskim, ukraińskim i angielskim.

- W co trzeciej klasie w Polsce uczy się co najmniej jeden uchodźca z Ukrainy. Dlatego wielu nauczycieli musi doskonalić swoje umiejętności w zakresie komunikacji międzykulturowej i wspierania edukacji włączającej, a także diagnozowania i reagowania na trudne emocje oraz rozpoznawania sytuacji, zagrażających bezpieczeństwu emocjonalnemu uczniów lub wymagających specjalistycznej interwencji, powiedział Francesco Calcagno, dyrektor ds. edukacji w Biurze UNICEF ds. Reagowania na Potrzeby Uchodźców w Polsce.

Kursy dostępne na platformie Learning Passport wspierają także rozwój zawodowy nauczycieli. Ukończenie kursu wiąże się z otrzymaniem certyfikatu zatwierdzonego przez polskie Ministerstwo Edukacji i Nauki.

- Platforma w ramach swojej struktury jest połączona ze Zintegrowaną Platformą Edukacyjną (ZPE). Tworzą łączność dzięki nieograniczonej przestrzeni na narzędzia e-learningowe, bezpłatne materiały pomocnicze dla uczniów i nauczycieli ze wszystkich przedmiotów szkolnych oraz aspektów przejrzystości i funkcjonalności strony dla użytkowników. Learning Passport to kamień milowy, który umożliwi tysiącom dzieci otrzymanie wsparcia i szansy na edukację, niezależnie od ich tła czy historii - mówi Mateusz Rafał, dyrektor Centrum Transformacji Cyfrowej w Ministerstwie Edukacji i Nauki.

- Pierwsze pilotażowe szkolenia i warsztaty, które realizujemy od kwietnia, cieszą się dużą popularnością, a informacje, które otrzymujemy od nauczycieli uczestniczących w nich potwierdzają, że rozwijanie umiejętności w obszarze wsparcia psychospołecznego jest w Polsce bardzo potrzebne - zaznacza Iga Pietrusińska, członkini zarządu Fundacji SOK i koordynatorka projektu Learning Passport.

Jak korzystać z platformy Learning Passport? Sposobów jest kilka

Nauczyciele mogą korzystać ze wszystkich kursów na platformie Learning Passport we własnym tempie, a także zapisać się na jednodniowe warsztaty, by ćwiczyć i wymieniać się doświadczeniami z innymi nauczycielami. Dostępne jest również 3-tygodniowe szkolenie „Spokojna Głowa” prowadzone przez trenerów i trenerki. Oferta Learning Passport będzie regularnie rozwijana i dostosowywana do aktualnych potrzeb nauczycieli, nauczycielek oraz dzieci i młodzieży.

