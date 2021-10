Nauczyciele przed dylematem - tylko jeśli więcej popracują w szkole, zarobią lepiej

Znamy szczegóły propozycji MEiN dotyczącej zmian w pragmatyce zawodowej nauczycieli. System wynagradzania się zmieni, ale pensje nauczycieli będą uzależnione od budżetu, a nie średniej krajowej. Podwyżka wynagrodzeń nauczycielskich ma być okupiona wzrostem liczby godzin bezpośredniej pracy z dziećmi (pensum) o 4 godz. tygodniowo oraz co najmniej 8 godzin dyspozycji nauczyciela w szkole. Nieprzyjęcie nowych warunków przez nauczyciela skazuje go na dotychczasową płacę, brak możliwości wzięcia godzin ponadwymiarowych oraz realną perspektywę rozwiązania stosunku pracy.

Ministerstwo Edukacji i Nauki przesłało do stron samorządowej i związkowej propozycje zmian w zakresie pragmatyki zawodowej nauczycieli w celu zaopiniowania. Znamy ich treść. Zgodnie z informacjami, które już podawaliśmy na podstawie przebiegu posiedzenia trójstronnego zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty, dokument zawiera propozycje uregulowań w zakresie systemu wynagradzania nauczycieli i czasu pracy, zmian w systemie awansu zawodowego oraz oceny pracy nauczycieli. Założenia odnoszą się również do kwestii finansowania tych zmian, a więc spodziewanych kosztów dla budżetu państwa i budżetów samorządowych. W tej puli zmian największe kontrowersje budzi oczywiście kwestia samych podwyżek wynagrodzeń, która tuż po posiedzeniu zespołu trójstronnego została uznana przez przedstawicieli związków zawodowych reprezentujących środowisko nauczycieli za „dziwaczną propozycję”, nie obeszło się przy tym bez autentycznego zdziwienia.

Zobacz też: Pensje nauczycieli. Będą podwyżki, ale i większe pensum. Związkowcy niezadowoleni

- Nasze zaskoczenie jest ogromne, ponieważ w tych medialnych i nieformalnych wystąpieniach ministra Przemysława Czarnka, łącznie z wystąpieniem na naszej Radzie Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, pan minister mówił co innego. Nie dostaliśmy niczego na papierze, ale wyglądało na to, że jakiś dialog będzie, że będą negocjacje i trzeba będzie w pewnych sprawach pójść na kompromis. Jednak to, co dostaliśmy, to znany już nam materiał z negocjacji sprzed dwóch lat. Już wtedy zapytałem minister Annę Zalewską, skąd takie pomysły i usłyszałem odpowiedź, że tego dokumentu na oczy nie widziała. Wygląda na to, że teraz też otrzymaliśmy nie ten dokument, który minister nam obiecał – mówi Ryszard Proksa, przewodniczący KSOiW NSZZ „Solidarność”.

Zobacz też: Proksa: MEiN pokazało brak szacunku. Broniarz: Pan Proksa rozczarowany?

Co obiecał minister?

Na wspomnianym posiedzeniu rady minister Czarnek zapowiedział, że płace nauczycieli znacząco wzrosną i będą uzależnione od średniej płacy w gospodarce krajowej. Co więcej – że jego docelowym rozwiązaniem jest przejęcie zatrudnienia nauczycieli przez kuratorów oświaty, a więc wypłata wynagrodzeń bezpośrednio z budżetu państwa. Tę wypowiedź wielokrotnie później powtórzył w mediach. To spowodowało, że nawet związkowcy z ZNP zjawili się na posiedzeniu zespołu, chociaż jeszcze w czerwcu się zarzekali, iż nie będą uczestniczyli w jego pracach, jeśli warunek powiązania pensji nauczycieli ze średnią krajową nie zostanie spełniony.

Na spotkaniu usłyszeli jednak od kierownictwa MEiN coś zgoła odmiennego, co teraz w formie (dokumentu do dyskusji) wpłynęło do uczestników rozmów jako podstawa do wypracowania wspólnego stanowiska. Co konkretnie?

Propozycje MEiN

MEiN – faktycznie – zaproponowało podwyżki dla nauczycieli i zmianę systemu wynagrodzeń nauczycielskich, uzależniając je nie od średniej krajowej, jak tego chcieli związkowcy i przedstawiciele strony samorządowej, ale od kwoty bazowej ogłaszanej corocznie w ustawie budżetowej, czyli tak jak było dotychczas.