Nauczyciele pytają, czy przepisy można stanowić bez rozmów ze związkami

Związek Nauczycielstwa Polskiego wystąpił do Głównego Inspektora Pracy z wnioskiem o stwierdzenie, czy dyrektorzy placówek oświatowych - ustanawiając regulaminy pracy zdalnej bez konsultacji z organizacjami związkowymi - nie naruszają przypadkiem obowiązujących przepisów. Bo jeśli tak, to owe regulaminy są nieważne.

Związkowcy z ZNP chcą wiedzieć, czy istnieją obecnie przepisy pozwalające organom prowadzącym na zmiany w regulaminach pracy bez konsultacji z nimi.

Zdaniem Krzysztofa Baszczyńskiego, wiceprezesa ZNP zmiany te są często niekorzystne dla nauczycieli, pozbawiając ich części wynagrodzeń.

Opinia GIP będzie stanowiła podstawę do dalszych działań, zmierzających do podważenia regulaminów przyjętych bez konsultacji ze związkowcami.

Związek Nauczycielstwa Polskiego skierował do Głównego Inspektora Pracy pismo z prośbą o stanowisko, czy w procesie ustalania regulaminów określających zasady pracy zdalnej dyrektorzy szkół i placówek oświatowych mogą pomijać organizacje związkowe.

W dokumencie tym związkowcy zauważyli, że wprawdzie na mocy art. 3 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych pracodawcy otrzymali możliwość zlecenia pracownikom pracy zdalnej, ale nie przyznano im prawa ustanawiania regulaminów określających zasady takiej pracy. To zaś oznacza, iż w zakresie tym zastosowanie mają dotychczasowe przepisy Kodeksu pracy.

Uzgadnianie to norma

Krzysztof Baszczyński, wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego podkreśla, że do wybuchu pandemii ta procedura nie wywoływała żadnych sprzeciwów - regulaminy pracy powstawały na podstawie uzgodnień z określonymi strukturami związkowymi.

Obecnie jednak władze związku coraz częściej otrzymują informacje, że w różnych szkołach - z inspiracji organów prowadzących - dyrektorzy dokonują tych zmian bez uzgodnień. I to zarówno, gdy chodzi o regulaminy pracy szkół wprowadzane w związku z nauczaniem zdalnym, jak i w przypadku tworzonych właśnie arkuszy organizacyjnych na kolejny rok szkolny.

– Nie wiem, czym samorządy tłumaczą sobie takie działania, ale organizacje związkowe sygnalizują nam, że w regulaminach pojawiają się zmiany w stosunku do tekstów uzgodnionych. I powodują niestety, że pracownikom obniża się niektóre elementy wynagrodzenia, takie jak wysokość dodatku motywacyjnego, za wychowawstwo, za godziny ponadwymiarowe itd. Dlatego chcielibyśmy wiedzieć, czy specustawa i rozporządzenia wykonawcze do niej zwalniają dyrektorów i organy prowadzące z konieczności uzgadniania ze związkami zawodowymi wspomnianych regulaminów – podkreśla Krzysztof Baszczyński. - Pytamy, czy można iść na skróty, czy też obowiązują nas procedury. I to jest sedno tego pytania.

Regulamin do podważenia

Wiceprezes podkreśla zarazem, że związkowcy są przekonani, iż taki sposób dokonywania zmian jest niezgodny z prawem, co może stanowić podstawę do podważenia regulaminów. Czekają jednak na jednoznaczne stanowisko GIP.

- Może się bowiem okazać, że nie mamy racji. Że w okresie nadzwyczajnym takie ruchy mogą być wykonywane – wyjaśnia Krzysztof Baszczyński.

Przypomnijmy też, że kilka dni temu związkowcy z oświatowej Solidarności skierowali do GIP pismo z prośbą o wyrażenie jednoznacznego stanowiska w sprawie nadinterpretowania przez niektóre organy prowadzące przepisów rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 20 marca 2020 r. - skutkującego obcinaniem nauczycielom wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe.

