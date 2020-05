Nauczyciele tracą na nauczaniu zdalnym. Związkowcy nie zamierzają tego zostawić

Zobacz także: Solidarność oświatowa wzywa Głównego Inspektora Pracy do interwencji w sprawie wynagrodzeń nauczycieli

Z cytowanych już badań wynika, że od kwietnia ta sytuacja się nie zmieniła. 6 maja w związku z pojawiającymi się sygnałami „przekraczania kompetencji przez niektóre jednostki samorządu terytorialnego i próbami wywierania nacisków na dyrektorów szkół w zakresie ograniczenia wysokości płacy pracownikom oświaty” Ryszard Proksa w imieniu prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” zaapelował do struktur związkowych o aktywne przeciwstawianie się takim działaniom, ponieważ naruszają one nie tylko interesy pracownicze, ale również porządek prawny.

- Proszę jednocześnie o przesyłanie do naszego biura informacji o nieprawidłowościach. Każdy taki sygnał stanowi cenny materiał do konstruktywnej dyskusji z władzami centralnymi nad oceną sytuacji w placówkach edukacyjnych w okresie pandemii i przyczyni się do powstania satysfakcjonujących środowisko oświatowe rozwiązań – informował Ryszard Proksa.

W komunikacie przypomniał, że to wojewoda jest organem nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego i ich związków pod względem legalności. Zatem w przypadku tego typu naruszeń drogą egzekucji w przestrzeganiu prawa może być skarga.

- W myśl art. 227 kodeksu postępowania administracyjnego przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. Rozwiązanie najdalej idące przewiduje przepis art. 231 par. 1 kodeksu karnego, zgodnie z którym funkcjonariusz publiczny, który przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 – czytamy w komunikacie.

WZZ szykuje pozwy sądowe

Przypadki obcinania wynagrodzeń nauczycielskich znane są także związkowcom z Wolnego Związku Zawodowego „Solidarność-Oświata”. Sławomir Wittkowicz, jego przewodniczący, nie ma wątpliwości, że jeżeli nauczyciele realizowali podstawę programową, to ani dyrektor, ani organ prowadzący nie mają podstaw, żeby godziny ponadwymiarowe nie były im wypłacane. Podkreśla jednocześnie, że bezprawne zaniżanie wynagrodzeń naraża dyrektora szkoły na odpowiedzialność karną.

Jednak związek nie zamierza podejmować w tej sprawie żadnych zakrojonych na szeroką skalę działań. Międzyzakładowe komisje związkowe otrzymały jedynie informację, że te sprawy będą realizowane w drodze roszczeń pracowniczych i to dopiero po powrocie do normalnego życia w kraju.

- To jest roszczenie, które się przedawnia dopiero po trzech latach, więc nie ma powodu, żeby przy zamkniętych sądach próbować coś teraz robić – tłumaczy Sławomir Wittkowicz. - Najpierw wezwiemy pracodawców do uregulowania należnych wynagrodzeń wraz z odsetkami za zwłokę, a jeżeli to zostanie zignorowane, to sięgniemy do normalnych pozwów sądowych.

Jego zdaniem wśród samorządowców nie ma jednolitego działania - jedne potrąciły godziny ponadwymiarowe z wynagrodzenia, inne zrobiły to, a potem się z tego wycofały, a jeszcze inne robią to teraz. Na przykład władze Bydgoszczy najpierw wypłaciły wszystko, a teraz zażądały weryfikacji tych godzin. Wstrzymały też wypłaty za ostatni tydzień kwietnia.

- Poinformowaliśmy więc prezydenta, żeby się liczył z pozwem zbiorowym – kwituje Sławomir Wittkowicz.

Dodaje, że prowadzenie dyskusji o tym, że nauczyciele nie dostają wynagrodzenia za nadgodziny w sytuacji, gdy ludziom poobniżano wynagrodzenia albo dostają postojowe, jest trochę nie na miejscu. Jednak takie jest prawo. Mając na uwadze, że podczas kształcenia zdalnego zaangażowanie nauczycieli w pracę jest różne, przy okazji wskazuje na brak jasnych wytycznych dotyczących ich pracy.

– Minister powinien zawiesić niektóre przepisy Karty nauczyciela i pewne sprawy uregulować. Nie byłoby wtedy dyskusji, że jedne samorządy płacą, a inne nie. Bo potem mamy takie sytuacje, że dyrektor mówi nauczycielowi: jeśli będziesz prowadził lekcje na classroomie, to policzę ci za każdą godzinę, a jeśli nie, to zapłacimy ci tylko za co drugą. To są kuriozalne sytuacje, które powinny być przez ministra edukacji uregulowane. To jego główny błąd, że przekazał to niżej, żeby zajmowały się tym teraz związki zawodowe – stwierdził.