Nauczyciele uciekają na zwolnienia. Wkrótce nie będzie miał kto uczyć

- Przejście w zdalny tryb nauczania mogło zatrzymać falę zwolnień lekarskich w oświacie. Teraz trudno przewidywać, czy trend da się zatrzymać - mówi w rozmowie z PortalSamorzadowy.pl Marek Pleśniar, dyrektor biura Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty - wzrost epidemii nastąpił także "dzięki" oświacie. Nauczyciele często obawiali się o swoje zdrowie, słysząc np. o zachorowaniu innego pracownika szkoły, kiedy wciąż nie było decyzji sanepidu, co zrobić. W takich sytuacjach to dyrektor powinien mieć możliwość podjęcia decyzji o przejście na naukę zdalną - dodaje.

Przyznaje także, że do jego uszu dochodziły sygnały o pojedynczych przypadkach, kiedy nauczyciele sam "postarali się" o to, aby lekarz wystawił L4.

- Jednak to problem ogólnopolski, a nie tylko oświatowy i dotyczy każdej branży. Szczególnie w przypadku osób, które cierpią na inne schorzenia - zaznacza Marek Pleśniar.

Jak mówi Sławomir Wittkowicz, przewodniczący Wolnego Związku Zawodowego "Forum-Oświata", duża liczba zwolnień lekarskich wśród nauczycieli nie powinna nikogo dziwić. Ma to - jego zdaniem - związek m.in. ze strukturą wiekową tej grupy zawodowej.

- Jak wynika z ostatnich danych resortu oświaty, nawet 85 proc. nauczycieli to kobiety, a do tego w dużej części to osoby powyżej 50. roku życia i znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka. Nie zapominajmy też o tym, jak obecnie wyglądają wizyty lekarskie. Często odbywają się w formie teleporad. Zatem z jednej strony podczas takiej teleporady część decyzji może być obarczona błędem. Jednak z drugiej strony, trudno kogokolwiek winić, że "dmucha na zimne" w trosce o życie i zdrowie swoje, a także swoich bliskich - zaznacza Sławomir Wittkowicz.

System nie zadziałał

Częściowe zdalne nauczanie zostało wprowadzone 24 października 2020 r. Dotyczy klas IV-VIII szkół podstawowych i wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, a także słuchaczy placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego. Wstępnie nauka zdalna miała trwać - jak czytamy w komunikacie Ministerstwa Edukacji Narodowej - do czasu "zahamowania wzrostu zakażeń" koronawirusem.

W środę 28 października wiceminister edukacji Marzena Machałek przedstawiła wstępny plan powrotu do nauki stacjonarnej, który miałby nastąpić 8 listopada. Ale już dobę później szef resortu Przemysław Czarnek powiedział, że nie wyklucza się wprowadzenia nauki zdalnej także dla klas I-III szkół podstawowych.

- Nauczyciele z tych klas, a także z placówek przedszkolnych także się obawiają o swoje zdrowie - mówi Sławomir Wittkowicz. - Szczególnie, że resort nie podjął decyzji m.in. o zapewnieniu placówkom edukacyjnym odpowiednich środków ochrony osobistej czy nie ograniczył także liczebności grup - dodaje.

Zdaniem Marka Pleśniara, nauczanie stacjonarne dla najmłodszych powinno być stosowane tak długo, jak tylko to możliwe. Jego zdaniem nie wszystkie placówki są w jednakowy sposób przygotowane na prowadzenie zajęć w ten sposób.

- Musimy walczyć o nauczanie stacjonarne, bo w Polsce brakuje systemowych rozwiązań, dotyczących nauki zdalnej. Nie możemy wrócić do sytuacji z wiosny 2020 r., kiedy część uczniów miała do dyspozycji tylko jeden kanał informacyjny, jakim był e-dziennik, a inni mieli dostęp do lepszego oprogramowania - mówi i po raz kolejny zwraca uwagę na konieczność systemowego rozszerzenia elastyczności dyrektorów placówek oświatowych.

- Już teraz pojawiają się przykłady, kiedy dyrektor mając informacje np. o możliwości pojawienia się zakażenia na terenie szkoły, informuje o tym rodziców uczniów. I to oni często podejmują decyzję - w ramach możliwości - o chwilowym zawieszeniu udziału dziecka w zajęciach. Dzieje się tak, bo czasem za długo trzeba czekać na decyzję sanepidu i zdarza się, że zarażeni chodzą do szkoły. Rozwiązania systemowe się nie sprawdziły. Potrzeba oddolnej i rzetelnej samoorganizacji - mówi Marek Pleśniar.

Sławomir Wittkowicz również zwraca uwagę na brak systemowych rozwiązań, które pozwolą funkcjonować systemowi oświaty w czasie pandemii. Jego zdaniem, na ich skuteczne wypracowanie jest coraz mniej czasu.

- Moim zdaniem, mamy czas do końca roku kalendarzowego, jeśli nie uda się zatrzymać tendencji wzrostu liczby zwolnień lekarskich, to istnieje realna zagrożenie, że działalność wielu placówek będzie zawieszona. Trudno teraz szacować, czy będzie to dotyczyło 20 czy 60 proc. szkół. W każdym razie, bez systemowych rozwiązań nawet nauka zdalna nie powstrzyma zawieszania zajęć - mówi Sławomir Wittkowicz.