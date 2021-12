Nauczyciele wciąż bez pieniędzy, ale z nadzieją na duże kwoty. Oto jakie konkretnie

Dzisiaj (7 grudnia) rusza kolejna runda negocjacji nauczycieli z przedstawicielami rządu na temat zmian w systemie wynagradzania oraz pragmatyce nauczycielskiej. Będzie to dziwne spotkanie, ponieważ z jednej strony ma stanowić kontynuację rozmów dwustronnych przedstawicieli rządu z solidarnością oraz przerwanych na uzgodnienia przedstawicieli trzech central związkowych z premierem Morawieckim, które się nie odbyły. Na stole negocjacyjnym może się jednak pojawić system wynagrodzeń, dzięki któremu nauczyciele mogliby zarabiać blisko 8500 zł miesięcznie i to bez godzin ponadwymiarowych.

Po ponad sześciotygodniowej przerwie strony rządowa, związkowa i samorządowa wracają do prac w ramach trójstronnego zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty.

Przerwa miała służyć wypracowaniu kompromisu w bezpośrednich rozmowach z premierem Morawieckim, ale takie się nie odbyły. Były natomiast trzy spotkania rządu z solidarnością oświatową.

Według związkowców z „S” rząd jest skłonny rozważyć zaproponowany sposób związania wynagrodzeń z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej. Wyliczenia trwają.

Jeśli MEiN i rząd zgodzą się na system wynagrodzeń zaproponowany przez solidarność, to pensje nauczycieli szybko przekroczą próg 8000 zł.

Według informacji przedstawionej przez stronę związkową podczas ostatniej rundy rozmów bilateralnych 2 grudnia rządu (a właściwie kierownictwa Ministerstwa Edukacji i Nauki) z solidarnością (a dokładnie KSOiW NSZZ „Solidarność”), doszło do zbliżenia stanowisk w sprawie realizacji pkt VI. porozumienia z 7 kwietnia 2019 r., a więc zmiany systemu wynagradzania nauczycieli. Ministerstwo postanowiło w końcu policzyć, ile taka zmiana, polegająca na powiązaniu płac nauczycielskich z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej, mogłaby kosztować budżet.

To wyliczenie miało się pojawić przed dzisiejszym spotkaniem zespołu trójstronnego, na którym m.in. te kwestie będą omawiane już w szerszym gronie. Ale się nie pojawiło, więc trudno orzec, czy przed spotkaniem zostanie ono w ogóle ujawnione.

Czego chcą związkowcy?

Jak już wielokrotnie wskazywał PortalSamorzadowy.pl, wszystkie związki nauczycielskie, które mają coś do powiedzenia w tej sprawie, chcą uzależnienia wynagrodzenia nauczycielskiego od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce krajowej narodowej podawanego przez Prezesa GUS.

Propozycje te, choć różnią się w szczegółach, prowadzą do jednego – chodzi o to, by nauczyciele nie musieli się co roku dopominać o podwyżkę wynagrodzeń, które obecnie są ustalane przez ministra w drodze rozporządzenia na każdym szczeblu awansu zawodowego, tylko podobnie, jak znaczna część społeczeństwa, korzystali z rozwoju gospodarczego kraju. Zatem chodzi o pewien automatyzm wzrostu wynagrodzeń, którego skalę związkowcy są skłonni negocjować.

Dotychczas jednak rząd, mimo że 7 kwietnia 2019 r. podpisał ze związkowcami z solidarności porozumienie, starał się wszelkimi sposobami nie pamiętać o swoim zobowiązaniu. Teraz, w wyniku pospiesznych rozmów z solidarnością oświatową w Belwederze, obiecał rozważyć propozycję związkowców, co do zmian w systemie wynagrodzeń.

Co jest w tej propozycji? - Zaproponowany rządowi system skonstruowaliśmy w ten sposób, żeby wszystkie składniki wynagrodzenia były pośrednio lub bezpośrednio uzależnione od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej - tłumaczy Jerzy Ewertowski, członek prezydium KSOiW NSZZ Solidarność, autor pomysłu.