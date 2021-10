Nauczycielka roku apeluje o wsparcie. "Wiele zależy od nas..."

Uważa pani, że ta sfera wolności jest zagrożona?

- Trudno powiedzieć. Zawsze liczę na refleksję nauczycieli, na ich profesjonalizm. Na końcu i tak nauczyciel zdecyduje, w jakiej formie dane treści z podstawy będzie realizował i na jakich bardziej się skupi. W zasadzie wszystko zależy od nauczyciela - a mówię tu zarówno o nauczycielach szkół ogólnodostępnych, jak i o tych ze szkół integracyjnych czy specjalnych - od tego, w jaki sposób zaplanuje proces edukacyjno-terapeutyczny. Bo tak naprawdę to nauczyciel zawsze jest kreatorem danej lekcji. Myślę sobie, że mamy coraz więcej świadomych nauczycieli, którzy wiedzą, jak pracować z uczniami.

Brzmi optymistycznie…

- Ja zawsze podchodzę do życia optymistycznie. Wbrew temu, co się mówi, pandemia uświadomiła wielu nauczycielom, na czym powinniśmy się skupić w pracy z naszymi uczniami. I nie jest to gonitwa za realizacją podstawy programowej, lecz wyposażenie dzieci w kompetencje, które są im niezbędne w poszukiwanie informacji, ich selekcji, a także umiejętność współpracy z innymi.

Jeśli nauczymy tego naszych uczniów, to oni są przecież mądrymi, świadomymi nowoczesnymi ludźmi i będą potrafili sobie wybrać te treści, które są dla nich najbardziej odpowiednie, będą rozwijać ich wiedzę i zainteresowania.

Prowadząc ośrodek doskonalenia nauczycieli na pewno pani wie, czego nauczycielom brakuje w tej chwili najbardziej – pieniędzy, wsparcia merytorycznego czy pomocy psychologicznej?

- Akceptacji i zrozumienia ze strony społeczeństwa postulatów, które często gdzieś tam przemycają. Ponieważ, niestety, obecnie mocno dyskredytuje się wiedzę i umiejętności nauczycieli i zbyt dużo mówi się o tym, że nauczyciele pracują tylko 18 godzin w tygodniu, podczas gdy wszyscy wiemy, że to nie jest prawdą. Nauczyciele pracują 40 godzin tygodniowo, a zajęć lekcyjnych mają 18.

Wydaje mi się, że nauczycielom brakuje też świadomości społeczeństwa, że edukacja jest najwyższą wartością, przyszłością społeczeństwa i narodu. I niezależnie od tego, czy ludzie mają dzieci w szkole, czy nie, jeśli bez przerwy będzie się tę szkołę dyskredytowało, deprecjonowało umiejętności nauczycieli i obniżało ich rangę, to do niczego dobrego to nie doprowadzi.

Chciałabym, żeby nasze społeczeństwo miało świadomość, jak ważna jest edukacja oraz jak trudny jest zawód nauczyciela, jak jest potrzebny i jak dużą krzywdę robimy całemu systemowi edukacji uderzając w nauczycieli.

A uczniowie? Czego im potrzeba?

- Zrozumienia, że potrzebują więcej wolnego czasu, więcej przestrzeni do rozwoju, do kreatywności, do decydowania i współdecydowania o tym, co dzieje się w edukacji. Trochę mniej stawiania na oceny, natomiast więcej swobody i refleksji w działaniu. Bo mamy fantastyczną młodzież, trzeba jej tylko dać przestrzeń i możliwości do rozwoju, do uczenia się.

Jeśli uczeń spędza w szkole 8-10 godzin, a potem wraca do domu i od razu po obiedzie siada do nauki, bo musi nadrobić to, czego nie udało się zrobić na lekcjach, odrobić zadania domowe, przygotować się do zajęć i kartkówek, które go czekają, to nie ma przestrzeni do nawiązywania relacji z rówieśnikami, na rozwijanie swoich pasji.

Teraz, po pandemii, widzimy, że ta przestrzeń do samorealizacji jest bardzo ważna. Nauczenie ich tego, że mogą kreatywnie i aktywnie wykorzystywać swój czas wolny, jeśli go mają. Szczególnie widać to w klasach VII i VIII szkoły podstawowej, gdzie uczniowie realizują podstawę programową z trzech lat gimnazjum włożona w dwa lata. Uczniowie tych klas mają bardzo dużo nauki, czego konsekwencje widać w ich relacjach rówieśniczych i społecznych oraz w rosnącej liczbie dzieci, którym trzeba udzielać pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Na środowisko edukacyjne składają się też rodzice – jakie są ich potrzeby?

- Odpowiem przewrotnie – po okresie nauki zdalnej wielu nauczycieli, ale też uczniów, zrozumiało jak ważni są rodzice w procesie dydaktycznym i że bez nich niewiele nam się udaje zrobić.

W jednej ze swoich publikacji napisałam – nie kopmy pod sobą dołków, bo wszyscy jesteśmy od siebie zależni i sobie potrzebni. Dlatego chciałabym, żeby nauczyciele zrozumieli, że z rodzicami musimy żyć w symbiozie, bo rodzice są dla nas przede wszystkim źródłem informacji o uczniach, wsparciem. Jeśli będziemy umiejętnie z nimi tworzyli tę przestrzeń edukacyjną, to będziemy mogli o wiele więcej. Wydaje mi się, że wielu rodziców to zrozumiało, podobnie jak nauczyciele, którzy zobaczyli w rodzicu sprzymierzeńca.

Jako pedagog specjalny nie wyobrażam sobie, żeby nie współpracować z rodzicami, bo oni są kontynuatorami mojej codziennej pracy terapeutycznej w szkole. Gdyby nie rodzice, to w przypadku szkolnictwa specjalnego edukacja zdalna nie miałaby żadnego sensu.

Widzi pani szansę na zdecydowaną poprawę?

- Myślę, że będzie dobrze. Bo gdy chodzi o te relacje, to wbrew temu, co mówi wielu, w czasie edukacji zdalnej nie było z nimi aż tak źle. Jeśli nauczyciel miał wcześniej dobry kontakt z dzieciakami, jeśli był świadomym wychowawcą, to w nauczaniu zdalnym tylko je rozwinął, bo były one jeszcze bardziej ważne i potrzebne, niż w trybie edukacji stacjonarnej.

Wiele zależy od nas i jeśli będziemy myśleli pozytywnie, to będziemy mieli po swojej stronie rodziców i uczniów. Nie musimy być wiernymi odtwórcami, a raczej refleksyjnymi nauczycielami, którzy widzą tę swoją przestrzeń do zmiany i mają możliwość realizacji swoich pomysłów. Oczywiście jest wiele rzeczy, które mi się nie podobają, ale nie skupiam się na nich. Myślę o tym, co mogę zmienić, stawiam na dobre praktyki i pokazywanie, że nawet w tej trudnej rzeczywistości szkolnej można robić fajne rzeczy.

Czego życzyłaby pani nauczycielom w Dniu Edukacji Narodowej?

- Przede wszystkim zrozumienia w społeczeństwie, akceptacji i wsparcia, bo to jest nam teraz najbardziej potrzebne. Wydaje mi się, że jak będziemy czuli taką dobrą aurę ze strony społeczeństwa, rodziców, ale też swoich koleżanek i kolegów, to będzie nam się po prostu lepiej pracowało.

Nauczycielom życzę, żeby umieli dostrzegać w sobie dobre cechy, żeby potrafili się wspierać, doceniać, mówić o sobie dobrze oraz żeby nie bali się pokazywać swoich osiągnięć w pracy z uczniami, żeby potrafili chwalić się swoimi mocnymi stronami, dobrymi praktykami i sukcesami swoimi oraz swoich uczniów, bo mają ich naprawdę wiele.

W ostatnim czasie wiele było powodów do narzekania, przez co zapomnieliśmy, że jest jeszcze druga strona medalu – że mimo tego, że ten zawód jest niedoceniany, nie jest dobrze opłacany, to nauczyciele robią fantastyczne rzeczy, są pasjonatami.