Nauczycielom gołe pensje nie grożą. Dzięki brakom kadrowym

Wszystko wskazuje na to, że nawet w szkołach podstawowych nauczyciele będą mogli dorobić do pensji godzinami ponadwymiarowymi. Dzięki brakom kadrowym.

Choć trudno powiedzieć jak dużo, to nauczycieli w szkołach brakuje. I nie ma chętnych do pracy.

Szkoły radzą sobie, zachęcając nauczycieli do wieloprzedmiotowości.

Mimo odejścia powiększonego rocznika klas ósmych godziny ponadwymiarowe w szkołach podstawowych są możliwe.

Z aktualnej sytuacji kadrowej można wnioskować, że mimo iż w szkołach podstawowych w tym roku będzie o wiele mniej uczniów, to możliwości dorobienia do pensji w ramach godzin ponadwymiarowych nie powinno zabraknąć. A to głównie z tego względu, że nauczycieli po prostu brakuje, choć jak podkreśla minister Czarnek, deficyt kadr nie jest większy niż na początku roku szkolnego 2022/2023 i lat poprzednich.

W jednym z ostatnich wywiadów zaś stwierdził, że taki problem w ogóle nie istnieje:

- Mamy 701 tys. nauczycieli, a zgłoszeń wakatów na pełne etaty jest zaledwie ok. 2200., czyli jakieś 0,3 proc. To jest, mniej więcej, tak, jakby w szkole, w której jest zatrudnionych stu nauczycieli, brakowało matematyka na 0,3 etatu. W ogóle ogłoszeń o wakujących godzinach jest 1600 mniej, aniżeli przed rokiem o tej porze – powiedział.

Nieco inaczej inaczej widzą tę sytuację związki zawodowe oraz niezależni obserwatorzy tego, co dzieje się w polskiej oświacie. Według szacunków Roberta Górniaka, nauczyciela i wicedyrektora w Zespole Szkół Prywatnych „Twoja Przyszłość” w Sosnowcu oraz twórcy fanpage'a "Dealerzy wiedzy" liczba ogłoszeń o wolnych miejscach pracy wyniesie na koniec września 6-7 tys.



Obecnie trudno dociec, jaka jest faktyczna liczba wakujących etatów, bo np. w samej Warszawie, według aktualnego wykazu wolnych miejsc dla nauczycieli kształcenia ogólnego w szkołach i przedszkolach znajdującego się na stronach Kuratorium Oświaty jest ich ok. 700, ale ile z nich zostało już obsadzonych – nie wiadomo.

Kuratoria nie zbierają takich informacji. Przynajmniej nie oficjalnie.

Obecnie nie sposób określić, ilu nauczycieli brakuje w szkołach (fot. pixabay).

Szkoły radzą sobie z brakiem nauczycieli tak, że wysyłają swoich na dodatkowe studia

Informacje płynące ze szkół pokazują jednak, że dyrektorzy nie czekają na to, aż ktoś w końcu zdecyduje się na pracę, tylko wakujące etaty zapełniają swoimi nauczycielami.

Tak jest np. w SP 11 w Puławach, gdzie mimo odejścia powiększonego rocznika (klasy VIII) liczba dzieci się nie zmieniła - było ich 870, a teraz jest 872.

- Nie odczuwamy odpływu – planowaliśmy 4 oddziały pierwsze i 3 zerówki, a mamy 4 zerówki i 5 oddziałów pierwszych – tłumaczy wicedyrektor szkoły Jacek Rudnik,.

Na ten rok szkoła ma pełną obsadę nauczycieli. Początkowo brakowało anglisty, bo nikt nie chciał przyjść na 8 godzin, ale w końcu problem udało się rozwiązać.

- Dostaliśmy zgodę kuratora oświaty na zatrudnienie nauczycielki, która uczyła podstaw angielskiego w zerówkach i w klasach 1-3, ale nie miała certyfikatu do nauki tego języka w klasach starszych. Teraz uzupełnia kwalifikacje – wyjaśnia wicedyrektor Rudnik.

W SP nr 1 w Szczyrku brakuje tylko fizyka.

- Teoretycznie, bo od marca będę go miał – mówi Janusz Makuch, dyrektor szkoły. – Nauczycielka, która uczyła matematyki i fizyki odeszła do biznesu. Matematyczka, którą ściągnąłem na jej miejsce, nie ma kwalifikacji z fizyki, ale je właśnie robi – w marcu skończy studia, za które szkoła płaci. Obecnie mam zgodę kuratora oświaty, by uczyła fizyki, ale nawet, gdybym jej nie miał, to przecież nie zostawiłbym dzieci bez fizyki – stwierdza.

Podkreśla, że w małych miejscowościach, w małych szkołach zatrudnianie wieloprzedmiotowców to powszechna praktyka, bo w żadnej szkole pojedynczy etat się nie utrzyma – za mało godzin. A skusić nauczyciela z sąsiedniej miejscowości, by objął jakąś klasę, nie jest prosto.

- Żaden fizyk czy anglista, który musi dojechać do sąsiedniej szkoły, żeby zarobić 27 zł za godzinę, nie chce się na to zgodzić. Wiedziałem że tak będzie, więc wysyłałem nauczycieli pracujących w szkole, żeby robili dodatkowe kwalifikacje. I zupełnie dobrze sobie radzę – wyjaśnia.

Na razie, bo – jak podkreśla – problem narasta i nauczycieli trzeba coraz więcej - specjalistów, psychologów, pedagogów i innych.

– Wspomaganie to prawie 80 godzin. Na to potrzebuję czterech etatów. Jeśli zacznę je wypełniać swoimi, to kto będzie uczył przedmiotów. Na rynku nie ma specjalistów, którzy chcieliby podjąć pracę w szkole. Przynajmniej tu w okolicy, w powiecie bielskim. Od dwóch lat nie słyszałem o młodej osobie, która by szukała pracy – twierdzi.

Z tego względu w tej szkole godzin ponadwymiarowych nie zabraknie. Będzie ich mniej, ale nadal sporo. Z powodów, o których wyżej była mowa, ale przede wszystkim też dlatego, że w szkole nadal działa oddział przygotowawczy dla dzieci z Ukrainy, liczący aż 32 osoby. A to oznacza, że w szkole są organizowane dodatkowe zajęcia z języka polskiego w wymiarze 6 godzin tygodniowo dla każdego ucznia.

- Całe szczęście, że pozwolono na organizację tych dodatkowych zajęć dla grup, bo gdyby one były dla każdego dziecka osobno, potrzebowałbym na to 10 etatów polonistów – mówi Janusz Makuch.

Podobnie jest w liczącej 279 uczniów SP w Gaworzycach, gdzie wprawdzie odeszło kilku nauczycieli, ale odeszły trzy klasy ósme, a została tylko jedna.

- Zmobilizowałam jednego nauczyciela do tego, aby podjął studia podyplomowe z fizyki i edukacji dla bezpieczeństwa i wszystko odbyło się bezboleśnie, więc braków nie ma – mówi dyrektor Grażyna Chuda.

Pytana o nadgodziny odpowiada: - Będą w związku z tym, że nie zatrudniam dodatkowo nowych nauczycieli, których trzeba by było wyszkolić, bo z tym wiążą się dodatkowe koszty – wyjaśnia.

Nadgodziny będą również w szkole w Puławach, chociaż w niewielkim zakresie.

- Została nam jedna klasa VIII, więc będzie trochę tych ponadwymiarówek, ale nie za dużo – mówi Jacek Rudnik.

Dodatkowych zajęć dla nauczycieli szkół podstawowych raczej nie zabraknie

Można więc prognozować, że chociaż w części szkół podstawowych tych godzin będzie mniej, to one na pewno się pojawią, a w przypadku niektórych ich liczba może być nawet na podobnym poziomie, jak w roku ubiegłym, kiedy średnio na każdego nauczyciela przypadały 3,24 godzin ponadwymiarowych tygodniowo.

Dotyczyć to będzie zwłaszcza szkół dużych, jak ta w Puławach, oraz mniejszych jak te w Szczyrku czy Gaworzycach.

O szkołach ponadpodstawowych nie ma co tu nawet mówić, bo w tych nauczycieli po prostu brakuje. Wystarczy wskazać na ZSO w Myślenicach – gdzie, jak podkreślił dyrektor Jacek Ślósarz, aż sześciu nauczycieli będzie pracowało na ponad dwa etaty, a całe grono po prawie 1,5 etatu.

Nic dziwnego, skoro szkoła zamiast planowanych sześciu nowych klas utworzyła ich 10 (po 34 uczniów w każdej). Poza tym w liceach i technikach już w poprzednim roku tych godzin było bardzo dużo. Średnia dla LO wynosiła 4,02 godziny, a dla techników 4,24 godziny tygodniowo. Ciekawe, jak te średnie będą wyglądały w tym roku szkolnym.

Godziny ponadwymiarowe to nie tylko lekcje z klasą

Na zakończenie należy dodać, że godziny ponadwymiarowe to nie tylko prowadzenie lekcji z pełnymi klasami, ale i stała praca z uczniem w ramach zindywidualizowanej ścieżki kształcenia. Dotyczy to uczniów z orzeczeniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, których jest coraz więcej. A tych jest coraz więcej, mimo iż dzieci w systemie ubywa.

O problemie rosnącej liczby dzieci z orzeczeniami o SPE mówi się nie od dzisiaj – wskazując nawet, że teraz poradnie psychologiczno-pedagogiczne wydają je masowo. Te zaś bronią się, że kondycja dzieci w wieku szkolnym jest coraz słabsza i coraz więcej z nich potrzebuje wsparcia. Zindywidualizowanej ścieżki coraz częściej wymagają również dzieci ukraińskie.

- Poradnie uporały się z problemem nadmiaru dzieci i teraz dają nam orzeczenia dla dzieci ukraińskich. Więc w tym zakresie jesteśmy rozłożeni na łopatki - mówi dyrektor Makuch.

Referendum to święto demokracji czy propaganda PiS? Zrobiliśmy na ten temat debatę. Zobaczcie

Programy socjalne – rozdawnictwo czy obowiązek? Zobacz naszą debatę

TAGI

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.