Nauczycielski strajk nie może rozpocząć się 1 września

Co dalej ze szkołą? Co z nowym rokiem szkolnym? Czy będzie uciążliwy strajk? Rozmawiamy z Markiem Pleśniarem z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej w Oświacie, Grażyną Hołyś-Warmuz z katowickiego oddziału ZNP i nauczycielką z wieloletnim stażem, Marcinem Gołaszewskim, przewodniczącym rady miasta w Łodzi oraz Wojciechem Starzyńskim z Fundacji "Rodzice szkole".

Szacuje się, że w oświacie brakuje 20 tysięcy pracowników. Obecnie 800 tysięcy etatów "obsługuje" 602 tysiące osób.

Prezydium Zarządu Głównego ZNP podjęło uchwałę, w której postanowiło ogłosić pogotowie protestacyjne we wszystkich ogniwach związku.

- Musimy zapytać środowisko, czy to będzie wielka manifestacja, czy strajk ostrzegawczy - mówi Grażyna Hołyś-Warmuz ze Związku Nauczycielstwa Polskiego. Walkę o podwyższenie wynagrodzeń dla nauczycieli popierają zarówno samorządowcy, jak i dyrektorzy szkół, mimo że - jak mówią - zapowiadana akcja protestacyjna i późniejsza eskalacja konfliktu stawiają ich w bardzo trudnej sytuacji. Więcej o tym w naszej rozmowie.

- Wszelkie próby rozmów, propozycje spotkań, wysuwanie inicjatyw spotkały się z zerowym oddźwiękiem... 23 sierpnia odbyło się pierwsze od grudnia spotkanie z przedstawicielami ministerstwa i to w momencie, kiedy zmiany zostały już wprowadzone - tak decyzję o ogłoszeniu przez Związek Nauczycielstwa Polskiego pogotowia protestacyjnego we wszystkich ogniwach związku uzasadnia podczas debaty Portalu Samorządowego Grażyna Hołyś-Warmuz, rzecznik prasowy katowickiego oddziału ZNP i nauczycielka z wieloletnim stażem.

Prezydium Zarządu Głównego ZNP podjęło uchwałę, w której postanowiło ogłosić pogotowie protestacyjne we wszystkich ogniwach związku (m.in. przez oflagowanie placówek), a także zorganizować i przeprowadzić ogólnopolską akcję informacyjną o narastających problemach systemu edukacji. Czy dojdzie do strajku – o tym zdecydować mają członkowie ZNP. Jedno pewne: strajk nie może rozpocząć się 1 września.

- Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych przewiduje bardzo skomplikowaną procedurę – w oświacie jest zaś ona szczególnie skomplikowana, dlatego że spór zbiorowy rozpoczyna się z pracodawcą, a pracodawców w oświacie są tysiące, bo każdy dyrektor placówki oświatowej jest pracodawcą... Przygotowania do strajku muszą potrwać dłużej. Musimy dopełnić wszystkich formalności prawnych - tłumaczy Grażyna Hołyś-Warmuz.

Dyrektorzy placówek, choć to również na nich odbije się ewentualny strajk, walkę nauczycieli popierają. Jak tłumaczy Marek Pleśniar z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej w Oświacie, skala problemu jest ogromna: tylko z początkiem tego roku szkolnego w oświacie brakuje aż 20 tysięcy pracowników.

- Popieramy walkę o podwyższenie wynagrodzenia nauczycieli, ponieważ dla nas ogromną trudnością pozostaje pozyskanie czy utrzymanie ich w pracy w sytuacji, kiedy im nie płacimy, jak należy. Popieramy postulaty, choć akcja protestacyjna nie jest dla nas czymś radosnym. Trzeba to będzie jakoś przetrwać... - komentuje.

Skala problemu, którą ujawnili dziennikarze, wskazuje na to, że 800 tysięcy etatów "obsługuje" 602 tysiące ludzi. To nie oznacza, że brakuje 200 tysięcy osób, bo niektórzy nauczyciele pracują na 2-3 etaty... Szkoły zgłaszają zapotrzebowanie na ok. 20 tys. pracowników.

- I te braki odczuwamy - podkreśla Marek Pleśniar.

Nauczyciele walczą nie tylko o wzrost wynagrodzeń. Chcą przyrostu wydatków na edukację. Pod tym postulatem podpisują się także samorządowcy. Teoretycznie nie są stroną w sporze, jednak mocno odczuwają trudną sytuację oświaty.

Jak mówi Marcin Gołaszewski, przewodniczący rady miasta w Łodzi, tylko w tym mieście brakuje pół miliarda złotych na finansowanie oświaty

- Chodzi o walkę o godność zawodu nauczyciela, pozycję polskiej szkoły i przyszłość całego społeczeństwa. Bo jeżeli uznamy, że edukacja ma być niedofinansowana, a nauczyciele - niegodnie opłacani, to możemy wyjść z założenia, że dalsze trwanie narodu polskiego stoi pod znakiem zapytania. Samorządy od wielu lat są niedofinansowane; z subwencji oświatowej w samej tylko Łodzi brakuje nam pół miliarda złotych, a to 1/10 budżetu Łodzi, którą my dokładamy do finansowania naszej oświaty. Moim zdaniem to celowe działanie rządu, by doprowadzić samorządy do ruiny finansowej - uważa Marcin Gołaszewski.

