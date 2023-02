Nauka języka obcego. W tych miastach jest najwięcej szkół dwujęzycznych

Ten, kto typował Warszawę jako miasto najbardziej sprzyjające wychowywaniu pokolenia wielojęzycznego, będzie zaskoczony. Stolicy Polski nie udało się znaleźć nawet w pierwszej dziesiątce. Przedstawiamy ciekawe zestawienie.

Preply, e-platforma do nauki języków obcych, przeanalizowała 67 polskich miast i miasteczek, pod względem danych dotyczących szkół dwujęzycznych/obcojęzycznych oraz zapotrzebowanie na naukę języka i liczbę obcokrajowców.

Koszalin zajmuje pierwsze miejsce w największej liczbie szkół wielojęzycznych (35 szkół) w przeliczeniu na 10 tys. dzieci. Miejsce drugie i trzecie w rankingu to odpowiednio Leszno oraz Radom.

Polacy najchętniej uczą się języka angielskiego, zaraz po nim hiszpańskiego oraz w trzeciej kolejności języka niemieckiego. Choć ta kolejność zmienia się w zależności od miasta.

Preply, postanowiło zbadać, w jakich miastach w Polsce najłatwiej jest wychować młode, multilingwistyczne pokolenie. - Zestawiwszy 67 polskich miast i miasteczek, przeanalizowaliśmy dane dotyczące szkół dwujęzycznych/obcojęzycznych, zapotrzebowanie na naukę języka i liczbę obcokrajowców - informują autorzy analizy.

Koszalin wygrał w rankingu najlepsze polskie miasta do wychowywania wielojęzycznych dzieci

Jak wynika z zestawienia, Koszalin imponuje szerokim wyborem szkół dwujęzycznych, ponieważ znajduje się tam 35 takich placówek na 10 000 dzieci. Średnia ocena tych instytucji również należy do jednych z najwyższych i wynosi 4,67/5 punktów.

Gdy dzieci uczą się obcego języka, to w głównej mierze rodzice są ich przewodnikami, szukającymi nowych i skuteczniejszych metod nauki. Właśnie między innymi dlatego w 2022 roku Koszalin zarejestrował ponad 6500 wyszukiwań hasła „nauka [język obcy]”

- czytamy w raporcie.

Na drugim miejscu rankingu miast do przyjaznego wychowywania wielojęzycznych maluchów w Polsce plasuje się Leszno. Swoją wysoką ocenę zawdzięcza nie tylko dużej liczbie szkół dwujęzycznych, ale również ich wysokim ocenom osiągającym wynik 4.96/ 5.

Podium rankingu miast najłatwiejszych do wychowywania wielojęzycznych dzieci zamyka Radom w województwie małopolskim. Miasto oferuje nieco mniej dwujęzycznych szkół niż jego rywale, bo 20. Oceny tych szkół są jednak bardzo wysokie (4,89/5), stąd trzecie miejsce tego miasta w ogólnym rankingu.

Pierwszą piątkę uzupełniają Konin i Opole.

5 najlepszych miast do nauki dzieci wielojęzycznych (źródło Preply)

Co do Warszawy, być może najbardziej zaskakujące jest to, że miasto nie może już twierdzić, że jest najlepszym miejscem do nauki języka obcego.

Stolicy Polski nie udało się znaleźć nawet w pierwszej dziesiątce, gdyż zajmuje ona dopiero 18. miejsce To właśnie takie małe miejscowości jak Koszalin, Leszno i Radom zdetronizowało stolicę kraju

- podają twórcy analizy.

Podkreślają jednak, że warszawiacy nadal przodują, jeśli chodzi o apetyt na naukę nowego języka. W 2022 r. dokonali ponad 42120 wyszukiwań hasła „nauka [język obcy]”. Stolica Polski to również miejsce, w którym zamieszkuje najwięcej obcokrajowców w kraju, co pomaga w przyswajaniu języka.

Nie tylko jeżyk angielski. Jakiego języka i gdzie uczymy się najchętniej?

Jak wynika z analizy, Polacy wciąż czują największą potrzebę nauki angielskiego. Najczęstsze wyszukiwania we wszystkich miastach w Polsce dotyczą właśnie tego języka. Ciekawostką mogłoby być, jaki język obcy cieszy się popularnością w drugiej kolejności. Otóż badanie wyłoniło język hiszpański w takich miastach jak Warszawa czy Łódź. Język niemiecki natomiast zamienia się kolejnością z hiszpańskim w Lublinie, Opolu, czy Szczecinie, plasując się tam na drugim miejscu zaraz po angielskim.

Język niemiecki jest drugim w kolejności wybieranym językiem obcym w takich miastach jak: Opole, Szczecin, czy Lublin ( fot.pixabay)

