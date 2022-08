Nawet 4432 zł na początek... Nauczyciele mogą tyle zarobić, ale twarde dane tego nie potwierdzają

Nawet 4432,15 zł wyniesie od 1 września średnie wynagrodzenie nauczycieli początkujących, a więc dzisiejszych nauczycieli stażystów i kontraktowych. Dla nauczycieli mianowanych i dyplomowanych przewidziano podwyżkę w wysokości 9 proc. od 2023 r. Obejmie ona również nauczycieli początkujących, których zarobki wzrosną do 4831 zł. Niestety, rozporządzenie w sprawie minimalnych stawek wynagrodzeń nauczycieli budzi wątpliwości, że tak będzie.

3424 zł brutto wyniesie minimalne wynagrodzenie nauczyciela początkującego od nowego roku szkolnego.

Ministerstwo Edukacji i Nauki podkreśla, że średnie wynagrodzenie tej grupy nauczycieli sięgnie nawet 4432 zł. A w 2023 r. wszyscy dostaną 9-procentową podwyżkę.

Stawki zawarte w rozporządzeniu płacowym i dane MEiN mogą budzić obawy, że to nie wystarczy.

Według zapewnień MEiN w środowisku edukacyjnym nie powinno już być problemu zbyt małych wynagrodzeń.

Ostatnia nowelizacja Karty nauczyciela, która podniosła wskaźniki średnich wynagrodzeń w relacji do kwoty bazowej, doprowadzi do znacznego zwiększenia należności dla stażystów i nauczycieli kontraktowych, którzy teraz tworzą wspólną grupę nauczycieli początkujących - a więc osób bez pełnych uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela.

4432 zł średnio i tylko 3424 zł w podstawie

Zgodnie z tą zmianą oraz wyliczeniami MEiN, średnie wynagrodzenie nauczycieli początkujących dojdzie nawet do 4432,15 zł - od 1 września.

Ale najpierw projekt, a obecnie już obowiązujące (oczywiście również od 1 września) rozporządzenie w sprawie minimalnych stawek wynagrodzeń nauczycieli studzi nieco entuzjazm w tej mierze.

Ustalona przez ministra minimalna stawka wynagrodzenia, która dla nauczyciela naprawdę początkującego jest najbardziej reprezentatywna, wynosi 3424 zł brutto. Po przeliczeniu na netto daje to kwotę 2654 zł, a więc naprawdę niewiele.

Nawet dodanie trzynastki nic tu nie da, bo - po pierwsze - trzynasta pensja należy się etatowcom, a po drugie - wynikająca z takiego wyliczenia kwota 3709 zł znacząco odbiega od wspomnianych już 4432 zł.

Dla początkujących dojście do wynagrodzenia średniego będzie się zatem wiązało z intensywną pracą dodatkową, wynikającą może nie tak bardzo ze zgłębiania wiedzy, co z licznych godzin ponadwymiarowych. Bo to one, prócz wysługi lat, stanowią najistotniejszy składnik wynagrodzenia dodatkowego nauczycieli.

Według wyliczeń resortu edukacji w przypadku stażystów to 5,7 proc., podczas gdy wynagrodzenie zasadnicze to 78,8 proc. tego ogólnego. W przypadku zaś nauczycieli kontraktowych, gdzie minimalna kwota wynagrodzenia zasadniczego stanowi 68,7 proc., wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe to 6,7 proc., a wspomniane już dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5,5 proc.

Mianowani i dyplomowani bez wzrostu

Nie jest lepiej w przypadku nauczycieli mianowanych i dyplomowanych, gdzie nic się nie zmieniło, ponieważ te grupy nauczycieli nie objęła podwyżką z ostatniej nowelizacji.

W ich przypadku, zgodnie z nowym rozporządzeniem, podstawowe (zasadnicze) minimalne wynagrodzenie, a więc takie, poniżej którego zatrudnić nie można, to 3597 zł brutto dla nauczycieli mianowanych oraz 4224 zł brutto w przypadku nauczycieli dyplomowanych.

Oznacza to, że minimalne wynagrodzenie netto wyniesie tu:

2764 zł (nauczyciel mianowany),

3165 zł (nauczyciel dyplomowany).

Oczywiście dla większości nauczycieli nie będzie to cała kwota, bo średnio w przypadku nauczycieli mianowanych wynagrodzenie zasadnicze stanowi 62,5 proc. wynagrodzenia ogólnego, a dla dyplomowanych – 58,4 proc., więc zarobią więcej. Przy czym największy udział w ogólnym wynagrodzeniu mają takie dodatkowe składniki, jak dodatek za wysługę lat (odpowiednio 9,5 oraz 11,1 proc.), dodatkowe wynagrodzenie roczne (odpowiednio 6,5 i 6,7 proc.) oraz godziny ponadwymiarowe (odpowiednio 6,7 i 7,3 proc.).

Wykształcenie jednak w cenie

O wynagrodzeniach nauczycieli bez tytułu magistra i przygotowania pedagogicznego nie warto tu nawet wspominać, ponieważ one niewiele różnią się od wynagrodzeń dla osób bez jakichkolwiek kwalifikacji... A przecież w tej grupie są osoby posiadające:

tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego,

tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym,

tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego,

dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych,

inne wykształcenie.

Tym osobom proponuje się minimalne wynagrodzenie zasadnicze w wysokości:

3329 zł brutto (2599 zł netto) – w przypadku nauczyciela początkującego,

3425 zł brutto (2664 zł netto) – dla nauczyciela mianowanego,

3678 zł brutto (2837 zł netto) – dla nauczyciela dyplomowanego.

Pensum za niskie

To fakt, że to kwoty za 18 godzin pracy przy tablicy tygodniowo, co wytykają niektórzy nauczycielom, twierdząc nawet, że to za dużo.

Ale tego argumentu nikt rozsądny nie powinien brać na poważnie. Bo nawet jeśli się zgodzimy z kierownictwem resortu, że 18 godzin to za mało i jakieś zmiany w pensum należy wprowadzić, to i tak nie będzie to więcej niż 22 godziny; poza tym mówimy tu o wynagrodzeniu za pracę w ramach 40-godzinnego tygodnia pracy. Wtedy zaś trudno się dziwić przedstawicielom środowiska oświatowego, że z tych zmian nie są zadowoleni.

Będzie podwyżka 9-proc.

Istotną zmianę mają odczuć nauczyciele dopiero w przyszłym roku, po zmianach wynikających z uchwały budżetowej. Tu rząd proponuje 9-procentową podwyżkę dla wszystkich - poprzez wzrost kwoty bazowej.

Dziś nie sposób powiedzieć, od którego miesiąca miałaby ta podwyżka wejść w życie, bo ta data zostanie wyznaczona dopiero po uchwaleniu ustawy budżetowej. Dokonując jednak bardzo uproszczonego wyliczenia: stawki minimalne dla nauczycieli z przygotowaniem zawodowym będą się wtedy kształtowały następująco:

3732 zł brutto – nauczyciel początkujący,

3921 zł brutto – nauczyciel mianowany,

4604 zł brutto – nauczyciel dyplomowany.

Natomiast w średnich wynagrodzeniach, uwzględniających wszystkie możliwe składniki, będzie to odpowiednio:

4831 zł brutto (3623 zł netto) – nauczyciel początkujący,

5797 zł brutto (4282 zł netto) – nauczyciel mianowany,

7407 zł brutto (5379 zł netto) – nauczyciel dyplomowany.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że obecne średnie wynagrodzenia nauczycieli to - odpowiednio - 4432 zł, 5318 zł, 6795 zł.

Źródło MEIN

A więc netto:

3351 zł,

3954 zł,

4961 zł.

Emocje nie słabną

Niemal powszechnie już mówi się, że liczby nie kłamią... A jeśli tak jest, te wynagrodzenia nie powinny budzić większych sprzeciwów, a raczej zadowolenie, choć umiarkowane.

Jest jednak inaczej... U progu nowego roku szkolnego w środowisku nauczycielskim wrze, a związkowcy szykują się do masowych protestów, a nawet strajku.

