Negatywne emocje niszczą polskich nauczycieli

53 proc. nauczycieli odczuwa negatywne emocje w pracy, 35 proc. stres, a ok. 37 proc. nie widzi w niej sensu, mimo że ponad 92 proc. angażuje się w tę pracę - taki obraz polskiego nauczyciela wyłania się z raportu Librusa. To sygnał, że nauczycielom potrzebne jest mocne wsparcie.

Librus zbadał poziom dobrostanu nauczycieli. Wyniki są niepokojące.

Nauczyciele coraz częściej czują się zmęczeni i wyczerpani, są wypaleni zawodowo.

Bez profesjonalnego wsparcia ich dobrostan będzie się obniżał, negatywnie wpływając na jakość pracy.

Pierwszy w Polsce ogólnopolski raport na temat dobrostanu zawodowego nauczycieli, a więc subiektywnego poczucia zadowo­lenia z funkcjonowania w pracy, nie napawa optymizmem. Wynika z niego, że nauczyciele chcą pracować w zawodzie, chcą się angażować, ale niekorzystny poziom wymagań, z którymi na co dzień muszą sobie radzić, skutkuje negatywnymi konsekwencjami w postaci zmęczenia, chronicznego stresu czy objawów wypalenia zawodowego.

Maleje ich dobrostan, tymczasem to on wpływa na efektywność pracownika, jego zaangażowanie i motywację, chęć podejmowania aktywności zwiększających wydajność.

Wyniki ogólnopolskiego badania dobrostanu nauczycieli nie pozostawiają złudzeń - to stan alarmowy (Źródło: Raport Librusa).

Wyniki badań, przeprowadzonych przez firmę Librus oraz dr. Mateusza Paligę z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Śląskiego wśród ponad 7106 nauczycieli i nauczycielek, nie pozostawiają co do tego złudzeń:

52,68 proc. z nich czuje negatywne emocje w pracy (bardzo silnie, silnie, raczej silnie i umiarkowanie),

42,33 proc. sygnalizuje problem z odczuwaną skutecznością w zakresie motywowania uczniów i dopasowania programu nauczania (bardzo nisko, nisko, raczej nisko, umiarkowanie),

36,88 proc. często czuje wyczerpanie jako objaw wypalenia zawodowego, natomiast kolejne 12,61 proc. zawsze,

35,39 proc. bardzo często i dość często odczuwa stres w pracy, czasem czuje go kolejne 35,6 proc.,

29,83 proc. ocenia bardzo wysoko i wysoko poczucie braku sensu w pracy.

Analiza danych pokazała przy tym, że wszystkie elementy dobrostanu są negatywnie zwią­zane ze złym samopoczuciem.

- To niezwykle ważna konkluzja, ponieważ świadczy ona, że pozytywne elementy funkcjonowania zawodowego nauczycieli mogą stanowić bufor dla przeżyć negatywnych - wskazano w raporcie.

Nauczyciele wciąż odczuwają pozytywne emocje związane z pracą

Na szczęście tych pozytywów jeszcze nie brakuje. Obraz, jaki wyłania się z badania, nie jest jednobarwny. Poziom pozytywnych i negatywnych emocji oscyluje wokół umiarkowanego, przy czym badani nauczyciele doświadczają statystycznie więcej emocji pozytywnych niż negatywnych. Bardzo silnie, silnie i raczej silnie pozytywne emocje odczuwa blisko 43 proc. nauczycieli, podczas gdy te negatywne niespełna 27 proc.

Poziom odczuwania emocji pozytywnych i negatywnych przez nauczycieli w pracy - porównanie (Źródło: Raport Librusa)

Nauczyciele bardzo mocno angażują się też w swoją pracę - i to zarówno na poziomie zaangażowania fizycznego (96,25 proc., w tym aż ponad 74,61 proc. ocenia je jako bardzo wysokie), poznawczego (prawie 93,83 proc., gdzie 27,55 proc. ocenia to zaangażowanie jako wysokie, a 66,28 proc. jako bardzo wysokie), jak i emocjonalnego (66,22 proc., przy czym 40,42 proc. ocenia je jako wysokie, a 25,8 proc. jako bardzo wysokie).

W grupie zbadanych nauczycieli pozytywne odczucia przeważają też, gdy chodzi o sens pracy wynikający z własnych doświadczeń. Jako bardzo wysoki odczuwa go 22 proc. badanych, a wysoki 41,78 proc., podczas gdy większego sensu w nauczaniu nie widzi niecałe 15 proc. (3,35 proc. odczuwa go jako bardzo niski, a 11,58 proc. jako niski). Większość badanych nauczycieli (57,67 proc.) ma też poczucie skuteczności swoich działań w zakresie motywowania uczniów i dopasowania programu nauczania, 80,83 proc. gdy chodzi o nauczanie i kooperację ze współpracownikami polegającą m.in. na wymianie doświadczeń, a także 74,15 proc. w zakresie utrzymania dyscypliny i współpracy z rodzicami.

Mimo wyraźnej jeszcze przewagi odczuć pozytywnych nad negatywnymi u nauczycieli, ich ogólna relacja została oceniona na 1:1, co nie jest sytuacją sprzyjającą, ponieważ - jak podkreślono w raporcie - czerpanie z korzyści emocji pozytywnych, takich jak np. rozwój umysłowy i społeczny, odbywa się dopiero wtedy, gdy stosunek emocji pozytywnych do negatywnych wynosi 3:1.

Zaangażowanie w pracę (Źródło: Raport Librusa).

Dlatego tak ważne jest obecnie wspieranie nauczycieli we wszelkich aspektach ich aktywności zawodowej. Równoczesna praca nad wzmacnianiem zasobów nauczycieli i doświadczanego przez nich dobrostanu, ale także interwencje skierowane na obniżanie złego samopoczucia.

- Zgodnie z teorią poszerzającej i budującej funkcji emocji pozytywnych, dzięki doświadczaniu pozytywnych emocji nauczyciele mogą chętniej przyjmować nowe informacje, podejmować bardziej skuteczne decyzje poprzez generowanie zróżnicowanych rozwiązań, dostrzegać alternatywne sposoby zachowania, ale także budować nowe umiejętności oraz zyskiwać zasoby fizyczne, psychiczne, intelektualne i społeczne - wskazano w raporcie.

Poczucie skuteczności w pracy (Źródło: Raport Librusa)

Nauczyciele potrzebują profesjonalnego wsparcia - zarówno indywidualnego, jak i grupowego

Jak to osiągnąć? Raport Librusa również dostarcza odpowiedzi na to pytanie, rekomendując:

cykliczne monitorowanie zarówno pozytywnych, jak i negatywnych elementów samopoczucia nauczycieli,

tworzenie sprzyjających warunków do komunikacji z podwładnymi,

budowanie kultury organizacji opartej na relacjach poprzez rozwój networkingu oraz zachęcanie nauczycieli do udziału w inicjatywach pozazawodowych,

wdrożenie działań profilaktycznych skoncentrowanych na zdrowiu fizycznym i psychicznym nauczycieli poprzez warsztaty, szkolenia i kontakt z profesjonalistami,

promocję dbania o dobrostan psychiczny przy pomocy warsztatów, szkoleń i treningów,

promocję zdrowia fizycznego poprzez organizowanie wydarzeń i aktywności zorientowanych na zarządzanie własną energią,

rozwój polityki organizacji, pomocy psychologicznej i instrumentów interwencyjnych umożliwiających wsparcie nauczycieli,

organizowanie szkoleń rozwijających kompetencje dydaktyczne i społeczne w zakresie pracy z uczniami,

stworzenie platformy służącej wymianie doświadczeń i dobrych praktyk zawodowych,

wspieranie kooperacji nauczycieli z rodzicami i opiekunami uczniów poprzez rozwój dwustronnej komunikacji oraz włączanie ich w aktywności szkolne.

Częstość występowania wypalenia zawodowego (Źródło: Raport Librusa)

- Dobrostan zawodowy nauczycieli to jeden z ważnych filarów skutecznej edukacji. Jeśli nie zadbamy o nauczycieli, nie możemy oczekiwać, że oni odpowiednio zadbają o uczniów, będą ich efektywnie nauczać i wspomagać ich wychowanie. Jako firma odpowiedzialna społecznie postanowiliśmy zaangażować się we wsparcie tej grupy zawodowej. Nasi eksperci przygotują szereg spotkań i materiałów, które będą odpowiedzią na wnioski i rekomendacje z raportu - zapowiada Marcin Kempka, prezes firmy Librus.

To pierwsze badanie dobrostanu. Librus zachęca do dyskusji

W raporcie Librusa do zbadania dobrostanu zawodowego nauczycieli wykorzystano model badawczy PERMA wywodzący się z psychologii pozytywnej - zbadano zarówno składowe do­brostanu (ang. well-being), jak i złego samopoczucia (ang. ill-being). W związku z tym dokonano pomiaru emocji w pracy (pozytywnych i negatywnych), zaangażowa­nia w pracę, relacji ze współpracownikami, poczucia sensu w pracy i poczucia własnej skuteczności jako składowych dobrostanu, postrzeganego stresu w pracy, objawów wypalenia zawo­dowego i poczucia braku sensu w pracy jako składowych złego samopoczucia.

Badaniem objęto 7106 osób, które w większości były kobietami (85,4 proc.), reprezentantami środowisk wielkomiejskich (26,1 proc.), miast od 10 tys. do 100 tys. mieszkańców (25,4 proc.), miasteczek (13 proc.) oraz wiejskich (34,5 proc.). Miały one średnio 47,4 lat i ok. 22-letnie doświadczenia pracy w zawodzie nauczycielskim.

Zdecydowana większość badanych to nauczyciele szkół podstawowych (62,3 proc.), liceów ogólnokształcących (11,1 proc.), techników (9,3 proc.) oraz zespołów szkolno-przedszkolnych (10,5 proc.). 68,2 proc. to nauczyciele dyplomowani, 16,7 proc. nauczyciele mianowani, a odpowiednio 11,2 proc. i 3,9 proc. to nauczyciele kontraktowi i początkujący.

Zaskakującym wnioskiem z badania jest to, że charakterystyki socjodemograficzne, takie jak wiek, doświadczenie zawodowe, miejsce zamieszkania czy stopień awansu zawodowego, nie wpływają na poczucie dobrostanu zawodowego nauczycieli. Zdaniem autorów raportu zaprzecza to obiegowej opinii na temat zupełnie różnego podejścia do swojego zawodu przez nauczycieli z dłuższym stażem od tych młodszych czy pedagogów nauczających na wsi i w miastach.

Badanie przeprowadzone przez firmę Librus i dr. Mateusza Paligę to przyczynek do rozpoczęcia szerszej dyskusji o potrzebnych i oczekiwanych zmianach.

