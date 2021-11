Negocjacje rząd – związki zawodowe nauczycieli. Wspólny front właśnie się załamał?

Tu jednak koncepcje przedstawicieli uczestniczących w spotkaniu central związkowych lekko się rozmijają. Przedstawiciel FZZ zapowiada bowiem, że w sytuacji braku wiedzy co do perspektywy uzależnienia pensji nauczycielskich od średniej krajowej dalsze rozmowy nie będą miały większego sensu. To gdy chodzi o sprawę wynagrodzeń.

- Jeśli nie dojdzie do naszego spotkania z premierem przed 18 listopada, to spotkanie z ministrem Czarnkiem wyznaczone na ten dzień, nie będzie miało sensu. Bo jak sam zakomunikował, on nie ma uprawnień, by zmienić system wynagradzania nauczycieli – mówi Sławomir Wittkowicz.

Podkreśla, że pójdzie na nie z nadzieją, bo skoro premier wyraził chęć takiego spotkania, to zamierza poważnie podejść do rozwiązania problemu wynagrodzeń nauczycielskich.

- Myślę, że jest możliwość podjęcia decyzji, które da nadzieję na zawarcie porozumienia. Byłoby dobrze, żeby do końca roku kalendarzowego udało się określić ścieżkę dojścia w perspektywie dwóch – trzech lat do postulowanych przez nas rozwiązań płacowych, bo wtedy otwierają się warunki do dalszych prac dotyczących pragmatyki zawodowej – w tym czasu pracy i warunków pracy. Z naszego punktu widzenie 8-godzinna dniówka rozwiązuje wszelkie problemy w szkole – wyjaśnia.

Jego zdaniem takie ustalenia pozwoliłyby zająć się pilną kwestią podwyżek od nowego roku. Na stole negocjacyjnym leży bowiem jasne stanowisko wszystkich trzech central Rady Dialogu Społecznego, domagających się 12-proc. podwyżki waloryzacyjnej.

- Jako część składowa FZZ jesteśmy zobligowani do potrzymania tego żądania – podkreśla Sławomir Wittkowicz.

Przygotowania do zespołu

Dużo mniej optymizmu co do spotkania związkowców z premierem Morawieckim wykazuje natomiast Krzysztof Baszczyński.

- My przede wszystkim czekamy na rozmowy 18 listopada, bo te są pewne – mówi.

- Rozmowa z premierem została nam tylko zasygnalizowana. Mówiąc o tym minister powiedział, że jest za docelowym powiązaniem pensji nauczycielskich ze średnią krajową, ale to leży poza jego kompetencjami. Więc na tym spotkaniu mielibyśmy możliwość przekonania premiera do takiego rozwiązania. Ale to jest tylko zapowiedź – mówi Krzysztof Baszczyński.

Jego zdaniem nie jest wcale przesądzone, że za tą zapowiedzią pójdą określone działania. Dlatego ZNP będzie robił to, co należy - w piątek 5 listopada przedstawi swoją opinię do propozycji ministerialnych z 22 października, natomiast 8 listopada, prezydium związku ustali, jak związkowcy będą się zachowywali dalej. W tym samym dniu odbędzie się też prezydium WZZ „Forum – Oświata”.

- Będziemy więc robić z FZZ swoje, ufając, że Solidarność się do nas dołączy – podsumowuje Krzysztof Baszczyński.

Przyznaje jednak, że bez rozmowy z premierem nie da się wiele wskórać, bo ostatnio było tak, że co spotkanie to rząd nie tylko nie wycofywał się ze swoich propozycji, ale wręcz dodawał nowe, również nie do zaakceptowania.

Pytany o stanowisko ZNP w sprawie obecnych propozycji MEiN, odpowiada:

- Odrzucamy pomysły ministerialne i czekamy na zmianę systemu wynagradzania. Zbieramy też podpisy pod inicjatywą ustawodawczą – podsumowuje kolejne działania związku. Nie zamierzamy się też odnosić do kwestii awansu zawodowego i oceny pracy, ponieważ już na wstępnych rozmów stwierdziliśmy, że nie będziemy w nich uczestniczyć, dopóki nie ustalimy kwestii wynagrodzeń. Odrzucamy cały pakiet zmian w tym zakresie.