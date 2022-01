Negocjacje ws. pensji nauczycieli utknęły. Solidarność oświatowa traci cierpliwość

Według Jerzego Ewertowskiego wprowadzenie proponowanego przez MEiN sposobu wyliczania kwoty bazowej zapewniłoby wzrost wynagrodzeń na poziomie 3-3,4 proc. rocznie. A to oznacza, że od stycznia 2024 r. nauczyciele mieliby przeciętnie zarabiać odpowiednio: 5098 zł, 6592 zł, 8127 zł. Zważywszy na inflację, skok raczej niewielki...

To oczywiście tylko propozycja, ale Solidarność nie zamierza się na nią zgodzić ze względu na dalsze uzależnienie wynagrodzeń nauczycielskich od kwoty bazowej.

Kwota bazowa zostaje

– W tej koncepcji kwota bazowa jest znowu polityczna i zależy od widzimisię Sejmu. Jedyny nasz zysk byłby taki, że w dość odległej perspektywie czasowej, bo od 2024 r., pensje nauczycielskie byłyby nieznacznie waloryzowane – tłumaczy Jerzy Ewertowski.

Zastanawia się jednocześnie, dlaczego ta zmiana miałaby obowiązywać dopiero od 2024 r., a nie od 2023 r., skoro przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej za rok 2022 zostanie ogłoszone w lutym...

– Rząd twierdzi, że w związku z tym nie da się wprowadzić tej podwyżki od roku 2023, co jest pewnym oszustwem, bo nic nie stoi na przeszkodzie, by uzyskać rzeczywistą kwotę wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w roku poprzedzającym dany rok. Czyli dokonać podwyżki od 1 kwietnia 2023 r. z wyrównaniem od 1 stycznia. I tak robić to co rok... Zawsze podwyżka wchodziła z dniem 1 kwietnia z wyrównaniem od 1 stycznia. I nie widzę powodu, żeby tak nie miało być tym razem – podkreśla.

To z tych powodów nauczyciele z „Solidarności” w cytowanym na wstępie komunikacie przypomnieli po raz kolejny: „chcemy, by wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego było naliczane proporcjonalnie do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w formule automatyzmu, tj. gdy zwiększa się za dany rok przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, to automatycznie wzrasta wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli”.

Podkreślili również, że w przypadku braku takiego porozumienia KSOiW NSZZ „Solidarność” będzie domagała się waloryzacji wynagrodzenia nauczycieli od 1 stycznia 2022 r., która zrekompensuje skutki inflacji oraz zapobiegnie dalszej pauperyzacji pracowników szkół i placówek oświatowych.

Nowelizacja Karty Nauczyciela zagrożona

Wygląda na to, że zapowiadane pod koniec grudnia 2021 r. rychłe zakończenie negocjacji oświatowej solidarności z MEiN, a co za tym idzie - ustalenie w ramach trójstronnego zespołu ds. zmian w statusie zawodowym nauczycieli, jakie właściwie zmiany mają nastąpić w systemie wynagrodzeń i pragmatyce zawodowej nauczycieli, jeszcze potrwa. Bo na razie na stole negocjacyjnym, również tym w Belwederze, są tylko propozycje MEiN - i same sprzeciwy związkowców.

Może to także oznaczać, że przedstawienie projektu zmian w Karcie Nauczyciela znacząco się opóźni i uniemożliwi wprowadzenie zmian forowanych przez MEiN. Może to być pewne utrudnienie dla realizacji koncepcji ministra Przemysława Czarnka, który chce zwiększyć czas pracy dydaktycznej nauczycieli oraz wprowadzić godziny dyspozycyjności, w wymiarze 8 godzin tygodniowo dla większości z nich.

Jeśli bowiem nowelizacja ustawy Karta Nauczyciela nie zacznie obowiązywać od końca kwietnia, niemożliwe stanie się zaplanowanie arkuszy organizacyjnych na nowy rok szkolny, a co za tym idzie – dokonanie redukcji kadry nauczycielskiej w szkołach.

Według wyliczeń MEiN zmiany zapowiadane na 1 września br. będą oznaczały likwidację ok. 90 tys. etatów nauczycielskich, co przełoży się na zwolnienie co najmniej 42 tys. osób.

– My twierdzimy, że będzie ich dużo więcej, że te zwolnienia dotkną 60-70 tys. nauczycieli – prostuje Jerzy Ewertowski.