Nie będzie nadgodzin w szkołach podstawowych

Niespełna dwa miesiące dzielą dyrektorów szkół podstawowych od rozstrzygnięcia dylematu - nauczycieli zwalniać czy ciąć im godziny ponadwymiarowe? Bez względu na to, co wybiorą, nauczyciele szkół podstawowych stracą. I to nie za kilka lat, ale już dzisiaj.

Od września 2023 r. część nauczycieli szkół podstawowych będzie miała niższe wynagrodzenia.

Przyczyną jest znaczne obniżenie się liczby dzieci w szkołach wskutek odejścia powiększonego rocznika klas VIII.

Zwolnień raczej nie będzie - twierdzą przedstawiciele organów prowadzących i dyrektorzy szkół.

Już za kilka miesięcy drugi z powiększonych roczników klas VII i VIII, które przeszły przez szkoły podstawowe (tworzyły go dzieci rozpoczynające szkoły jako siedmio- i sześciolatki) zakończy naukę na tym poziomie edukacji. Według danych Systemu Informacji Oświatowej, progi szkół podstawowych opuści ok. 509,2 tys. uczniów klas VIII, a ich miejsce zastąpi tzw. pusty rocznik, liczący niespełna 214 tys. Pozostałe klasy będą już standardowo liczyły po około 375 tys. uczniów.

To istotny ubytek, do którego szkoły podstawowe przygotowywały się już od pewnego czasu, wstrzymując się od zatrudniania nadmiernej liczby nauczycieli. W skali kraju to ponad 130 tys. uczniów, co oznacza mniejsze zapotrzebowanie na nauczycieli i to nie tylko, gdy chodzi o całe oddziały, ale również, gdy chodzi o zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze realizowane w ramach godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw.

Dyrektorzy szkół często blokowali etaty, żeby teraz nie mieć problemów

Pomijając fakt, że w wielu szkołach części nauczycieli po prostu brakowało (co ostatnio przyznał nawet minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, stwierdzając, że „nauczycieli, którzy wypełniają siatkę godzin i realizują podstawy programowe brakuje - według informacji kuratoriów oświaty - 2,9 tys., przy czym to nie jest 2,9 tys. pełnych etatów"), to w wielu placówkach, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, dyrektorzy te etaty po prostu „ukrywali”, wiedząc, że za chwilę będzie ich zdecydowanie za dużo.

Dlaczego? To wyjaśnia wiceminister Dariusz Piontkowski, który w wywiadzie z PortalSamorzadowy.pl stwierdził:

- Dyrektorzy szkół znali przecież sytuację 1,5-krotnych roczników bądź podwójnego naboru do szkoły średniej i niejako zabezpieczając się przed następstwami kadrowymi za kilka lat, proponowali nauczycielom większą liczbę nadgodzin, aby w sytuacji, gdy nabór będzie mniejszy, nie trzeba było redukować zatrudnienia. Wydaje mi się więc, że w wielu szkołach sama zmiana roczników i liczebności roczników nie powinna od razu powodować gwałtownej utraty pracy przez nauczycieli, o ile dyrektorzy rozsądnie podchodzili do konstruowania arkuszy organizacyjnych.

Tych godzin było i jest całkiem sporo - według wyliczeń MEiN z 2021 r. średnio każdy zatrudniony nauczyciel miał ponad 3 takie godziny tygodniowo do pensum, wynoszącego w większości przypadków 18 godzin. I ten poziom utrzymuje się do dzisiaj.

To z tego m.in. powodu przedstawiciele związków zawodowych i większość środowiska nauczycielskiego tak mocno protestowała, gdy minister Czarnek obiecał im wzrost wynagrodzenia w zamian za podwyższenie pensum o 4 godziny. Wskazywali oni wówczas, że w ten sposób dokona wyłącznie przesunięcia środków z jednej komórki kosztowej do drugiej, a nauczyciele i tak podwyżki nie zobaczą.

Nauczycielom, którzy nadrabiali niskie wynagrodzenie płatnymi godzinami, teraz zostaną gołe pensje

W przyszłym roku ta duża liczba godzin ponadwymiarowych będzie w wielu szkołach nie do utrzymania, zwłaszcza tam, gdzie zmaleje liczba oddziałów, ponieważ to głównie one decydują o liczbie zatrudnionych nauczycieli. Dla liczby zatrudnionych nauczycieli nie ma przecież znaczenia, czy w klasach jest 10, 25 czy 30 uczniów.

Biorąc pod uwagę dane GUS z 2021/2022 dotyczące oddziałów w szkołach podstawowych bez szkół specjalnych, wraz z odejściem klasy ósmej ubędzie ich ponad 5000 (z ponad 26 000 do około 21 000), co przełoży się na liczbę potrzebnych nauczycieli.

Ilu będzie ich trzeba, trudno powiedzieć, bo to stanie się jasne, kiedy w szkołach powstaną arkusze organizacyjne na nowy rok szkolny, w których określa się środki niezbędne do realizacji potrzeb uczniów zgodnych z obowiązującymi wymogami. Na pewno jednak będzie ich mniej, co potwierdzają liczne wypowiedzi.

- W naszych szkołach w tym roku tych godzin było dużo, więc mimo że odchodzi dużo klas ósmych, a przybywało niewiele klas nowych, zwolnień nie będzie. W dużych szkołach, które miały po 5 klas ósmych, teraz w ich miejsce wchodzą po 2 klasy. Ale sobie poradzimy, bo jest wielu nauczycieli, którzy chcą odejść na emerytury - mówi Małgorzata Krupska, naczelniczka Wydziału Edukacji i Kultury UM w Radomsku.

Mamy też wielu takich, którzy mieli dużo godzin, a teraz będą mieli gołe etaty.

- Liczba godzin ponadwymiarowych zmaleje drastycznie, bo trudno, żeby ich nie ubyło, skoro w szkole znikają naraz 3 klasy. Godzin, które będą planowane w arkuszu, teraz w kwietniu i maju, w ogóle będzie mało, bo dopiero we wrześniu wiadomo, ile jest ich potrzebnych dla dzieci z orzeczeniami itd. - wyjaśnia.

Dzieci w szkołach będzie coraz mniej (fot. shutterstock).

Podkreśla, że nauczyciele się do tego przygotowują - pokończyli wiele kursów, żeby móc jakoś te etaty utrzymać. Na przykład fizyk, który ma w niewielkiej szkole kilka godzin, uczy też informatyki czy geografii, żeby jakoś ten etat poskładać i nie jeździć po innych szkołach. Wynika to również stąd, że nadal jest problem z dostępnością nauczycieli przedmiotów i on narasta.

- Za 2-3 lata będzie to bardzo duży problem, bo struktura wieku nauczycieli wskazuje, że będą oni odchodzić na emeryturę, natomiast do wydziału nie wpływają żadne podania w sprawie nauczania informatyki, angielskiego, matematyki czy nawet polskiego. Jedyne podanie, jakie mam, to nauczanie przedszkolne i wczesnoszkolne - wskazuje Małgorzata Krupska.

Mniejsza liczba godzin ponadwymiarowych to cena za możliwość pracy

O koniecznych redukcjach w zakresie godzin ponadwymiarowych mówi także Monika Ćwiklińska, przedstawicielka Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

- Problem będzie, i to tylko dlatego, że ktoś kiedyś na siłę kazał 6-latkom pójść do szkoły. Potem ten przepis cofnięto i teraz mamy to, co mamy - mówi. - Można powiedzieć, że te dzieci idą do szkół ponadpodstawowych, więc ktoś ich tam musi uczyć. Ale nie jest to takie proste, że jak nauczyciel nie będzie miał pracy w szkole podstawowej, to znajdzie ją w LO, technikum czy szkole branżowej. W swojej organizacji związkowej (Śląsko-Dąbrowska „Solidarność” - przyp. red.) mam już sygnały, że będzie źle. Może nie wszędzie, bo przecież dyrektorzy zdawali sobie sprawę z tego, że będzie jakiś ruch kadrowy i nie zatrudniali, tylko dawali nauczycielom bardzo dużo nadgodzin, ale teraz oni będą je tracić.

Nie zmienia to faktu, że zwolnień raczej nie będzie.

- Nie docierają do mnie żadne informacje, żebyśmy z tego powodu mieli w naszych szkołach zwalniać. Oczywiście arkuszy organizacyjnych jeszcze nie mamy, bo one będą dopiero w kwietniu, ale obaw żadnych nie ma, bo tu była prowadzona taka polityka, że było sporo godzin ponadwymiarowych, a poza tym 3 osoby odchodzą na emerytury - mówi Marian Buras, burmistrz Morawicy.

Jego zdaniem w Morawicy raczej nie zmniejszy się też liczba godzin ponadwymiarowych, choć to wyjdzie dopiero w projektach organizacyjnych. Bo to - jak podkreśla - wynika z umiejętnie prowadzonej polityki kadrowej.

- Trzeba tak zarządzać zasobem ludzkim w szkołach, żeby nauczyciele, którzy pracują, mieli te godziny. Bo jeśli one są, to nauczyciele w miarę zarabiają. Natomiast jeśli dostaną gołe etaty, to może być problem. Dlatego w naszej gminie we wszystkich szkołach mamy godziny ponadwymiarowe, poza jedną szkołą, która jest wyraźnie mniejsza i tych godzin nie ma - podkreśla.

Według przedstawicieli organów prowadzących i dyrektorów szkół masowych zwolnień nauczycieli raczej nie będzie (fot. shutterstock)

Nauczyciele w wieku emerytalnym ratują sytuację

Zwalniania nauczycieli nie przewiduje również Włodzimierz Zaręba, zastępca burmistrz Nowej Soli.

- Burmistrz jest organem prowadzącym dla dwóch szkół - dla SP w Nowej Słupi i dla Zespołu Szkół w Rudkach. Mamy też sześć stowarzyszeń, które prowadzą szkoły. I to oni wykorzystują generalnie nauczycieli, którzy pracują u nas. Nie mamy sygnałów o zagrożeniu zwolnieniami. Poza tym wielu nauczycieli jest już w wieku emerytalnym, więc gdy zajdzie taka konieczność, to oni w pierwszej kolejności będą odchodzić z pracy - wyjaśnia.

Na tym tle w komfortowej sytuacji są dyrektorzy szkół w Szczyrku, gdzie liczba oddziałów jest stabilna.

- Nie będę miał mniej dzieci - mówi Janusz Makuch, dyrektor SP nr 1. - W tej chwili trwa nabór do pierwszej klasy. Odchodzi jedna klasa ósma i wiele wskazuje na to, że będą dwie pierwsze klasy, więc tych uczniów przybędzie. Poza tym mamy sporo dzieci z Ukrainy - 3 oddziały przygotowawcze i trochę tych dzieci w klasach. I nie wiemy, co będzie od września. Więc w kwietniu, gdy usiądziemy przy arkuszach, to na pewno dla wszystkich ta praca będzie, godziny również.

Nie potrafi powiedzieć, ile, bo na to jeszcze za wcześnie.

- Na przykład poloniści mają teraz po dwa etaty, ale to dlatego, że są dzieci z Ukrainy - wskazuje.

Wyjaśnia, że SP nr 2 jest w bardzo podobnej sytuacji. Szczyrk jest małą miejscowością i rokrocznie rodzi się 60-70 dzieci.

- W tym roku rocznik liczy sobie 67 dzieci, czyli będziemy mieli minimum trzy, a być może i cztery oddziały, w zależności, jak się te dzieci podzielą. Dodatkowo, zazwyczaj we wrześniu, przyjeżdżają rodziny z różnych stron Polski, które w Szczyrku się osiedlają i zapisują dzieci do szkoły. Więc tych dzieci przybywa - wyjaśnia.

