Nie ma rozwoju danego obszaru bez nauki. A polskie miasta mają się czym pochwalić

Katowice otrzymały tytuł Europejskiego Miasta Nauki 2024. Do tego wyróżnienia doprowadził m.in. szereg działań na polu współpracy pomiędzy samorządami a uczelniami wyższymi. Jednak nie będzie to jedyne w najbliższych latach duże, europejskie wydarzenie związane z nauką, którego stolicą będzie polskie miasto. - Stajemy się coraz ciekawszym krajem do przyjeżdżania i studiowania - mówią specjaliści. Zapraszamy na debatę "Nauka, współpraca z uczelniami, inwestycja w naukę".

- O przyznaniu Katowicom tytułu Europejskiego Miasta Nauki zdecydował potencjał całej metropolii - mówi Danuta Kamińska, wiceprzewodnicząca zarządu Górnośląsko-Zagłebiowskiej Metropolii.

Tytuł może także dać uczelniom szansę nawiązać ścisłą współpracę z biznesem. Jednak to nie jedyne korzyści.

- Rok 2024 będzie owocował w wiele imprez dla środowiska nie tylko naukowego, ale także biznesowego i kulturowego. Dla nas to także szansa na pozyskiwanie środków zewnętrznych i wyjście do społeczeństwa. Niestety wielu mieszkańców nie wie, co robimy na co dzień - komentuje prof. Robert Wolny, prorektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

- Władze samorządowe dobrze zdają sobie sprawę z tego, że nie ma rozwoju danego obszaru bez współudziału nauki, bez współpracy z uczelniami i jednostkami badawczo-rozwojowymi - mówi Danuta Kamińska, wiceprzewodnicząca zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Jak dodaje, uzyskanie przez Katowice tytułu Europejskiego Miasta Nauki w 2024 r. to efekt szeregu działań na styku działalności uczelni wyższych i samorządu. Wylicza, że było to m.in. powstanie szeregu obiektów, jak CINIBA (Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka) czy Rondo Sztuki, przekazane do zarządzania Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

Danuta Kamińska, wiceprzewodnicząca GZM (fot. PTWP)

- O przyznaniu tytułu Europejskiego Miasta Nauki świadczy potencjał całej metropolii. Tylko na terenie GZM mamy ponad 100 tys. studentów, co stawia nas na 5. miejscu w Polsce, za Warszawą, Krakowem, Poznaniem i Wrocławiem. Jednak w przeliczeniu na 1000 mieszkańców jesteśmy już na 2. miejscu - za Poznaniem. W GZM już dawno uznaliśmy, że chcemy się rozwijać poprzez naukę - stwierdziła Danuta Kamińska.

Jesteśmy coraz atrakcyjniejsi

Zdaniem środowisk naukowych rok 2024 będzie bardzo ważny z punktu widzenia promocji tego, co miejscowe uczelnie robią na co dzień. Tytuł Europejskiej Stolicy Nauki może także dać uczelniom szansę nawiązać ścisłą współpracę z biznesem. Jednak to nie jedyne korzyści.

Prof. Robert Wolny, prorektor UE (fot. PTWP)

- Rok 2024 będzie owocował w wiele imprez dla środowiska nie tylko naukowego, ale także biznesowego i kulturowego. Mam nadzieję, że zostaniemy razem: naszych 7 uczelni wyższych, które po przyznaniu Katowicom wspomnianego tytułu stworzyły konsorcjum - mówi prof. Robert Wolny, prorektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - Dla nas właśnie taka konsolidacja jest szansą np. na pozyskiwanie środków zewnętrznych i wyjście do społeczeństwa. Niestety wielu mieszkańców nie wie, co robimy na co dzień. To także szansa, żeby przyciągnąć biznes - dodaje.

Europejska Stolica Nauki 2024 to nie jedyne wyróżnienie dla polskiego miasta związane z nauką i edukacją. Już w 2023 r. w Gdańsku odbędzie się EuroSkills, czyli międzynarodowe zawody branż. Nad morze przyjedzie około 100 tys. gości z całej Europy, reprezentujących takie branże, jak gotowanie czy stolarka, ale także cyberbezpieczeństwo, czy szeroko rozumiany sektor IT.

Dr hab. Paweł Poszytek, dyrektor Erasmus+(fot. PTWP)

- Tych 100 tys. gości właśnie w Gdańsku będzie pokazywało swoje umiejętności. My z drugiej strony pokazujemy przedsiębiorcom polskie szkoły, polskie uczelnie. Wysyłamy jasny sygnał, że mamy coś do powiedzenia. Zresztą samo przyznanie organizacji tej imprezy pokazuje, że mamy coś do zaoferowania - komentuje dr hab. Paweł Poszytek, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, dyrektor Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.

