Nie ma zgody rodziców na grupowanie dzieci ukraińskich w klasach

Uczniowie z Ukrainy w polskiej szkole nikogo już nie dziwią. Jednak ich nadmiar w klasach ogólnodostępnych budzi obawy rodziców dzieci polskich o efekty ich edukacji.

Dzieci ukraińskie w polskiej szkole? Tak! Ale ich liczba w klasach nie powinna wpływać na obniżenie jakości edukacji.

Grupowanie uczniów z Ukrainy w wybranych klasach nie służy ani edukacji, ani integracji.

Rodzice nie mają podstaw, by zmusić dyrektora szkoły do zmiany liczebności dzieci ukraińskich w poszczególnych klasach. Potrzebne są zmiany systemowe.

Rozpoczęcie roku szkolnego. Szkoła podstawowa, klasa VIII. W klasie liczącej dotychczas 18 uczniów - 9 nowych, w tym 8 z Ukrainy. Rodzice w szoku. Co będzie z jakością edukacji naszych dzieci? Jak zostaną one przygotowane do dalszej edukacji? - pytają.

Takie sytuacje, jak ta opisana, nie należą do wyjątkowych. To praktyka życia codziennego. Problemem nie jest jednak to, że te dzieci ukraińskie będą się uczyły z dziećmi polskimi, bo tak jest od początku wojny, ale w ich relatywnie dużej liczby w oddziale. Na tyle dużej, że może to zakłócać normalny proces edukacji.

Nikogo nie trzeba przekonywać, że nadmiar obcokrajowców w klasie może wpłynąć negatywnie na efekty nauczania

Jak tworzenie takich skupisk obcokrajowców w klasach może wpłynąć na jakość edukacji, nikt chyba nie ma wątpliwości. Bo wprawdzie uczeń z Ukrainy, który uczył się języka polskiego wraz z dziećmi polskim lub w oddziale integracyjnym jest przygotowany do nauki w normalnej klasie, ale nie oszukujmy się - w praktyce daleki jest od pełnej znajomości języka polskiego. I trudno się temu dziwić, bo po kilku miesiącach nawet intensywnej nauki zawsze zostają kwestie, które trzeba dodatkowo wyjaśnić.

Ponadto w podstawach programowych szkół polskich i ukraińskich istnieją spore różnice i bardzo często jest tak, że te treści, które uczniowie polscy lub ukraińscy już przerobili dla tych drugich stanowią jeszcze temat tabu.

W takiej sytuacji 8 czy 9 uczniów ukraińskich w klasie to zdecydowanie za dużo, również gdy chodzi o integrację. To duże obciążenie dla nauczyciela, który musi poświęcać im dużo czasu, a jednocześnie realizować wymagającą podstawę programową. Zdaniem ekspertów tych dzieci powinno być troje, maksymalnie czworo, żeby nie czuły się wyobcowane a jednocześnie poznawały polskich kolegów.

W przeciwnym razie należałoby zatrudnić dodatkową osobę - pomoc nauczyciela czy asystenta międzykulturowego - który wsparłby nauczyciela lub podzielić tych uczniów na 2-3 klasy. W takim przypadku koszt funkcjonowania szkoły zdecydowanie by się powiększył. Bo dwie klasy to zdecydowanie więcej godzin lekcyjnych, a więc i nauczycieli.

Samorządy próbują oszczędzać na dodatkowych etatach i zajęciach

Samorządy nie chcą ich zatrudniać, bo oszczędzają. Organizacja oddziału przygotowawczego w szkole to koszty - za tym idą dodatkowe godziny nadliczbowe dla nauczycieli różnych przedmiotów a przede wszystkim obowiązkowa dodatkowa nauka języka polskiego w wymiarze co najmniej 6 godzin na każdego ucznia. A to naprawdę sporo.

Brak takiego oddziału oznacza, że obowiązek taki nie występuje. Uczeń ukraiński staje się takim samym uczniem, jak uczeń polski. Jeśli trzeba go wspierać, to decyduje o tym poradnia psychologiczno-pedagogiczna. Odpada zatem koszt pomocy nauczycielskiej, asystenta międzykulturowego. Oni stają się niepotrzebni.

Nie oznacza to że samorząd czy też organ prowadzący ma związane ręce. Samorząd nie ma przecież zakazu zatrudniania dodatkowej osoby, która wspierałaby nauczyciela. Nie ma też zakazu dzielenia klas na mniejsze, tak aby problem nadmiaru dzieci wymagających szczególnej pracy nauczyciela, szczególnego wsparcia, nie stanowiły tak licznej grupy w klasach ogólnodostępnych.

Nie wiemy, czy w podanym na wstępie przykładzie tacy nauczyciele wspierający zostali zatrudnieni. Można jednak podejrzewać, że nie, ponieważ oburzenie rodziców jest autentyczne. Poza tym rzadko która szkoła zatrudnia asystenta międzykulturowego - bo to kosztuje, natomiast osoby do pomocy, tzw. pomoc nauczyciela, były i są zazwyczaj opłacane przez różne fundacje, a więc nie przez organ prowadzący. Zatem w tym roku takie praktyki, w których nauczyciele uczą dzieci ukraińskie bez dodatkowego wsparcia nie należą do rzadkości.

Grupowanie uczniów z Ukrainy stało się częstą praktyką, chociaż to nie służy ani dzieciom ukraińskim, ani polskim

W ocenie Jędrzeja Witkowskiego, prezesa Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej, która przygotowała raport na temat integracji dzieci ukraińskich, w tym roku oddziałów przygotowawczych w szkołach jest naprawdę bardzo mało, zwłaszcza że w roku ubiegłym objęły one zaledwie 10 proc. uczniów uchodźczych, z ogólnej liczby 140 tys.

- Nasze badania są jakościowe, dlatego nie mamy żadnych danych, które by to pokazywały, nie badaliśmy nauczycieli, nie badaliśmy rodziców, ale słyszymy obawy rodziców dzieci polskich dotyczące tego, jak obecność dużej liczby dzieci ukraińskich w klasie wpłynie na wynik egzaminu - mówi.

Podkreśla, że klasa, o której tu mówimy, jest przeznaczona na stracenie. Jednocześnie wskazuje, że obecnie widoczne jest działanie szkół ukierunkowane właśnie na grupowanie dzieci ukraińskich w jednej klasie i w efekcie tworzenie oddziałów cudzoziemskich.

Przykładów takich praktyk nie trzeba długo szukać.

- W jednej ze szkół na obrzeżach Warszawy, koleżanki uczące w klasach 1-3 mają klasy, gdzie jest w każdej po 7-8 dzieci ukraińskich. Wcześniej tak nie było. Te dzieci były rozłożone na więcej klas - mówi Elżbieta Piotrowska-Gromniak ze Stowarzyszenia „Rodzice w Edukacji”.

Wskazuje jednocześnie że w ogóle jest mniej klas, więc te dzieci są skumulowane, zwłaszcza gdy chodzi o pierwszą fazę nauki.

- Generalnie widać odwrót w społeczeństwie, a przede wszystkim u władzy od wspierania dzieci ukraińskich, więc cofnięte też zostały pieniądze i wszystko spadło na samorządy - podkreśla Elżbieta Piotrowska-Gromniak.

Polskiej szkole potrzebne są zmiany systemowe, uwzględniające problemy integracji dzieci uchodźczych

Czy można coś z tym zrobić? Czy rodzice mogą temu jakoś zaradzić?

Zdaniem Jędrzeja Witkowskiego - tak. Poprzez wywieranie presji na organach prowadzących, by zapewnili nauczycielom wsparcie kompetencyjne, tak by potrafili zarządzać różnorodnością, oraz zatrudniali do takich klas asystentów międzykulturowych lub przynajmniej pomoc nauczyciela.

Jego zdaniem musimy budować system edukacyjny, tak żeby on służył jak najlepiej wszystkim uczniom. Przykłady innych krajów wskazują, że jest to możliwe, że można dobrze i skutecznie uczyć w klasach mieszanych.

- Istnieje pilna potrzeba standaryzacji integracji, ale też podjęcia wysiłków systemowych i uznania integracji za jeden z priorytetów działania szkół. Bo inaczej nam się ona kolokwialnie mówiąc, rozpadnie - mówi.

Taka standaryzacja miałaby np. określić, że w jednej klasie nie powinno być więcej niż 3-4 uczniów, bo tylko wtedy ta integracja jest skuteczna. Na to wskazują dobre praktyki.

Rodzice mają tylko dwie opcje - albo prosić i czekać na zmiany, albo wziąć sprawy w swoje ręce

Niestety, w zakresie grupowania uczniów rodzice niewiele mogą zrobić. Nie ma bowiem przepisu, który by dyrektorom tego zabraniał. Ponadto dzieci ukraińskie mają - na podstawie obowiązujących przepisów - pełne prawo uczyć się w polskiej szkole. Co więcej, ciąży na nich taki obowiązek.

Rodzice, tak jak i nauczyciele, mogą więc sygnalizować problem, protestować u dyrektora, a najlepiej w organie prowadzącym, aczkolwiek skuteczność takich działań może być wątpliwa. O skierowaniu ucznia obcokrajowca do danej klasy decyduje dyrektor jednoosobowo, na podstawie oceny jego wiedzy i umiejętności, ale to teoria.

- W praktyce decyduje o tym organ prowadzący, sugerując na przykład, że nie da zgody na utworzenie oddziału przygotowawczego. A tym samym na dodatkowe godziny i tak dalej. I dyrektor musi sobie z tym poradzić. Tutaj w ogóle się nie patrzy, czy jest to dobre dla ucznia - obojętne polskiego czy ukraińskiego - wyjaśnia Sławomir Wittkowicz, przewodniczący Wolnego Związku Zawodowego NSZZ „Solidarność”.

Ze strony związku zawodowego niewiele można zrobić.

- Związek jedyne na etapie opiniowania arkuszy organizacyjnych wiosną i wrześniowych aneksów do nich może zgłosić zastrzeżenia, wskazując np., że uczniów uchodźczych w klasie jest za dużo. Ale opinie te nie są wiążące, a więc organ nie musi ich brać pod uwagę. I zazwyczaj nie bierze - stwierdza.

W takiej sytuacji rodzice niczego dyrektorowi nie mogą nakazać. Mogą tylko prosić. Elżbieta Piotrowska-Gromniak radzi, by rodzice wzorem krajów zachodnich zarówno dzieci ukraińskich, jak i polskich, nie oglądali się na reakcję samorządu, bo ta potrwa co najmniej kilka miesięcy i wzięli sprawy w swoje ręce, włączając się w edukację swoich dzieci.

Podkreśla, że w Wiedniu znalazły się nawet takie matki, które zdecydowały się 2-3 razy w tygodniu uczyć języka tureckiego dzieci austriackie, żeby te dzieci mogły się ze sobą komunikować.

- Więc tutaj obie strony powinny się zaangażować - konkluduje.

Proponuje też, żeby rodzice zwrócili się do Rady Rodziców o sfinansowanie pracy takiej osoby lub po prostu złożyli się po kilka złotych miesięcznie na jej zatrudnienie, żeby te dzieci jak najszybciej opanowały język polski.

- Najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby te dzieci się ze sobą dobrze czuły, żeby nie budować dwóch obozów - Polaków i i Ukraińców. No, ale przede wszystkim szukania rozwiązania, a nie robienia nagonki - wskazuje.

Referendum to święto demokracji czy propaganda PiS? Zrobiliśmy na ten temat debatę. Zobaczcie

Programy socjalne – rozdawnictwo czy obowiązek? Zobacz naszą debatę

TAGI

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.