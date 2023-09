Nieoficjalne ale pewne: Będą pieniądze na nagrody dla nauczycieli w pełnej kwocie 900 zł

Samorządy nie muszą się obawiać. Ministerstwo Edukacji i Nauki uzupełni brakującą kwotę do wypłaty nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej. Wkrótce o tym oficjalnie poinformuje.

- Rozmawiałem z dyrektorem Marcinem Nowakiem z MEiN, z Departamentu Współpracy z Samorządem, który powiedział, że dostaniemy kwotę ponad 1300 zł, żeby móc zapłacić pochodne od tej nagrody. W związku z tym nauczyciele dostaną dokładnie 1125 zł brutto, co da około 900 zł netto - poinformował Grzegorz Cichy, przewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Ta informacja ma być podana na najbliższym posiedzeniu Zespołu ds. Edukacji Kultury i Sportu KWRiST, a być może nawet wcześniej, bo sprawa budzi wątpliwości. Ministerstwo będzie też o tym szeroko informować na swoich stronach.

Kwota 1125 zł brutto na pewno wpłynie na konta nauczycieli

Tym samym wyjaśnił się problem wysokości nagród specjalnych z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej, która niepokoiła przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Bo jak pisaliśmy - w noweli ustawy budżetowej na 2023 r. zagwarantowano środki w wysokości 1125 zł na nagrodę specjalną dla każdego uprawnionego nauczyciela, ale nie przesądzono, czy jest to kwota dla pracodawcy jakimi są samorządy, czy dla pracownika.

Pytany o to, jak miasto Warszawa zamierza rozwiązać tę kwestię i jaką właściwie kwotę nauczyciele dostaną Marcin Litwinowicz, zastępca dyrektora Biura Edukacji m.st. Warszawy, odpowiedział: - Sam chciałbym to wiedzieć, bo to fundamentalne.

Dla pracodawcy ma znaczenie, jaką kwotę ma do dyspozycji

- Wystąpiliśmy do MEiN o rozstrzygnięcie tego dylematu i nie dostaliśmy jeszcze odpowiedzi. Bez niej nie sposób rozpocząć wypłaty tych nagród. Ale dajmy sobie jeszcze trochę czasu - uspokajał. - Do wypłat jest jeszcze co najmniej dwa tygodnie. Informację na temat liczby nauczycieli do SIO trzeba przekazać dopiero 27 września, więc ministerstwo jeszcze czas by udzielić odpowiedzi. Oczywiście wierzymy, że MEiN rozwiąże ten problem pozytywnie - zakończył.

PortalSamorzadowy.Pl też takie odpowiedzi się nie doczekał. Wygląda jednak na to, że mamy rozwiązanie tej dość dziwnej zagadki. Samorządy dostaną podwyższone środki na nagrody, a na konta nauczycieli wpłynie kwota ok. 900 zł.

