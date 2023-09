Nowe regulacje dotyczące nauczycieli nie tak liczne, jakby się zdawało

Trwająca od wielu tygodni dyskusja na temat zmian w prawie oświatowym i Karcie Nauczyciela nie przełożyła się na zmianę warunków pracy nauczycieli i szkoły. To pieśń przyszłości.

Przyspieszone prace legislacyjne nad zmianami w Karcie nauczyciela i prawem oświatowym nie doprowadziły do większych zmian przepisów w tym roku.

Nauczyciele zyskali możliwość pracy w nadgodzinach bez limitu, ale na przywilej przejścia na wcześniejszą emeryturę muszą poczekać do września 2024 r.

Najważniejsze zmiany mają charakter finansowy - będzie nagroda specjalna na dzień Komisji Edukacji Narodowej oraz bon na zakup laptopa.

Kilkumiesięczna dyskusja o zmianach w Karcie Nauczyciela, m.in. przywracających uprawnienie nauczycieli do wcześniejszej emerytury, w tym warunków jej przyznawania i zawieszania, a także barier, jakie będą musiały pokonać organizacje pozarządowe, żeby móc prowadzić jakiekolwiek zajęcia dodatkowe w szkole (projekt inicjatywy „Chrońmy dzieci”) sprawiła, że część nauczycieli, rodziców oraz obserwatorów życia szkolnego mogła się spodziewać istotnych zmian w funkcjonowaniu szkół i przedszkoli.

Tymczasem w tym roku szkolnym niewiele się zmienia. Nowelizacja prawa oświatowego normująca działalność NGO w szkole utknęła w Senacie, natomiast nowe przepisy KN weszły tylko częściowo. Dlatego warto je usystematyzować, żeby wiedzieć, co obowiązuje, a co nie.

Co czeka nauczycieli i pracowników oświatowych w nowym roku szkolnym

Najważniejsza zmiana dotyczy nauczycieli, którzy pracują w szkołach ponadpodstawowych - liceach, technikach i szkołach branżowych I stopnia. Na podstawie przepisu art. 93b będą oni mogli w tym roku szkolnym pracować w wymiarze wyższym niż 1,5 etatu, który został określony w art. 35 ust. 1 KN. Oczywiście pod warunkiem uzyskania przez dyrektora ich zgody. Zatem limitem będzie tu wyłącznie wytrzymałość nauczyciela.

W przypadku nauczycieli szkół podstawowych określony w art. 35 KN limit godzin ponadwymiarowych (owe 1,5 etatu) nie będzie obowiązywał tylko w przypadku nauczycieli szkół, w których na podstawie przepisów ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zostały utworzone oddziały przygotowawcze, a także nauczycieli języka polskiego, którzy prowadzą zajęcia z dziećmi uchodźczymi z Ukrainy w szkołach, gdzie oddziały przygotowawcze nie powstały.

Mówią o tym przepisy art. 56 i 56a ww. ustawy. Oczywiście, podobnie jak w przypadku nauczycieli szkół ponadpodstawowych, przekroczenie limitu godzin zatrudnienia będzie możliwe jedynie za zgodą nauczyciela.

Na podstawie ustawy o pomocy Ukraińcom przedłużono obowiązywanie przepisu o możliwości zatrudnienia nauczyciela przebywającego na świadczeniu kompensacyjnym, jeżeli w szkole jest co najmniej jeden uczeń uchodźczy z Ukrainy.

Istotną zmianą dla nauczycieli i w ogóle pracowników oświaty jest również zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, co wynika z przesunięcia o dwa lata (z 1 stycznia 2019 r. na 1 stycznia 2021 r.) wartości kwoty stanowiącej podstawę do wyliczenia tzw. kwoty bazowej dla tego odpisu. Dzięki temu od 1 lipca 2023 r. odpis ten wynosi 3891,58 zł, a nie 3349,73 zł, jak było wcześniej.

Nagroda specjalna z okazji 250-lecia powołania Komisji Edukacji Narodowej

Zmianą, o której nie sposób nie wspomnieć, jest przyznanie nauczycielom na podstawie nowelizacji ustawy budżetowej z 7 lipca 2023 r. tzw. nagrody specjalnej z okazji 250-lecia powołania Komisji Edukacji Narodowej w wysokości 1125 zł brutto (900 zł netto) oraz przyznanie bonu w wysokości 2500 zł na zakup komputera.

Nagrodę specjalną otrzyma co do zasady nauczyciel zatrudniony w dniu 20 września 2023 r. w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego oraz szkole lub placówce.

Natomiast zgodnie z projektowanym rozporządzeniem ministra cyfryzacji bon na zakup laptopa otrzyma każdy nauczyciel, wychowawca i inny pracownikom pedagogiczny będący w stosunku pracy na dzień 30 września 2023 r. w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz w publicznych szkołach artystycznych, jak również niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej.

Bony na zakup laptopów otrzyma 515 tys. nauczycieli. Ale nie wszyscy

Według wyliczeń Ministerstwa Cyfryzacji bon na zakup laptopa otrzyma ponad 515 tys. nauczycieli. Jednak nie wszystkim będzie on przysługiwał. Przede wszystkim nie otrzymają go nauczyciele wychowania przedszkolnego.

Z prawa do bonu są wykluczeni nauczyciele szkolni pozostający w stanie nieczynnym, przebywający na świadczeniu rehabilitacyjnym lub urlopie dla poratowania zdrowia. Dotyczy to też nauczycieli, którzy planują powrót ze świadczenia lub urlopu przed datą graniczną wykorzystania bonu (czyli końcem 2025 r.). Bonu nie otrzyma też nauczyciel zawieszony w pełnieniu obowiązków, przebywający na urlopie bezpłatnym trwającym nie krócej niż 14 dni oraz urlopowany do pracy w związkach zawodowych.

Na podstawie nowego przepisu 2g art. 42 KN uregulowano też sposób wyznaczania godzin dostępności nauczycielom prowadzącym zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze lub wychowawcze w wymiarze mniejszym niż 6 godzin tygodniowo oraz prowadzących zajęcia tylko w formach pozaszkolnych albo w szkołach dla dorosłych, szkołach policealnych lub szkołach branżowych II stopnia - bez względu na wypracowaną tygodniową liczbę godzin.

W takich przypadkach o liczbie godzin dostępności ma zdecydować dyrektor, przy czym wymiar tych godzin może być niższy niż ten odgórnie przyjęty.

Na możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę nauczyciele muszą jeszcze poczekać

I to są w zasadzie wszystkie zmiany, jakie wynikają z obecnie obowiązujących przepisów oraz tych, które na pewno wejdą - jak to jest w przypadku bonów.

Takie przepisy, jak:

prawo nauczycieli do wcześniejszej emerytury z tytułu artykułu 88a KN,

prawo nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych do świadczenia kompensacyjnego,

konieczność uzyskania zgody kuratora oświaty przez osobę przebywającą na wcześniejszej emeryturze na pracę w szkole w wymiarze większym niż pół etatu pod rygorem utraty tego prawa,

zaczną obowiązywać od 1 września 2024 roku.

Nie obowiązują również przepisy dotyczące testów sprawnościowych dla uczniów szkół podstawowych, co z pewnością przysporzy pracy nauczycielom. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w tej sprawie jest dopiero konsultowany.

Referendum to święto demokracji czy propaganda PiS? Zrobiliśmy na ten temat debatę. Zobaczcie

Programy socjalne – rozdawnictwo czy obowiązek? Zobacz naszą debatę

TAGI

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.