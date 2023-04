Nowelizacja Kodeksu Pracy sporo zmieni w szkołach. Oto szczegóły

Zwolnienie z powodu siły wyższej, urlop opiekuńczy, konieczność uzasadnienia w przypadku wypowiedzenia umowy na czas określony - to tylko niektóre ze zmian, jakie dotyczyć będą pracowników szkoły w związku z nowelizacją Kodeksu Pracy w 2023 roku. Sprawdź, co jeszcze się zmieni!

Kodeks Pracy na 2023 rok wchodzi w życie 26 kwietnia. Wiele nowych przepisów dotyczyć będzie zarówno nauczycieli, jak i innych pracowników szkoły. Zmiany dotyczą zarówno osób pracujących na czas określony, jak i na okres próbny. Wszyscy pracownicy dzięki nowym zapisom w Kodeksie zyskują też dodatkowe uprawnienia związane z urlopem i dniami wolnymi.

Zmiany w 2023 roku w umowach na czas określony

Po 25 kwietnia 2023 roku w przypadku rozwiązania umowy o pracę na czas określony dyrektor placówki będzie zobowiązany w oświadczeniu wskazać przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie umowy. Dyrektor szkoły jest też zobowiązany powiadomić o zamiarze zwolnienia pracownika reprezentujące go związki zawodowe. Związek zawodowy ma wówczas 5 dni na odpowiedź. Co istotne, obowiązek uzasadnienia wypowiedzenia dotyczy także umowy zawartej na zastępstwo.

Zmiany w 2023 roku także w umowach na okres próbny

W przypadku umowy na okres próbny jedna z najważniejszych zmian dotyczy tego, że umowa nie zawsze będzie mogła - tak jak dotychczas - być zawierana na okres próby trzech miesięcy. Zgodnie z nowymi przepisami czas trwania umowy będzie powiązany z tym, na jaki okres pracodawca planuje zatrudnić pracownika. Okres próbny będzie mógł być jednak wydłużony o czas trwania usprawiedliwionych nieobecności w pracy. Po zmianach w Kodeksie pracy w 2023 r. ponowne zawarcie umowy o pracę na okres próbny z tym samym pracownikiem będzie dopuszczalne już tylko, jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy.

Zgodnie z nowelizacją Kodeksu pracy od 26 kwietnia 2023 r. okres próbny powinien wynosić:

1 miesiąc - w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony krótszy niż 6 miesięcy;

2 miesiące - w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony wynoszący co najmniej 6 miesięcy i krótszy niż 12 miesięcy;

3 miesiące - w pozostałych przypadkach.

Wniosek o zmianę warunków pracy z obowiązkiem udzielenia uzasadnionej odpowiedzi

Pracownicy szkoły, którzy są w niej zatrudnieni dłużej niż sześć miesięcy, będą mogli raz w roku zwrócić się z wnioskiem do dyrektora placówki o zmianę rodzaju umowy o pracę. Chodzi o pracowników, którzy będą chcieli zostać zatrudnieni w pełnym wymiarze godzin lub o takich, którzy chcieliby otrzymać umowę na czas nieokreślony. Zgodnie z nowymi przepisami dyrektor szkoły został zobowiązany, by w takich przypadkach w czasie nieprzekraczającym miesiąca odpowiedzieć na taki wniosek, pisemnie uzasadniając swoje stanowisko. Dyrektor szkoły powinien w miarę możliwości uwzględnić wniosek pracownika. W przypadku odmowy, dyrektor szkoły będzie musiał wskazać jej przyczynę (art. 293 Kodeksu pracy 2023).

Wniosek o elastyczną organizację pracy nie dla wszystkich

Wszyscy pracownicy szkoły nie będący nauczycielami i wychowujący dziecko do lat 8 w świetle nowych przepisów będą mogli zawnioskować do dyrektora placówki o pracę zdalną, indywidualny rozkład czasu pracy czy obniżenie wymiaru pracy. Choć dyrektor szkoły nie zawsze musi na taki wniosek odpowiedzieć pozytywnie, w przypadku odmowy zobowiązany jest, by przedstawić pisemne uzasadnienie takiej decyzji w ciągu siedmiu dni. By uniknąć sytuacji, w których pracownicy, którym przysługuje elastyczny czas pracy, są z tego powodu zwalniani ze szkoły czy przedszkola - zgodnie z wchodzącymi w życie przepisami - dyrektor szkoły chcąc zwolnić pracownika, który złożył wniosek o elastyczny czas pracy, będzie musiał udowodnić, że zwolnienie nie ma z wnioskiem nic wspólnego. Ma to znacznie utrudnić zwolnienie osób, którym przysługuje elastyczny czas pracy.

Z elastycznej organizacji pracy w szkole nie będą mogli skorzystać też pracownicy, których praca nie może być wykonywana zdalnie (np. sprzątaczki, konserwator, kucharki) czy w elastycznych godzinach pracy (np. pomoc nauczyciela, sekretarz szkoły). Każdy wniosek dyrektor szkoły powinien jednak rozważyć indywidualnie.

Zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej także dla nauczycieli

2 dni lub 16 godzin - tyle zwolnienia zgodnie z nowymi przepisami przysługuje pracownikowi szkoły w przypadku niemożności świadczenia pracy z powodu siły wyższej. Wyjątek w tym wypadku stanowią nauczyciele, którzy choć będą mogli skorzystać z dodatkowego zwolnienia z powodu siły wyższej, będą to jednak musieli zrobić wybierając wolne dni, a nie godziny. Pracownicy zatrudnieni na część etatu będą mogli korzystać z urlopu z powodu siły wyższej w wymiarze godzinowym, proporcjonalnym do wymiaru swojego zatrudnienia. Wszystkim pracownikom korzystającym z takiego zwolnienia przysługuje połowa wynagrodzenia za ten czas.

