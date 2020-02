Nowy statut ZNP otwiera drzwi na pracowników żłobków i klubów dziecięcych

O bezwzględnej konieczności uwzględnienia nowego brzmienia statutu ZNP poinformował Związek na swojej stronie internetowej. Jak podał Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy 31 stycznia 2020 r. dokonał rejestracji zmian w statucie ZNP, uchwalonych 23 listopada 2019 r. przez XLII Krajowy Zjazd Delegatów ZNP i od tegoż dnia wpis dotyczący rejestracji zmian w statucie ZNP jest wykonalny.

Czytaj: Zmiany w postępowaniach dyscyplinarnych nauczycieli. Jest szansa na rozstrzygnięcie

Podczas XLII Krajowy Zjazd Delegatów ZNP przyjęto kilkadziesiąt zmian do statutu Związku (nowy poprawiony tekst publikujemy w dziale "Multimedia". Jak przypomina Głos Nauczycielski najważniejsze z nich to możliwość wstępowania do ZNP osób zatrudnionych na innej podstawie niż stosunek pracy oraz pracowników żłobków i klubów dziecięcych. Część zmian miała charakter porządkujący, bądź wynikała z konieczności dostosowania zapisów tego dokumentu do zmian w prawie.