Obywatele Ukrainy mogą pracować jako nauczyciele i pomoc nauczyciela

Przypomniała, że kwalifikacje nauczycieli zatrudnianych w Polsce określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

"Dyplomy uzyskane na Ukrainie do 20 czerwca 2006 r. są uznawane za równoważne z ich polskimi odpowiednikami. Potwierdzenie uznania równoważności dyplomu można uzyskać występując do Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z prośbą o wydanie imiennego zaświadczenia lub opinii ogólnej o dyplomie" - podała Ostrowska. Dodała, że więcej informacji na ten temat można uzyskać na stronie internetowej Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej www.nawa.gov.pl.

"Dyplomy uzyskane na Ukrainie po 20 czerwca 2006 r. wymagają potwierdzenia ich równoważności z polskim odpowiednikiem w drodze nostryfikacji. Nostryfikacji dokonują uprawnione uczelnie. Uczelnia ma 90 dni na uznanie dyplomu, jednakże jest to termin maksymalny (do terminu nie wlicza się przedłożenia tłumaczeń dokumentów, ewentualnych egzaminów lub praktyk). Wymóg opłaty nostryfikacyjnej wynika z ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i wynosi max. 50 proc. wynagrodzenia profesora (3205 zł), ale uczelnia może podjąć decyzję o zwolnieniu z opłat" - przekazała. Zaznaczyła, że więcej informacji o uprawnionych uczelniach do uznawania dyplomów można uzyskać pod adresem www.polon.nauka.gov.pl.

Ministerstwo Edukacji i Nauki zwróciło się do jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki, aby uczelnie w miarę możliwości zwalniały obywateli Ukrainy z opłat nostryfikacyjnych lub wprowadziły minimalne opłaty, a postępowania prowadziły w krótszym terminie.

We piątek rano Straż Graniczna podała, że od 24 lutego po inwazji rosyjskiej na Ukrainę na granicy polsko-ukraińskiej na kierunku wjazdowym do Polski odprawiono 2,237 mln osób uciekających z Ukrainy. Również w piątek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek podał, że w polskich szkołach jest 123 tys. dzieci z Ukrainy.