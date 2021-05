Oceny najmniej ważne? "Konieczna jest zmiana modelu edukacji"

– Oceny nie są edukacją, nie są jej priorytetem, sprawdzian to nie edukacja, a tylko forma sprawdzenia tego, co w danej chwili się dzieje – przypomina polonista.

Co jest w takim razie priorytetem? To powinna wyjaśnić spójna koncepcja edukacji odpowiadająca na pytanie, czym w dzisiejszym świecie jest edukowanie i kształcenie.

– Zmiana w polskiej szkole jest niezbędna, ale najpierw trzeba wytłumaczyć wszystkim, dlaczego tak naprawdę edukacja jest najważniejsza na świecie, gdyż w niej w zasadzie początek ma wszystko inne – zaznacza Lęcki.

Przygotowanie do zmian

Zmieniająca się szkoła powinna, zdaniem ekspertów zespołu prof. Hausnera, przede wszystkim niwelować „poszerzającą się lukę rozwojową”, która dzieli nas od społeczeństw wysoko zaawansowanych. Tylko wtedy w przyszłości może zmienić się pozycja polskiej gospodarki w skali globalnej. To „zadanie stanowi oś myślenia o zmianach w systemie edukacji”. Ta zmiana powinna się dokonać m.in. poprzez znacznie szerszy – europejski i globalny - kontekst, wykraczający poza narodowe podejście, którego zwolennikiem jest minister właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz nauki i szkolnictwa wyższego Przemysław Czarnek.

– Chyba nigdy debata publiczna w tym zakresie nie była tak ożywiona. Rośnie świadomość, że zabrnęliśmy w ślepy zaułek, mnożą się więc pomysły zmian, i drobnych, i rewolucyjnych. Zdalne nauczanie ujawniło rozmaite wady naszego szkolnictwa, ale także wymusiło pewien postęp technologiczny i (jednak) mentalny. Co prawda, za sprawą pandemii oraz takiej a nie innej ekipy władającej narodową edukacją i nauką, funkcjonujemy póki co na jałowym biegu, ale energia potencjalna zmiany powoli się kumuluje – podkreśla z kolei Jarosław Pytlak, dyrektor Zespołu Szkół STO na Bemowie w Warszawie oraz autor bloga „Wokół Szkoły”.

Eksperci w przywołanym już wcześniej raporcie twierdzą, że w programach nauczania muszą pojawić się tematy związane z ważnymi kwestiami społecznymi i cywilizacyjnymi, takimi jak zmiany klimatyczne czy wykluczenie społeczne. Szkoła powinna też pokazać uczniowi, że zmiany to naturalna kolej życia. Reorientacja zawodowa, pojawienie się nowych, często niezaplanowanych profesji oraz brak stabilizacji będą szansą jedynie dla osób zdolnych do szybkiej adaptacji oraz otwartych na uczenie się przez całe życie.

– Zdolność do adaptacji nie jest pasywna, to między innymi umiejętność samodzielnego poszukiwania wiedzy i rozwijania własnych kompetencji, odnajdywania w sobie motywacji, rozwiązywania problemów, stawiania trafnych pytań i akceptacji ryzyka, jakie przynoszą – czytamy w raporcie.

Najpierw nauczyć nauczycieli

Zmian w szkołach nie będzie jednak bez przemian na uczelniach. Przygotowanie do pracy w szkole polega przede wszystkim na pogłębianiu wiedzy z danej specjalności czy dziedziny. Brakuje tu innowacji i praktyki.

– Aktualnie praktyki pedagogiczne bywają traktowane jako formalność, którą należy zaliczyć, uzupełnienie głównego programu studiów, a nie jako ich podstawa. Jeśli więc obserwujemy problemy z edukacją, to zaczynają się one od uczelni właśnie; od tego, w jaki sposób w szkolnictwie wyższym myśli się o wiedzy i nauce, jak się naucza, jak kształtuje się nawyki przyszłych nauczycieli – zauważają eksperci.

A takie podejście prowadzi do braku interdyscyplinarności. Sami nauczyciele akademiccy stosują archaiczne metody nauczania, bo innych nie znają. „Dziedziczą te nawyki”.

– Na uczelniach, poza naukami eksperymentalnymi, rzadko prowadzone są pracownie metodyki nauczania danego przedmiotu. Nie ma też programu rozwoju kompetencji dydaktycznych, szkoleń w nowych metodach i technikach, które znane są w tym środowisku tylko z prac teoretycznych. Uczelnie wciąż koncentrują się na tym, co ma student wiedzieć, a nie jak sprawić, żeby to rozumiał – konkludują autorzy raportu. I sugerują wyłonienie nowych liderów, którzy zredefiniują edukację wyższą m.in. w oparciu o nowoczesne technologie. Bo najważniejszym celem uniwersytetów powinno być „kształcenie specjalistów od zmiany we wszystkich dziedzinach życia”.

