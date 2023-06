Od 1972 zł do 3080 zł. Tyle wyniosą wcześniejsze emerytury nauczycieli

2338 zł brutto to kwota, na którą będzie mógł liczyć 54-letni nauczyciel po 30 latach pracy (składkowych), w tym 20 latach w oświacie. Tyle samo dostanie jego koleżanka po fachu. Kilka lat starsza, 58-letnia nauczycielka otrzyma 2799 zł.

- Świadczenie nie będzie wysokie, ale nikt nauczycieli nie zmusza, aby z tego prawa korzystali - mówi wiceminister Dariusz Piontkowski.

Emerytura będzie wyliczana na ogólnie obowiązujących zasadach, a więc na podstawie zgromadzonych środków - i liczby miesięcy.

Jej prognozowana wysokość szokuje.

Głosami 236 posłów „za” przy 178 wstrzymujących się oraz 39 „przeciw” Sejm w piątek (16 czerwca) uchwalił ustawę o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela, ustawy o instytutach badawczych, ustawy - Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw.

Noweli zawiera ofertę dla nauczycieli chcących przejść na wcześniejszą emeryturę. Powiedzmy wprost - nieatrakcyjną.

Zgodnie z początkowym brzmieniem dodanego art. 88a KN prawo do wcześniejszej emerytury będzie przysługiwało nauczycielom, którzy podjęli pracę przed 1 stycznia 1999 r. i mogą się pochwalić 30-letnim okresem pracy (mówiąc dokładnie: okresem składkowym), w tym co najmniej 20 lat faktycznego wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela, wychowawcy lub innego pracownika pedagogicznego, z wyjątkiem nauczyciela szkoły za granicą, w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć.

Novum przyjętym w trakcie czytania projektu ustawy jest przepis, według którego o wcześniejszą emeryturę będą mogli się ubiegać nauczyciele mający mniej niż 10 lat do osiągnięcia normalnego wieku emerytalnego.

Pozostał też przepis art. 93c projektu, który określa harmonogram odchodzenia nauczycieli na emeryturę z art. 88a. I tak, począwszy od dnia:

1 września 2024 r. na wcześniejszą emeryturę będą mogli przejść nauczyciele urodzeni przed dniem 1 września 1966 r.;

1 września 2025 r. - nauczyciele urodzeni po dniu 31 sierpnia 1966 r., a przed dniem 1 września 1969 r.;

1 września 2026 r. - nauczyciele urodzeni po dniu 31 sierpnia 1969 r.

Emerytura będzie wyliczana na ogólnie obowiązujących zasadach, a więc na podstawie zgromadzonych środków - i liczby miesięcy.

Z dodanych do projektu przepisów uszczegóławiających wynika, że będzie to równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia podstawy obliczenia ustalonej w sposób określony w pkt 6 i 6a art. 88a (a więc kwota zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne, zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego, zwaloryzowanego kapitału początkowego oraz kwot środków zewidencjonowanych na subkoncie z OFE, z zastrzeżeniem art. 25 ust. 1b ustawy o emeryturach i rentach z FUS, czyli pomniejszonych o podatek) przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na tę emeryturę danego ubezpieczonego.

Świadczenie kompensacyjne może być ciekawą alternatywą dla nauczycieli myślących o zakończeniu pracy

W trakcie prac posłów nad projektem nie przeszedł też pomysł rozszerzenia grupy nauczycieli uprawnionych do świadczenia kompensacyjnego o nauczycieli zatrudnionych w publicznych i niepublicznych placówkach kształcenia ustawicznego, w centrach kształcenia zawodowego, młodzieżowych centrach kształcenia, w domach kultury, w szkolnych schroniskach młodzieżowych i w tzw. pałacach młodzieży, o co zabiegali przedstawiciele opozycji.

