Od nauczyciela często wymaga się odpowiedzialności 24 godz. na dobę. Od kierowcy tylko 10

Nauczyciele ponoszą odpowiedzialność w wymiarze cywilnym, karnym i dyscyplinarnym. Nic dziwnego, że bojąc się odpowiedzialności, wielu z nich coraz częściej rezygnuje chociażby z trudniejszych ćwiczeń na wf-ie czy wycieczek szkolnych.

- Branie tak dużej odpowiedzialności za tak małe pieniądze jest nieporozumieniem - komentuje jeden z nauczycieli.

Nauczyciel ponosi bowiem pełną odpowiedzialność za powierzonych jego opiece uczniów. Nie oznacza to jednak, że można karać nauczyciela za każdy wypadek, jaki zdarzył się na wycieczce.

OC zawodowe nauczyciela chroni go zarówno na terenie szkoły, w trakcie zajęć pozalekcyjnych, wyjść poza szkołę, jak i wyjazdów z uczniami.

Bezpieczeństwo uczniów to priorytet dla każdej placówki edukacyjnej, a nauczyciele odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu tego, by szkoła była miejscem, gdzie uczniowie czują się bezpiecznie i swobodnie rozwijają swoje umiejętności. Tworzenie bezpiecznej przestrzeni zarówno fizycznej, jak i emocjonalnej wymaga od nauczyciela nie tylko przestrzegania zasad bezpieczeństwa, ale także eliminowania potencjalnych zagrożeń, co zwłaszcza w przypadku zajęć praktycznych czy szkolnych wycieczek nie jest rzeczą łatwą. Coraz częściej w obawie przed konsekwencjami nauczyciele rezygnują więc z kolejnych aktywności. Doskonałym przykładem są między innymi lekcje wychowanie fizycznego.

- Rezygnujemy z niektórych zajęć sportowych tylko dlatego, żeby nie wydarzyła się jakaś kontuzja, żeby nie narazić się komuś, żeby się nic nie stało - przyznaje nauczyciel wychowania fizycznego jednego ze śląskich liceów. W zawodzie pracuje od blisko 20 lat i przyznaje, że dziś ciężko mu sobie wyobrazić, że mógłby prowadzić lekcje tak jak kiedyś.

- 20 lat temu na swoich lekcjach robiłem skok przez kozła, stanie na głowie, a teraz całkowicie z tego zrezygnowałem. Po pierwsze dlatego, że może się coś wydarzyć, a nie chcę być pociągnięty do odpowiedzialności, po drugie dlatego, że spadła sprawność uczniów. Niektórzy uczniowie mają problem nawet z bieganiem i potykają się o własne nogi podczas biegu. Niestety te wszystkie paragrafy nie pomagają w tym, żeby tę ich sprawność poprawić - przyznaje ze smutkiem nauczyciel.

W konsekwencji uczniowie robią coraz mniej, a lekcje wychowania fizycznego są coraz mniej interesujące. Bo nawet jeśli nauczyciel robi wszystko zgodnie ze sztuką: prowadzi rozgrzewkę, sprawdzi sprzęt pod kątem bezpieczeństwa, to zawsze może znaleźć się uczeń, który czymś rzuci, sprawi, że coś spadnie - słowem nastąpi sytuacja, na którą nauczyciel nie ma wpływu. Inne zagrożenia wprost spowodowane są warunkami panującymi w szkole.

- Niedopuszczalne jest dla mnie to, że np. mamy dwudziestu sześciu uczniów w jednej grupie ćwiczebnej. Każdy, kto umie liczyć, wie, że w siatkówkę gra 12 osób, a to oznacza, że pozostałe osoby na lekcji siedzą. Do gry w piłkę nożną przynajmniej w naszej szkole nie mamy pełnowymiarowego boiska, a nawet gdybyśmy mieli, to drużyny liczą po 11 osób, a proszę mi wskazać dziewczyny, które będą chciały grać przeciwko chłopcom. Można robić zajęcia dla tak dużej grupy, ale żeby to były zajęcia bezpieczne, musiałyby być to zajęcia taneczne, bieganie w kółko lub podskakiwanie przez 45 minut, a to jest dla uczniów raczej mało interesujące - mówi nasz rozmówca.

Te słowa potwierdza prezes katowickiego oddziału ZNP Jerzy Szmajda.

- Jestem praktykiem, jeśli robiłem cokolwiek w szkole, to zawsze na własną odpowiedzialność. I tak jest niestety w większości szkół: jeżeli się nic nie stanie, no to jest dobrze, ale jeśli się stanie, to wina jest nauczyciela, a w dzisiejszych czasach rodzice obwiniają wszystkich, tylko nie siebie - zdrowy rozsądek poszedł gdzieś precz - mówi Szmajda.

Za co nauczyciel odpowiada podczas szkolnej wycieczki?

" Nauczyciel podczas wyjść grupowych i wycieczek szkolnych odpowiada

za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych mu uczniów, są oni pod jego stałym nadzorem." - taki zapis znajduje się w większości szkolnych regulaminów.

Nauczyciel ponosi pełną odpowiedzialność za powierzonych jego opiece uczniów od momentu rozpoczęcia wyjazdu aż do powrotu uczniów do umówionego miejsca, w którym opiekę nad uczniami przejmują rodzice. Nie oznacza to jednak, że można przypisywać i karać nauczyciela za każdy wypadek jaki zdarzył się na wycieczce.

Przykładem może być wyrok ze Szczecina. Komisja dyscyplinarna przy wojewodzie, a potem komisja odwoławcza przy ministrze edukacji narodowej uznały nauczyciela za winnego tego, że nie zapewnił bezpieczeństwa uczniom w rezultacie czego jedna z uczestniczek wycieczki uległa poważnemu wypadkowi. Chodziło o wypadek uczennicy klasy sportowej na stoku narciarskim. Jedna z uczennic chcąc uniknąć kolizji z dzieckiem, które zajechało jej drogę, zjechała z wyznaczonej trasy w siatkę, a następnie w stojący za nią ratrak. Choć w postępowaniu karnym nie dopatrzono się winy nauczyciela, komisja dyscyplinarna wymierzyła mu karę nagany z ostrzeżeniem.

Sąd Apelacyjny w Szczecinie, uniewinniając nauczyciela, uzasadnił, że nieszczęśliwego zdarzenia nikt nie mógł przewidzieć ani mu zapobiec, poza osobami, które nieprawidłowo ustawiły ratrak przy trasie zjazdowej.

Zdarza się, że nauczyciele - bojąc się odpowiedzialności za ewentualne wypadki - rezygnują z organizowania uczniom wycieczek (fot. pixabay)

Zawodowy kierowca ma prawo do odpoczynku, nauczyciel nie

Odpowiedzialności nauczycieli dotyczy jednak nie tylko tego co dzieje się w ciągu dnia podczas wycieczki, ale także w nocy - dlatego wielu z nich świadomie rezygnuje z brania odpowiedzialności i nie chce jeździć z uczniami na wycieczki.

- Mówi się, że nauczyciel jak jedzie na wycieczkę odpowiada 24 godziny na dobę, że powinien cały czas patrzeć czy uczniowie czegoś nie robią, nie broją nawet przez noc i wiadomo, że jest to niemożliwe bo nauczyciel też musi kiedyś spać - mówi nam anonimowo jeden z nauczycieli. Jego zdaniem takie oczekiwania wobec nauczycieli są nierealne i szkodliwe.

- Dochodzimy do takiego paradoksu, że zawodowy kierowca kiedy przekroczy czas pracy, czyli 10 godzin jest karany, za to że przekroczył ten czas i nie wypoczywa, a my nauczyciele jesteśmy karani za to, że nie jesteśmy w stanie pracować 24 godziny na dobę i potrzebujemy odpocząć. Dlatego nauczyciele nie chcą jeździć z tymi młodymi ludźmi, co jest wielką stratą dla dzieci i posiłkują się biurami podróży, które słono sobie każą za to płacić. Branie taki dużej odpowiedzialności, za takie małe pieniądze jest nieporozumieniem - komentuje nauczyciel.

- Dyrektorzy też nie lubią mieć wypadków w pracy, to trzeba w statystyce wykazywać, potem odpowiadać na trudne pytania - dodaje prezes katowickiego oddziału ZNP Jerzy Szmajda

Co daje nauczycielowi ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej?

Nauczyciele zatrudnieni w publicznych szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych oraz w tzw. niepublicznych placówkach mogą ponosić odpowiedzialność: za uchybienia godności zawodu nauczyciela, za uchybienia obowiązkom określonym w Karcie nauczyciela, za uchybienia przeciwko porządkowi i organizacji pracy.

Odpowiedzialność cywilna nauczyciela powstaje, gdy działanie nauczyciela spowodowało szkodę pozostającego pod jego opieką ucznia lub mogło narazić go na szkodę. Karna odpowiedzialność nauczycieli ma miejsce w sytuacji, w której zachowanie nauczyciela jest kwalifikowane jako wykroczenie lub przestępstwo. Zwykle związane jest z naruszeniem nietykalności cielesnej, groźbami, nękaniem czy przestępstwami o charakterze seksualnym. Może również być bezpośrednio związana z nieudzieleniem pomocy uczniowi lub nieumyślnym doprowadzeniem do jego śmierci.

Dyscyplinarna i porządkowa odpowiedzialność nauczycieli popularnie określana jako: „administracyjna” dotyczy głównie dwóch obszarów: odpowiedzialności dyscyplinarnej regulowanej przepisami Karty nauczyciela oraz odpowiedzialności porządkowej regulowanej przez Kodeks pracy. Może być konsekwencją m.in.: niskiej kultury osobistej nauczyciela lub popełnieniem plagiatu tudzież oszustwa.

Od odpowiedzialności cywilnej nauczyciel może się ubezpieczyć. Wielu z nich to robi, większość na własną rękę. OC zawodowe nauczyciela chroni go zarówno na terenie szkoły, w trakcie zajęć pozalekcyjnych, wyjść poza szkołę jak i wyjazdów z uczniami.

