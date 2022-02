Oferty dla nauczycieli. Można zacząć pracę niemal natychmiast

Kodeks pracy , 2022-02-16 12:50:24

Do Rambo III: jeśli ktoś jest wypalony, sfrustrowany - to powinien pójść do psychologa i psychiatry. Na podstawie opinii psychiatry uzyska prawo do renty ZUS ( i tak koniecznie trzeba zrobić - bo wypaleńcy nie powinni uczyć naszych dzieci ). Natomiast oczekiwanie wcześniejszej emerytury jest niespra

...

wiedliwym społecznie/jest roszeniowością ). Np. pielęgniarki pracujące na oddziałach dziecięcych (też mają wykształcenie mgr ) pracują na podstawie Kodeksu pracy ( 40 godz. tygodniowo, całodobowo, w soboty, niedziele, święta też , mają 26 dni urlopu i prawa do wcześniejszej emerytury - za to mają prawo obserwacji pseudo-pracy nauczycieli, którzy na pseudo nauczanie, na kilkanaście minut, wpadają ). Dość tego! Kodeks pracy dla nauczycieli ( jak i dla innych grup zawodowych sfery budżetowej )