Ogólnopolska Sieć Edukacyjna narusza prywatność uczniów i nauczycieli?

Czy system OSE wykorzystuje sztuczną inteligencję, aby śledzić, co uczniowie i nauczyciele oglądają, czytają, czy jakie wiadomości wysyłają do siebie w internecie? To tylko niektóre z wątpliwości, z którymi musiało zmierzyć się Ministerstwo Edukacji i Nauki.

W Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej funkcjonuje program monitorujący zachowania użytkowników sieci. Za pomocą sztucznej inteligencji program ma na podstawie aktywności uczniów w internecie wykrywać grożące im niebezpieczeństwo.

System może ich chronić przed nieodpowiednimi treściami i zapobiegać tragediom, ale za cenę poważnej ingerencji w sferę prywatności.

Nie ma jednak informacji o jakichkolwiek działaniach zmierzających do ochrony dzieci podjętych za pomocą programu.

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE) to program, który został stworzony przez Ministerstwo Cyfryzacji i jest zarządzany przez NASK. Jego celem jest dostarczanie szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego Internetu dla szkół. Każda zainteresowana placówka może dołączyć do sieci.

W ramach OSE wprowadzono system monitorujący zachowania uczniów w Internecie. Dzięki zaawansowanym technologiom ten system jest w stanie "rozpoznawać emocje i intencje uczniów na podstawie przesyłanych obrazów, filmów i wiadomości". Dzięki analizie treści, które dzieci przeglądają i ich aktywności w sieci, system ma wykrywać potencjalne zagrożenia i umożliwiać reakcję w przypadku, gdy dziecko jest narażone na niebezpieczeństwo.

Jednak zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO) działanie tego systemu wiąże się z poważnym ingerowaniem w prywatność osób korzystających z OSE, czyli uczniów i nauczycieli. Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił więc do Ministerstwa Edukacji w Nauki z pytaniem czy system wykorzystuje sztuczną inteligencję, aby śledzić, co uczniowie oglądają, czytają oraz jakie wiadomości wysyłają i piszą do siebie w Internecie i jak wykorzystuje zebrane dane.

RPO wielokrotnie zwracał uwagę, że ochrona życia prywatnego, jak to określa Konstytucja RP, obejmuje również autonomię informacyjną. Oznacza to prawo do samodzielnego decydowania o ujawnianiu informacji dotyczących siebie innym osobom oraz prawo do kontrolowania tych informacji, jeśli znajdują się one w posiadaniu innych podmiotów.

Czy Ogólnopolska Sieć Edukacyjna narusza prywatność uczniów i nauczycieli?

Ministerstwo Edukacji i Nauki zapewnia, że Ogólnopolska Sieć Edukacyjna ( OSE) nie narusza prywatności uczniów i nauczycieli.

" Zgodnie z informacjami przekazanymi przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, podstawą założeń systemów bezpieczeństwa OSE, w tym systemu B3, od początku ich projektowania jest zgodność z przepisami prawa oraz ochrona prywatności i danych osobowych wszystkich użytkowników. Podstawową zasadą działania systemu jest monitorowanie ruchu sieci internetowej bez ingerencji w przesyłane treści oraz prywatność użytkowników." - możemy przeczytać w odpowiedzi wysłanej do Rzecznika Prawo Obywatelskich.

Jak wyjaśnia dalej ministerstwo system zbiera jedynie wybrane dane i za każdym razem są one anonimowe.

"Złożona architektura systemów bezpieczeństwa pomija analizę ruchu w przypadku komunikacji dotyczącej wiadomości poczty elektronicznej, komunikatorów internetowych, jak również wszystkich portali internetowych, które mogą zawierać dane wrażliwe bądź umożliwiające identyfikację użytkownika, w szczególności takich jak systemy transakcyjne banków, portale urzędowe czy służby zdrowia. Co ważne, system B3 w pierwszym kroku swojego działania, na dopuszczonych rodzajach komunikacji, dokonuje jednokierunkowej, nieodwracalnej anonimizacji danych, dzięki czemu nie jest możliwe ich ponowne odtworzenie. Dzięki realizacji powyższych założeń projektowych, system B3 nie ingeruje w życie prywatne uczniów i nauczycieli, dotyka jedynie tych treści, które nie zawierają co do zasady danych wrażliwych." - czytamy w odpowiedzi Ministerstwa.

Przemysław Czarnek uważa, że dyrektorzy powinni mieć dostęp do raportów z systemu OSE

W jaki sposób Ogólnopolska Sieć Edukacyjna zareaguje na wykryte zagrożenia? System zredaguje dane o dostępie do treści potencjalnie szkodliwych będą podstawą do przygotowania raportu dla dyrektora szkoły.

Raport będzie zawierał informacje statystyczne dotyczące poszczególnych kategorii w odniesieniu do danej szkoły. System do swojego doskonalenia wykorzystuje między innymi uczenie maszynowe w ocenie Ministerstwa Edukacji i Nauki, udostępnianie dyrektorom szkół raportów na etapie uczenia się systemu należy uznać za przedwczesne.

"W mojej ocenie raporty udostępniane dyrektorom szkół mogą przyczynić się do podejmowania przez nich właściwych decyzji zarówno w sprawach doraźnych, jak i podczas planowania działań w dłuższej perspektywie czasowej – np. w ramach programów wychowawczo - profilaktycznych" - czytamy w odpowiedzi ministra Przemysława Czarnka.

