Ostra krytyka planowanych zmian w oświacie. "Dyrektor straci rolę menadżera, a stanie się urzędnikiem"

„Konstytucja zapewnia JST samodzielność w realizacji zadań własnych, która podlega ochronie sądowej, do której coraz częściej musimy się odwoływać w sporach z kuratorami i MEiN” – podkreśla prezes zarząd ZMP Zygmunt Frankiewicz.

Według samorządowców postulowane zmiany dają zbyt dużą władzę kuratoriom oświaty, które w ten sposób mogą podejmować decyzje wykraczające poza zakres obowiązków dotyczący kontroli zgodności z prawem.

„Edukacja publiczna jest zadaniem własnym JST. Dopóki tak jest, Konstytucja wiąże z przekazaniem odpowiedzialności za konkretne zadania gwarancje samodzielności w ich wykonywaniu i adekwatnych do zakresu zadania środków finansowych” – wskazuje ZMP.

To kolejne stanowisko sformułowane przez organizacje samorządowe oraz związane z oświatą, krytycznie odnoszące się do propozycji zmian forsowanych przez ministra edukacji Przemysława Czarnka, a - jak podkreślają krytykujący - zmierzających do wzmocnienia roli kuratorów oświaty.

"Może nie tyle wzmocnienie roli kuratora, bo ta rola pozostaje taka sama. Kurator jest organem nadzoru pedagogicznego we wszystkich placówkach oświatowych, więc jest jednym z tych dwóch organów rządzących szkołą. Organ prowadzący, czyli najczęściej samorząd, również niekiedy stowarzyszenia i kurator, jako organ nadzoru pedagogicznego. Natomiast dokładamy kompetencji kuratorowi w związku z tym organem nadzoru pedagogicznego po to, żeby przeciwdziałać różnego rodzaju próbom indoktrynacji dzieci przez podmioty, które wchodzą do szkoły i uczą czegoś, co z podstawą programową jest nijak zbieżne" - mówił jeszcze przed wakacjami Przemysław Czarnek w rozmowie z Radiem Wrocław.

Związek Miast Polskich kategorycznie protestuje, podkreślając, że projekt nowelizacji ignoruje fakt, że – zgodnie z ustawami ustrojowymi – edukacja jest zadaniem własnym gmin i powiatów.

„Konstytucja zapewnia jednostkom samorządu terytorialnego samodzielność w realizacji zadań własnych, która podlega ochronie sądowej, do której coraz częściej musimy się odwoływać w sporach z kuratorami i MEiN. Sądy wielokrotnie orzekają na korzyść samorządu, wskazując na brak uzasadnienia dla decyzji kuratorów oraz ignorowanie przez nich sytuacji gminy lub powiatu” – podkreśla w stanowisku Zygmunt Frankiewicz, prezes zarząd ZMP.

Zbyt duża decyzyjność po stronie kuratoriów oświaty?

Samorządowcy krytykują fakt, że organy nadzoru pedagogicznego podejmują decyzje w sprawach, które znacznie wykraczają poza kontrolę zgodności z prawem (art. 171 Konstytucji), nie ponosząc żadnej odpowiedzialności za ich skutki. A jeśli ktoś musi ponieść konsekwencje to ponoszą je jednostki samorządu terytorialnego. Jako organy prowadzące szkoły, według ZMP, pozbawiane są możliwości podejmowania decyzji zgodnie z zasadami racjonalności i efektywności.