Oświatowa Solidarność powołała sztab protestacyjny. "Rząd oszukuje nauczycieli"

- Wiele lat walczyliśmy z dwiema godzinami karcianymi, które były przyczyną konfliktów i wprowadziły chaos w pracy placówek oświatowych. Były one krytykowane i ostatecznie zlikwidowane przez obecnie rządzących. Teraz proponuje się osiem godzin karcianych tygodniowo pod hasłem dostępności nauczyciela i zwalczania biurokracji. Praktyka pokazała, że jest to dodatkowe zmuszenie nauczyciela do pracy bez wynagrodzenia bez określenia czasu i warunków pobytu w placówce. Proponuje się tylko konieczność rozliczenia tego pobytu w szkole na piśmie - pisze oświatowa "Solidarność".

Nie wyklucza się żadnej formy protestu

Jeszcze przed założeniem sztabu protestacyjnego, związkowcy z "Solidarności" zapowiadali, że może dojść do poważnego strajku. W jakiej formie? Decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła.

- Na poniedziałkowym (4 października) spotkaniu tych pomysłów było wiele. Dlatego postanowiliśmy, że je jeszcze przemyślimy dopiero wtedy spróbujemy jakoś zaplanować nasze działania. Bo minister Przemysław Czarnek całkowicie nas zaskoczył, zmienił nagle retorykę i nie wiemy, co się stało. Spotykaliśmy się, rozmawialiśmy na różne tematy – na naszej Radzie mówił co innego, robił nam nadzieje, a teraz nie chce z nami rozmawiać. Dlatego dzisiaj Krajowa Komisja przyjęła stanowisko, w którym wezwała rząd do wypełnienia porozumienia z nauczycielami – powiedział Ryszard Proksa, przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

Podkreśla, że związek nie wyklucza żadnej formy protestu, bo ludzie są bardzo wzburzeni.

- Mamy deklaracje Regionów, że będą nam pomagać, więc zobaczymy. Obecnie hasło jest takie: „najpierw porozumienie” – mówi Ryszard Proksa. - I zobaczymy, jak podejdzie do tego rząd. Jeśli będzie się chciał dogadać, to jesteśmy gotowi na naprawdę kompleksową rozmowę o zmianach. Nie zgodzimy się natomiast na te ostatnie propozycje - one zostaną odrzucone w całości.