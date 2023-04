Oświatowa "Solidarność" sprzeciwia się likwidacji Karty nauczyciela

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" opublikowała oświadczenie, w którym zdecydowanie sprzeciwia się zapowiadanej przez ministra edukacji i nauki likwidacji Karty nauczyciela.

Likwidację Karty nauczyciela zapowiedział minister edukacji Przemysław Czarnek.

- Karta nauczyciela uchwalona w 1982 r. nie pasuje do dzisiejszej rzeczywistości, jest absolutnie przeregulowana, nieczytelna. Trzeba ją zastąpić w przyszłej kadencji nowoczesnym aktem prawnym - powiedział Czarnek. - Chcemy zlikwidować Kartę nauczyciela. Mamy to w swoim programie i będzie to robione zaraz na jesieni. Tak, Karta nauczyciela musi zostać zlikwidowana" - powiedział wówczas Czarnek.

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" stanowczo sprzeciwia się planom ministra. Jak zaznacza w opublikowałbym oświadczeniu, w każdym cywilizowanym państwie konieczne jest ustawowe określenie statusu zawodu nauczyciela.

Wymaga tego niezwykle ważna jego rola społeczna w wychowaniu i kształtowaniu kolejnych pokoleń Polaków. Permanentne zmiany w pragmatyce zawodu, nakładanie coraz to nowych zadań bez stosownej gratyfikacji, trudne warunki pracy w przepełnionych oddziałach, brak stabilizacji w zawodzie nauczyciela powodują coraz częściej chęć odchodzenia z pracy

- pisze oświatowa "Solidarność".

Organizacja zwraca też uwagę na obserwowany brak napływu do zawodu nowych absolwentów szkół wyższych.

W konsekwencji polska szkoła publiczna stanie się szkołą o niskiej jakości nauczania, z której nastąpi odpływ dzieci dobrze uposażonych rodziców do szkół prywatnych

- alarmuje "Solidarność".

Zdaniem Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" pomysł likwidacji Karty nauczyciela "to kolejny krok na drodze do degradacji polskiej oświaty i obniżenia prestiżu zawodu nauczyciela".

Nie zgadzamy się na zniszczenie Karty nauczyciela - ogólnokrajowego układu zbiorowego pracy, z wielkim trudem osiągniętego przez NSZZ "Solidarność"!

- czytamy w oświadczeniu.

