Oświatowi związkowcy odpowiadają na krytykę: "Nie jesteśmy nierobami"

Związek Nauczycielstwa Polskiego i Solidarność oświatowa to dwa największe związki skupiające w sumie ponad połowę nauczycieli publicznych szkół i przedszkoli, którym dostaje się od uczestników życia medialnego i społecznościowego za brak działań, za opieszałość, za niepodejmowanie trudnych kwestii, za związki z politykami itd. Do tego stopnia, że część dyskutujących osób chciałaby, żeby związki zniknęły z życia publicznego. Czy słusznie?

Nauczyciele i internauci ostro krytykują działalność związków zawodowych reprezentujących środowisko oświatowe.

Wytykają im nieróbstwo i brak konkretnych działań oraz wysokie koszty funkcjonowania.

Związkowcy nie widzą tego problemu. - Jeśli nie będzie związków, to kto będzie negocjował np. wynagrodzenia? - pytają.

"Kiedy się skończy to nieróbstwo tych pasożytów związkowych na etatach? Sami ich żywimy swoimi składkami po 40-50 zł miesięcznie. Zamiast dziecku swojemu coś kupić, to płacisz na nieroba, co siedzi i kawkę pije i śmieje ci się w oczy jaki jesteś naiwny. A jak się chcesz wypisać ze związku, to gniewa się ten nierób na ciebie, że jak to możliwe, że nie chcesz sponsorować dalej nieroba" - tak brzmi komentarz internauty "Rysia" zamieszczony pod jednym z artykułów opublikowanych w Portalu Samorządowym.

Podobnych - czy w podobnym tonie - jest więcej.

"Nauczyciele wypisują się ze związku, bo zobaczyli, że ich interesów nikt nie reprezentuje, więc ci prezesi utracą ciepłe posadki i będą musieli wrócić do pracy, ponieważ jak jest brak odpowiedniej ilości członków związku to kończy się etat dla nieroba, a niektórzy już tak się przyzwyczaili do nieróbstwa, że zapomnieli jak praca nauczyciela wygląda" - pisze "Jurek".

- Teraz niezłe pieniążki od każdego nauczyciela wydębia związek, średnio niech będzie 40 zł miesięcznie to daje rocznie 480 zł. A jak ktoś należy 20 lat i więcej do związku, to jakby wpłacał na książeczkę. Uzbiera się z 15 tys. z oprocentowaniem. I co masz z tego nauczycielu? Nic. (…) Zrobiono strajk nauczycielski i co? Był postulat o przywróceniu naszych przywilejów emerytalnych? O ile się nie mylę - nie. A teraz zarabiamy jak biedaki. I jaki efekt działań naszych struktur związkowych? Zerowy. Więc pytam się, po co płacić na coś czy na kogoś, jak nic nie robi, aby nam się coś polepszyło. Dlaczego płacimy tak duże pieniądze na nierobów? Nie wystarczy symboliczna 1zł?" - zastanawia się "gebr".

Czytaj też: Nauczyciele będą mieli wcześniejsze emerytury. Tylko, czy to ich ucieszy:

To oczywiście tylko fragmenty zaskakującej wymiany zdań, która wywiązała się między internautami. Jej uczestnicy nie szczędzili słów krytyki ani Solidarności oświatowej, ani Związkowi Nauczycielstwa Polskiego, co może tylko świadczyć o tym, że nauczycielskie związki zawodowe nie są najlepiej postrzegane przez środowisko. Być może dlatego, że w negocjacjach z rządem, organami prowadzącymi czy też na poziomie szkoły czy przedszkola nie są tak skuteczne, jak by tego nauczyciele czy w ogóle pracownicy oświaty sobie życzyli.

Nie czekając na dalszy bieg wypadków PortalSamorzadowy.pl postanowił zapytać wprost reprezentantów wspomnianych związków - czy mają coś na swoją obronę i czy w ogóle się z takimi opiniami zgadzają. Oto co nam powiedzieli.

Związki zawodowe są nauczycielom konieczne

Według Krzysztofa Baszczyńskiego, wiceprezes ZNP osoby, które mają tak krytyczne zdanie na temat związków zawodowych, "chyba nie do końca widzą rolę i potrzebę takiego ruchu. - Oczywiście, ta skuteczność działań jest różna, ale potrzeba istnienia związku jest niezaprzeczalna - podkreśla.

Czytaj też: Perspektywy zawodowe nauczycieli dalej nie są satysfakcjonujące. Minister edukacji: Podzielam tę opinię

Jego zdaniem nie ulega wątpliwości, że to pracodawcom, organom prowadzącym, resortowi edukacji najbardziej zależy na tym, żeby związki były słabe, albo żeby ich w ogóle nie było. Bo wiele rozwiązań, które wprowadza się w zakładach pracy, w danym samorządzie czy w kraju wymaga opinii związków zawodowych, a nie wszyscy są zwolennikami wsłuchiwania się w głos pracowników.

- Jestem przekonany, że związki są wręcz konieczne pracownikowi, zwłaszcza kiedy pojawia się problem związany z karami, zwolnieniami, doradztwem prawnym, bo od tego są związki zawodowe - twierdzi.

Krzysztof Baszczyński, wiceprezes ZNP (fot. PAP/Tomasz Gzell)

Dlatego jego zdaniem bardzo krzywdząca jest ocena, że związkowcy to darmozjady, bo przecież w zdecydowanej większości członkowie organizacji pracowniczej, również ci funkcyjni, to są osoby pracujące, które w większości swoją działalność związkową traktują jak działalność społeczną.

- W ZNP na około 200 tys. członków nie więcej jak 400 osób to osoby funkcyjne, oddelegowane do pracy w strukturach związku - podkreśla.

Składka wraca do członków

- Myślę, że osoby, które twierdzą, że działacze związkowi to darmozjady, nie znają specyfiki tej pracy, nie znają naszych zakresów obowiązków. Więc nie tylko się nie zgadzam z taką opinią, ale jestem też nią zniesmaczony - dodaje Baszyczyński.

Czytaj też: ZNP: To nie my pozbawiliśmy nauczycieli uprawnień do wcześniejszej emerytury

Wiceprezes ZNP nie zgadza się też z opinią, że składka członkowska jest pobierana za nic lub jest za wysoka, ponieważ ona w zdecydowanej większości wraca do tego, kto ją płaci.

- W ZNP przeszło 70 proc. wraca do członka związku, w różnej postaci - w formie zapomóg, zasiłków statutowych oraz - co bardzo istotne - w formie pomocy prawnej - wyjaśnia.

Zwraca też uwagę, że obecnie większość spraw pracowniczych jest rozstrzygana na terenie zakładu pracy, a w przypadku oświaty również na poziomie organu prowadzącego czy nawet rządu, dlatego ci, którzy występują w imieniu pracowników mają co robić.

- Na przykład w przypadku wynagrodzeń - czy to nauczycieli, czy pracowników niepedagogicznych - są podane tylko minimalne stawki, wszystko inne jest przedmiotem negocjacji. Więc jeżeli nie będzie tych związków zawodowych, to kto ma te negocjacje prowadzić? - pyta.

"Nie jesteśmy nierobami"

Jerzy Ewertowski, członek prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, na pytanie czy nauczycielom potrzebne są związki zawodowe, odpowiada: - jeżeli chcemy wrócić do XIX wieku, to nie. Trzeba jednak pamiętać, że ruch związkowy narodził się właśnie w XIX wieku, w celu poprawy warunków pracy pracowników. Natomiast w kwestii krytyki działalności związkowej stwierdza:

- Zazdroszczę internautom, którzy bez podania merytorycznych argumentów krytykują działania związkowe. Równie dobrze mogę powiedzieć, że jeśli my jesteśmy nierobami, którzy tylko pobierają składki, to internauci, którzy tak twierdzą są idiotami.

Czytaj też: Solidarność oświatowa spuszcza z tonu. Chce taką podwyżkę, jak budżetówka

Pieniądze muszą być

Podkreśla, że związek musi mieć jakieś pieniądze na działalność.

- Reprezentuję skromny oddział związku i muszę posiadać jakiś program prawniczy, różnego rodzaju sprzęty, w tym komputery. Muszę mieć na delegacje, bo czasami potrzebuję gdzieś wyjechać - przecież nie będziemy zrzucać się do kapelusza. To by dopiero było nieprofesjonalne - tłumaczy. - Każda organizacja musi posiadać środki na swoją działalność - no może z wyjątkiem Polski 2050, która ma zero środków - dodaje.

Jerzy Ewertowski z KSOiW NSZZ

Przedstawiciel KSOiW NSZZ „Solidarność” podkreśla, że gdyby uzwiązkowienie nauczycieli wynosiło powyżej 90 proc., tak jak na Zachodzie, to tak potężna armia związkowców, jak w przypadku pracowników oświaty, miałaby siłę przebicia, mogłaby naprawdę tupnąć nogą.

- Ale pasożytowanie na cudzej działalności prowadzi do tego, co mamy. Ruch związkowy jest z natury wszędzie osłabiany i od samozaparcia pracowników związkowców zależy, w jaki sposób uda się swoje problemy i postulaty przeforsować - mówi.

Jego zdaniem takie głosy, jak zacytowane na wstępie, świadczą o dość niskiej świadomości osób je wypowiadających. Nauczyciele powinni wiedzieć, że świat zmierza w kierunku dialogu społecznego, tym bardziej że sami na co dzień muszą podejmować dialog z roszczeniowymi rodzicami.

- Jeżeli tego nie rozumieją to wcale się nie dziwię, że tylko narzekają, nie mogąc się doczekać zwyżki wynagrodzeń, uposażenia i poprawy warunków pracy - podsumowuje.

TAGI

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.