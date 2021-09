Pensje nauczycieli. Będą podwyżki, ale i większe pensum. Związkowcy niezadowoleni

MEiN przewidział jednak 3-letni okres przejściowy, dający możliwość elastycznego przechodzenia na nowy system, co oznacza, że resort zakłada redukcję etatów. O jaką liczbę nauczycieli może chodzić, trudno powiedzieć. Liczba godzin pracy nauczycieli wzrośnie wprawdzie o 22 proc., ale, jak na konferencji prasowej zapewniał minister, pensum zwiększy się tylko o jedną godzinę, bo już dzisiaj każdy nauczyciel ma średnio trzy godziny ponadwymiarowe.

Do zwiększonego pensum ministerstwo proponuje dołożyć jeszcze 8 godzin pracy tygodniowo w szkole, a więc godzin, w których nauczyciel byłby dostępny. Byłyby to tzw. godziny rejestrowane – przeznaczone np. spotkania i indywidualne rozmowy z rodzicami, konsultacje z uczniami, wycieczki szkolne, doraźne zajęcia i aktywności związane np. z przygotowaniem akademii, wolontariatem, organizacją i opieką nad uczniami podczas np. dyskotek, rady pedagogiczne.

Zwiększenie pensum i godzin ma dotyczyć wszystkich nauczycieli – w tym również bibliotekarzy, nauczycieli świetlicowych, przedmiotowców i nauczycieli wczesnoszkolnych. Wyjątkiem są tu nauczyciele przedszkolni.

– Zwróciłem uwagę ministrowi, że w ten sposób odbiera uprawnienia radom pedagogicznym, bo to one określają w statucie, co nauczyciel ma robić poza pensum – mówi Krzysztof Baszczyński.

To nie jest podwyżka

Nauczyciele skupieni w związkach zawodowych nie widzą w tych zmianach podwyżki wynagrodzeń.

- Wyliczyliśmy to bardzo precyzyjnie. Jeśli zwiększy się o 4 godziny pensum, to oznacza, że w godzinach ponadwymiarowych nauczyciel dostanie w granicach 960 zł miesięcznie. Do tego likwidacja socjalu w dotychczasowym kształcie – to kolejne prawie 140 zł, ujednolicony dodatek wiejski w wysokości 300 zł, dodatek na staż. To niepoważna propozycja – stwierdził prezes Baszczyński.

Przedstawiciel ZNP podkreślił, że z systemu zniknął również dodatek wyrównawczy, a pojęcie "średniego wynagrodzenia" zostało zamienione na "wynagrodzenie przeciętne". Nie wiadomo, jakie to ma mieć przełożenie na środki, które będzie otrzymywał samorząd, dlatego że zgodnie z Kartą Nauczyciela samorząd zabezpiecza środki na średnie wynagrodzenie.

- Obawiamy się, że przez to pracownik zostanie na minimalnym wynagrodzeniu zasadniczym i minimalnych dodatkach – wyjaśnia.

Według wyliczeń MEiN od 1 września przyszłego roku wynagrodzenia zasadnicze przedstawiałyby się następująco:

4010 zł zarabiałby stażysta (i nauczyciel kontraktowy) - obecnie ich pensje zasadnicze wynoszą 2949 zł i 3034 zł (wzrost odpowiednio o 1061 zł i 976 zł);

4540 zł miałby zarobić nauczyciel mianowany, który obecnie ma 3445 zł wynagrodzenia zasadniczego (wzrost o 1095 zł);

5040 zł zarabiałby nauczyciel dyplomowany - obecnie jest to 4046 zł, czyli jego pensja zasadnicza wzrosłaby o kwotę 994 zł.

Podwyżki potrzebne już od stycznia

Według Krzysztofa Baszczyńskiego zaproponowane zmiany w wynagrodzeniach nauczycieli nie mają charakteru systemowego. Powielają jedynie to, co jest dzisiaj w Karcie Nauczyciela.

- Oznacza to, że politycy, jak dotychczas, będą ustalać kwotę bazową i od tego będzie zależał wzrost wynagrodzeń. Wbrew zapowiedziom ministra system wynagrodzeń znowu nie został oparty na średniej krajowej, co od dawna postulujemy. I to budzi nasz zdecydowany sprzeciw – tłumaczy Krzysztof Baszczyński.

ZNP nie wie, czy będzie uczestniczyć w kolejnym spotkaniu zespołu, które ma się odbyć 20 października. Do 8 października strony mają czas, by przedstawić opinie w sprawie proponowanych zmian. ZNP zdecyduje o tym już 2 października, chociaż nie będzie to łatwe.

- Na to wszystko trzeba jeszcze nałożyć rewolucję w awansie zawodowym, która wg pana ministra jest już przesądzona. A przecież myśmy w ogóle w tym nie uczestniczyli. Żadnego związku tam nie było. Powiedzieliśmy, że najpierw trzeba załatwić sprawy wynagrodzenia – zapowiedział.

Baszczyński podkreślił, że obecnie najistotniejsze są podwyżki już od 1 stycznia 2022 r., ponieważ ludzie nie wytrzymają kolejnego roku oczekiwania na wzrost wynagrodzeń.

- Zapytaliśmy o to ministra Czarnka podczas spotkania, bo dzisiaj kwota bazowa jest zamrożona, co oznacza, że możemy zapomnieć o podwyżkach. Ale to pytanie pozostało bez odpowiedzi – stwierdził.