Pensje nauczycieli. Podwyżki muszą być wypłacone do końca czerwca

Dziennikarzyna to pisała

2022-06-22 13:09:11

Pensja nauczyciela DYPLOMOWANEGO ( najwyższy stopień ) to obecnie 4242 zł BRUTTO. Plus stażowe ( max 20 % ) to daje około 5 tys. BRUTTO. Plus wychowawstwo ( nie każdy 300 zł BRUTTO ). Na rękę daje to około 3600 zł. Czy to dużo ? Po studiach i 20 latach pracy ? 500-600 euro ? Toż to chory kraj !!!!

