Pensje nauczycieli w 2022 roku. Podwyżki tylko za ustępstwa ws pensum

nauczyciel ze szkoły, 2022-02-12 11:13:30

Jak to jest q...a możliwe aby terroryzować nauczycieli? jakim prawem kartą przetargową w negocjacjach jest art. 88 KN? dlaczego rząd razem z Czarnkiem (lans, lans, lans) szaCHUJE nauczycielami trzymając w garści ich prawa które zostały im haniebnie zabrane przez ekipę Tuska? jak to jest możliwe by c

...

i którzy tak mocno obecnie bronią KONSTYTUCJI z Bolkiem na czele nie widzieli praw człowieka i nabytych praw pracowniczych- czemu te wszystkie urzędnicze persony tak łatwo wycierają sobie gęby jakimiś hasłami typu "dobro ogółu" - czy te wszystkie persony z urzędów i kuratoriów są godne tego by zarabiać wielokrotność pensji nauczyciela (który okrada własną rodzinę i łoży na szkołę)- czy zadufani wójtowie którzy są często intelektualnymi miernotami mają mieć wpływ na szkołę poprzez obcinanie subwencji oświatowej... itd...itp... oświata to obecnie świat zbudowany z dwóch trybików które niczym maszynka do mięsa zmielą nauczyciela, ucznia, papier, przepisy, wartości, prestiż w jedną medialno-fejsbukową papkę którą ładnie się sprzedaje na fejsie a w rzeczywistości to świat zniszczonych ludzi i zakłamania rzeczywistości- bagno które wciąga a nauczyciel jest sztokholmską ofiarą systemu oświatowego - DO MŁODYCH : NIE DAJCIE SIĘ WKRĘCIĆ W SZKOŁĘ !!! - TO JEST TAK ZEPSUTA INSTYTUCJA KTÓREJ NIE ODBUDUJE NAWET TYSIĄC CZARNKÓW - to ja - nauczyciel ze szkoły !