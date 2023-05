Pensje polskich nauczycieli w ogonie Europy. Gorzej jest tylko w trzech krajach

Porównując wynagrodzenia nauczycieli w Polsce i w pozostałych krajach Europy, nasuwa się jeden wniosek. Nasz kraj dzieli od nich przepaść.

Analizy wynagrodzeń europejskich nauczycieli podjęli się dziennikarze niemieckiego serwisu welt.de. Powołują się w niej m.in. na dane Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Wynika z nich, że polscy nauczyciele mogą liczyć na niemal najniższe wynagrodzenie w Europie. Gorzej jest tylko w trzech krajach.

Niskie płace oraz słaba reputacja sprawiają, że w Europie zawód nauczyciela traci na atrakcyjności.

Według danych OECD przytoczonych przez welt.de dotyczących średnich rocznych zarobków nauczycieli szkół podstawowych na początku kariery, Luksemburg wyróżnia się jako kraj, w którym pedagodzy mogą liczyć na najwyższe wynagrodzenie. Ich roczne zarobki brutto wynoszą tam 72 tys. dol., co przekłada się na blisko 297 tys. zł. Polskę wyprzedzają m.in. Litwa (31 tys. dol.; ok. 127 tys. zł), Czechy (26 tys. dol.; ok. 106 tys. zł), Estonia (25 tys. dol.; ok. 105 tys. zł) i Grecja (20 tys. dol.; ok. 84 tys. 357 zł).

Polska oraz trzy inne europejskie kraje znalazły się poniżej granicy 20 tys. dol. Polski nauczyciel szkoły podstawowej, według danych OECD, średnio zarabia 81 tys. zł. Gorzej wypadają tylko Węgry (17 tys. 58 dol.; ok. 70 tys. zł), Słowacja (16 tys. dol.; ok. 68 tys. zł) i Łotwa (16 tys. dol.; ok. 68 tys. 344 zł).

Niskie płace nauczycieli mają negatywny wpływ na ich reputację

Jak zauważa welt.de, jeśli chodzi o warunki płacowe w nauczaniu, powodów do zadowolenia nie mają też nauczyciele we Włoszech. Nauczyciele szkół podstawowych w Rzymie otrzymują jedne z najniższych wynagrodzeń w Europie Zachodniej. Mając 15 lat doświadczenia zawodowego, nauczyciel może liczyć na ok. 36 tys. euro rocznie (ok. 164 tys. zł).

Jednak - co podkreślają autorzy analizy - mimo niskich zarobków, zawód nauczyciela wciąż przyciąga wielu chętnych, ponieważ nauczyciele w Włoszech są urzędnikami państwowymi, a to daje stabilność zatrudnienia.

Na płace narzekają też brytyjscy nauczyciele. Według danych ośrodka badawczego - Narodowej Fundacji Badań Edukacyjnych - na której dane powołuje się welt.de, ich wynagrodzenia średnio od 2010 do 2022 r. spadły o 11 proc.

- Obecnie, nauczyciele otrzymują roczne zarobki w przedziale od 28 tys. do 38 tys. funtów (od ok. 146 tys. do ok. 199 tys. zł) - wylicza serwis. W marcu brytyjskie związki zawodowe nauczycieli odrzuciły ofertę rządu, która zakładała waloryzację płac o ok. 4,3 proc. i jednorazową wypłatę w wysokości 1000 funtów (ok. 5200 zł).

