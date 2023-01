Perspektywy zawodowe nauczycieli dalej nie są satysfakcjonujące. Minister edukacji: Podzielam tę opinię

Dariusz Piontkowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, przyznał, że obecne rozwiązania w zakresie pragmatyki zawodowej nauczycieli nadal nie są wystarczająco satysfakcjonujące. Podkreślił również, że w celu zwiększenia atrakcyjności zawodu nauczyciela niezbędne jest dokonanie zmian w systemie wynagrodzeń.

RPO zwraca uwagę na liczne sygnały, wskazujące, że negatywne zjawiska utrzymują się. "Zagraża to realizacji konstytucyjnego prawa do nauki" - napisano w komunikacie na stronie RPO.

Rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek wystąpił po raz kolejny do ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. RPO zwrócił uwagę, że problemy braków kadrowych w placówkach oświatowych, problem niskich płac i nadmiernego obciążenia w oświacie wciąż się utrzymują. Zdaniem Marcina Wiącka zagraża to realizacji konstytucyjnego prawa do nauki:

"Z danych kuratoriów oświaty i informacji uzyskanych przez rzecznika od organów prowadzących wynika, że dwa miesiące po rozpoczęciu roku szkolnego dyrektorzy nadal zmagają się z trudnościami w zapewnieniu pełnej obsady kadrowej. O tysiącach wakatów informują organizacje monitorujące sytuację w oświacie, np. związki zawodowe i inne stowarzyszenia".

Rzecznik zwrócił uwagę, że w związku z tym, iż dyrektorzy nadal mają trudności, aby zapewnić pełną obsadę kadrową w szkołach, skutkuje to nadmiernym obciążeniem obowiązkami zatrudnionych już nauczycieli, którzy skarżą się na niskie płace, a to z kolei prowadzi do pogorszenia jakości procesu dydaktycznego, opieki i wychowania.

Minister edukacji i nauki podjął decyzję o powołaniu grupy roboczej w ramach Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty (Fot.Pixabay)

Do wystąpienia Marcina Wiącka odniósł się Dariusz Piontkowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki. Minister zgodził się z opinią, że obecne rozwiązania w zakresie pragmatyki zawodowej nauczycieli nadal nie są wystarczająco satysfakcjonujące. Podkreślił również, że w celu zwiększenia atrakcyjności zawodu nauczyciela niezbędne jest dokonanie zmian w systemie wynagrodzeń w powiązaniu z szerszymi zmianami w zakresie pragmatyki zawodowej nauczycieli. Dlatego też, jak zapewnił w swojej odpowiedzi, kontynuowany jest dialog z partnerami społecznymi.

"Wobec postulatów strony społecznej o wznowienie rozmów na temat aktualnych problemów i wyzwań polskiej szkoły, Minister Edukacji i Nauki podjął decyzję o powołaniu grupy roboczej w ramach Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty. Do prac w tym gremium zaproszone zostały reprezentatywne związki zawodowe zrzeszające nauczycieli: Forum Związków Zawodowych, Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, Związek Nauczycielstwa Polskiego. Pierwsze spotkanie odbyło się 30 listopada 2022 r. Tematem rozmów były kwestie związane z nauczycielskimi świadczeniami kompensacyjnymi oraz odbiurokratyzowaniem pracy nauczycieli. Kolejne spotkanie odbędzie się w styczniu br." - czytamy w odpowiedzi sekretarza stanu Dariusza Piontkowskiego.

Minister zaznaczył jednak, że przygotowanie projektu odpowiednich zmian legislacyjnych będzie możliwe dopiero po zakończeniu prac tej grupy.

RPO: nauczyciele negatywnie oceniają perspektywy zawodowe

Według RPO dotychczas stosowane metody walki z kryzysem w postaci przydzielania wielu godzin dodatkowych, pracy nauczycieli w kilku placówkach, kierowania próśb o powrót do pracy do osób na emeryturze oraz zatrudniania osób bez odpowiednich kwalifikacji, nie mogą być traktowane jako rozwiązania systemowe.

"Obserwacja sytuacji w szkołach prowadzi do wniosku, że nauczyciele i nauczycielki negatywnie oceniają swoje perspektywy zawodowe. Tymczasem warunki pracy, w tym wynagrodzenia, powinny być kształtowane w taki sposób, aby przyciągać najlepszych kandydatów i zapewnić im możliwość pozostania w zawodzie" - czytamy w wystąpieniu.

Nauczyciele negatywnie oceniają perspektywy zawodowe (Fot. Pixabay)

Zdaniem RPO utrwalenie się w społeczeństwie przekonania o złej kondycji szkół publicznych będzie prowadziło do coraz większej popularności edukacji domowej oraz szkół prywatnych, które jednakże są dostępne jedynie dla części osób. Dodał on, że pogłębianie się nierówności edukacyjnych jest sprzeczne z założeniem zawartym w art. 70 ust. 4 Konstytucji RP, zgodnie z którym władze publiczne zapewniają obywatelom powszechny i równy dostęp do wykształcenia.

