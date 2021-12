Płace nauczycieli będą wyższe, ale o ile nie wie nikt

Czwartek (2 grudnia) był kolejnym dniem dwustronnych negocjacji związkowców z oświatowej Solidarności z przedstawicielami rządu na temat podwyżek płac nauczycielskich. Trudno ocenić wartość dzisiejszych ustaleń, ale wygląda na to, że coś w ich zakresie drgnęło. Reprezentantom KSOiW NSZZ „Solidarność” udało się przekonać stronę rządową do związania pensji nauczycielskich ze średnią krajową, ale co do konkretów – już nie. Zmiany – jeśli wejdą – to nie w 2022 r. MEiN jednak obiecało, że od stycznia zwaloryzuje płace nauczycieli.

Trzecie już spotkanie rządu z solidarnością oświatową nie przyniosło rozstrzygnięcia w sprawie realizacji tzw. porozumienia z 7 kwietnia 2019 r., ale dwie kwestie ustalono.

MEiN zapowiedziało, że zwaloryzuje pensje nauczycielskie już od stycznia 2022 r., jednak nie podało, o jaką kwotę.

Według przedstawicieli „S” rząd zgodził się na odblokowanie art. 88 KN, czyli możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę nauczycieli, którzy rozpoczęli pracę przed końcem 1998 r.

Kolejne spotkanie w ramach trójstronnego zespołu już 7 grudnia.

Po dzisiejszym spotkaniu przedstawicieli rządu z reprezentacją Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” związkowcy nie kryli zadowolenia. Z dość ostrożnie wypowiadanych zdań wynikało, że do kilku kwestii udało im się przekonać stronę rządową. Trudno jednak jednoznacznie powiedzieć, że na pewno, bo konkrety raczej się nie pojawiły.

Dyskusja ruszy wiosną

Według związkowców postulat związania wynagrodzeń nauczycielskich ze średnią krajową znalazł zrozumienie w oczach przedstawicieli resortu edukacji, ale skutki finansowe takiego rozwiązania nie są znane i ministerstwo edukacji, a właściwie ministerstwo finansów dopiero je szacuje. Pozytywne jest więc to, że Jerzemu Ewertowskiemu, członkowi prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” udało się zaprezentować szczegóły tego rozwiązania, co – jak należy sądzić – nie było mu wcześniej dane. Ma ono polegać na tym, że stażysta miałby zaczynać od stawki 90 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Potem, pensja nauczycielska wraz z dodatkami miałaby rosnąć wraz z kolejnymi szczeblami awansu zawodowego do poziomu 150 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Trzeba jednak zauważyć, przywołując słowa związkowców, że ministerstwo od razu stwierdziło, iż to będzie za dużo kosztowało i w budżecie na 2022 jest nie do wprowadzenia.

Konkluzja? Ta w tych negocjacjach jest zawsze zaskakująca – do rozmów trzeba będzie wrócić wiosną, gdy zaczną się rozmowy na temat kształtu budżetu na 2023 r. Jest też i drugi zaskakujący wniosek – resort oświaty chce te stawki negocjować co roku, więc po co miałaby być ta zmiana? Związkowcy nie znają odpowiedzi na to pytanie lub nie chcieli jej ujawnić.

W trakcie rozmowy pojawiły się niepokojące sugestie MEiN, aby ewentualne podwyżki powiązać ze zmianami w pragmatyce zawodowej, a przede wszystkim wzrostem pensum i ewentualnym wprowadzeniem godzin dostępności. Tu – jak podkreślali przedstawiciele Solidarności - dyskusji nie było, ponieważ strona związkowa miała wyraźnie określoną przez Radę KSOiW kompetencję do rozmów na temat tylko i wyłącznie realizacji VI pkt porozumienia. Więc ta część dyskusji ma być kontynuowana 7 grudnia na zespole ds. statusu zawodowego pracowników oświaty.

Zobacz też: Zmiany w systemie wynagradzania nauczycieli. Tak, tylko końca negocjacji nie widać

Wcześniejsza emerytura